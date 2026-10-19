Influencers en las elecciones de 2026: Abelardo de la Espriella tuvo una red digital más activa que Iván Cepeda, según estudio

Un estudio identificó más menciones a Abelardo de la Espriella que a Iván Cepeda y una red de colaboraciones más activa entre los influencers vinculados a la derecha. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Guardar

Las redes de influencers tuvieron un papel relevante en las elecciones presidenciales de Colombia de 2026. Un estudio liderado por Sandra Botero, profesora e investigadora de la Universidad del Rosario, identificó diferencias entre las estrategias digitales de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, con una red de creadores de contenido más densa y activa alrededor del primero.

De acuerdo con una entrevista publicada por Cambio, la investigación “¿Los influencers redefinen las campañas políticas?" examinó 10.666 publicaciones de 68 influencers en Instagram y TikTok entre febrero y junio de 2026. El equipo presentó los resultados en el congreso de la Asociación Colombiana de Ciencia Política (Accpol), realizado en Cartagena.

PUBLICIDAD

Botero explicó al medio que la izquierda llegó a la campaña con un ecosistema digital consolidado desde las elecciones de 2022, pero no lo utilizó en todo su potencial. En contraste, la campaña de De la Espriella prestó especial atención a la articulación de estos espacios.

La red digital de De la Espriella fue más activa

Uno de los aspectos examinados por los investigadores fue la frecuencia con la que los creadores mencionaban a los candidatos y las conexiones que establecían entre ellos.

Según explicó Botero a Cambio, hubo más menciones a la candidatura de De la Espriella y una red de colaboraciones más densa en la derecha que en la izquierda.

PUBLICIDAD

La investigadora señaló que la diferencia también se observó en los contenidos publicados y en las transmisiones en vivo. Estos formatos adquirieron relevancia durante la campaña, especialmente ante la ausencia de debates en la primera vuelta.

Botero indicó que Cepeda no concedió entrevistas durante la primera parte de la campaña y que la izquierda llegó más tarde a los espacios de transmisiones y streams. En contraste, identificó una mayor organización de estos escenarios alrededor de la candidatura de De la Espriella.

La investigadora también mencionó a Westcol, creador de contenido que llegó a audiencias más amplias a través de sus transmisiones durante la campaña. Según explicó, estos formatos permitieron que personas menos familiarizadas con el mundo de los influencers conocieran esos espacios de discusión política.

PUBLICIDAD

Las transmisiones en vivo y los streams ganaron espacio durante la campaña presidencial y acercaron a nuevas audiencias a las discusiones políticas. - crédito @DelaEspriellaStyle/YouTube

La ventaja que la izquierda no aprovechó desde 2022

La presencia de creadores de contenido en las campañas políticas colombianas ya tenía antecedentes. Botero recordó que la candidatura presidencial de Gustavo Petro en 2022 impulsó la participación de influencers y contribuyó a consolidar un ecosistema digital asociado a la izquierda.

La investigadora mencionó a Wally como uno de los ejemplos de creadores que posteriormente ingresaron a la política en ese contexto.

Sin embargo, la existencia de esa red no se tradujo en una actividad equivalente durante la campaña de 2026. De acuerdo con Botero, el ecosistema digital de la derecha se fortaleció, particularmente por la atención que la campaña de De la Espriella dedicó a estos espacios.

PUBLICIDAD

El estudio también identificó una presencia reducida de influencers de centro, una característica que Botero relacionó con las dificultades de esa corriente política.

Sandra Botero mencionó a Wally como ejemplo de los creadores de contenido que ingresaron a la política tras el fortalecimiento del ecosistema digital de izquierda en las elecciones de 2022. - crédito Wally/Facebook

Cómo se realizó la investigación sobre influencers políticos

El proyecto comenzó en el segundo semestre de 2025 con el propósito de comprender cómo se informaban los ciudadanos sobre política y qué creadores de contenido consultaban.

En una primera etapa, el equipo realizó un mapeo de 140 influencers a partir de una encuesta. Después seleccionó un panel de 68 perfiles para hacer seguimiento a sus publicaciones durante la campaña presidencial.

La selección buscó equilibrar las orientaciones políticas y el género de los participantes, además de incorporar creadores de distintas regiones del país.

Desde el primero de febrero y hasta junio, los investigadores revisaron manualmente los contenidos publicados en Instagram y TikTok. El análisis tuvo en cuenta las temáticas, las colaboraciones entre creadores y las emociones presentes en las publicaciones.

PUBLICIDAD

Botero explicó a la revista que el acceso limitado a los datos de las plataformas llevó al equipo a realizar el seguimiento de forma manual, de acuerdo con las condiciones de uso de las redes sociales.

Los creadores de contenido se consolidan como intermediarios entre los candidatos y los ciudadanos, con retos relacionados con la transparencia y la circulación de información política. - crédito EFE/ANDREJ CUKIC

El papel de los influencers en la comunicación política

Para Botero, los creadores de contenido se han convertido en intermediarios entre la política institucional y las audiencias digitales. Su alcance y la cercanía que construyen con sus seguidores les permiten participar en la circulación de información sobre los candidatos y sus propuestas.

Durante la entrevista, la investigadora afirmó que alrededor del 58 % de la población se informa a través de redes sociales. También señaló que esta tendencia no se limita a los jóvenes, sino que incluye a personas de diferentes grupos de edad.

PUBLICIDAD

La expansión de estos canales modifica las dinámicas de comunicación electoral y puede reducir la dependencia de las estructuras políticas tradicionales durante una campaña. En el caso de De la Espriella, Botero destacó el manejo de las redes sociales y la estrategia de marketing digital como elementos que facilitaron su presencia en estos espacios.

No obstante, la investigadora advirtió que la actividad de los influencers plantea preguntas sobre la transparencia de la comunicación política. En algunos casos, puede resultar difícil establecer si los creadores reciben pagos por difundir determinados mensajes, si tienen vínculos con partidos o si trabajan para funcionarios o entidades públicas.

PUBLICIDAD

Botero también señaló que las plataformas digitales funcionan bajo modelos comerciales y algoritmos cuyo funcionamiento no siempre es transparente. Estas condiciones dificultan el seguimiento de la circulación de información y plantean retos para la regulación de la propaganda política y la rendición de cuentas.

La investigación presentada en el congreso de Accpol examinó así las diferencias en la actividad digital de los dos candidatos y el papel de los creadores de contenido durante la campaña presidencial de 2026. Los resultados forman parte del análisis sobre la relación entre las redes sociales, la comunicación política y las formas en que los ciudadanos acceden a información electoral.

PUBLICIDAD