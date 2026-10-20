Colombia

En video: así fue el accidente en el Túnel de Oriente que dejó dos personas heridas y obligó a cerrar la vía

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a un automóvil blanco invadiendo el carril contrario y chocando de frente contra otro vehículo. La concesión informó que el paso fue restablecido tras retirar los automotores involucrados

El video muestra el momento en que un automóvil blanco invade el carril contrario y choca de frente contra otro vehículo, en un accidente que dejó dos personas heridas. - crédito @AntConecta/X

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El Túnel de Oriente, en Antioquia, fue habilitado nuevamente en ambos sentidos la noche del lunes 19 de octubre, luego de permanecer cerrado durante cerca de una hora por un accidente de tránsito que dejó dos personas lesionadas. El choque involucró a una camioneta y un automóvil, cuyos ocupantes recibieron atención y fueron trasladados a centros médicos.

La Concesión Túnel Aburrá Oriente informó sobre el cierre a las 7:19 p. m. y anunció la reapertura hacia las 8:16 p. m., después de las labores de atención y retiro de los vehículos. Hasta el momento, no se ha establecido la causa del siniestro ni se cuenta con información adicional sobre el estado de salud de las personas heridas.

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Un siniestro vial ocurrido en el interior del Túnel de Oriente generó la detención del flujo de vehículos en el corredor subterráneo. Las imágenes muestran automóviles particulares, un taxi, un autobús de servicio público y personal de emergencia junto a vehículos de asistencia con luces de advertencia activadas. - crédito @DenunciasAntio2/X

Túnel de Oriente estuvo cerrado por accidente de tránsito

La interrupción del tránsito afectó la movilidad entre Medellín y el Oriente antioqueño durante la noche del lunes. El cierre se aplicó en ambos sentidos mientras los organismos de emergencia atendían el accidente ocurrido al interior de la estructura.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que un automóvil blanco invade el carril contrario y choca de frente contra otro vehículo dentro del Túnel de Oriente. En otras imágenes se observa la presencia de ambulancias, una máquina de bomberos y otros vehículos de emergencia.

También se conoció que uno de los automotores involucrados presentó daños considerables y quedó detenido dentro del túnel.

Durante la emergencia, la concesión recomendó a los conductores utilizar la Variante Palmas como ruta alterna para continuar sus desplazamientos hacia el Oriente antioqueño o regresar a Medellín.

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La reapertura se produjo una vez fueron retirados los vehículos involucrados. Con el restablecimiento del paso a las 8:16 p. m., los conductores pudieron volver a utilizar el corredor en ambas direcciones.

Aunque se confirmó que dos personas resultaron lesionadas, no se han divulgado detalles adicionales sobre la gravedad de sus heridas ni sobre las circunstancias que originaron la colisión.

Un automóvil blanco invadió el carril contrario y chocó de frente contra otro vehículo dentro del Túnel de Oriente. - crédito captura de video
Un automóvil blanco invadió el carril contrario y chocó de frente contra otro vehículo dentro del Túnel de Oriente. - crédito captura de video

Más de 200 accidentes en el Túnel de Oriente durante 2026

De acuerdo con El Colombiano, las cifras entregadas por la concesión indican que en lo corrido de 2026 se han registrado más de 200 accidentes en el Túnel de Oriente. Durante todo 2025, las autoridades contabilizaron 319 siniestros en este corredor vial.

Según el balance suministrado, durante los siete años de operación de la infraestructura no se han presentado víctimas fatales en accidentes ocurridos dentro del túnel. La concesión también señala que el 85% de los choques deja daños materiales en los vehículos, mientras que el 15% restante ocasiona lesiones a personas.

En cuanto a las causas de estos hechos, la empresa atribuye dos de cada tres accidentes a que los conductores no conservan la distancia de seguridad entre vehículos.

Por esta razón, entre las principales recomendaciones para circular por el corredor se encuentra mantener una separación adecuada respecto al automotor que circula adelante, además de respetar los límites de velocidad y las restricciones establecidas para el tránsito dentro de la estructura.

Accidente al interior de la infraestructura, afectación en la movilidad del sector -crédito Colprensa
La concesión recomienda transitar a 70 km/h y mantener una distancia de 70 metros entre vehículos para reducir el riesgo de accidentes. -crédito Colprensa

Límites de velocidad y recomendaciones para circular

La concesión recomienda transitar por el Túnel de Oriente a una velocidad de 70 kilómetros por hora y mantener una distancia de 70 metros entre vehículos.

Asimismo, indica que no es recomendable circular a menos de 60 km/h ni superar los 80 km/h. Dentro de la estructura está prohibido adelantar a otros automotores y cambiar de carril.

Estas indicaciones forman parte de las medidas de seguridad que deben seguir los conductores durante el recorrido. La distancia entre vehículos es uno de los aspectos señalados por la concesión en su balance de accidentalidad, debido a su relación con una proporción importante de los choques registrados.

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