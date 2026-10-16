James Rodríguez no fue convocado por Atlético Nacional para el partido ante Boyacá Chicó: esta sería la razón

James Rodríguez se había convertido en un jugador clave para Atlético Nacional en los últimos encuentros - crédito Atlético Nacional

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Atlético Nacional quiere darles una nueva alegría a sus aficionados en la Liga BetPlay, luego de la clasificación en la Copa Colombia. El equipo busca acercarse a los cuadrangulares y tiene partidos pendientes en el calendario, entre ellos el que disputará ante Boyacá Chicó en Tunja, por la fecha 1.

Sin embargo, el verde sorprendió a todos con la noticia de la ausencia de James Rodríguez, volante que venía siendo determinante para la institución por su aporte para pelear los primeros puestos del campeonato colombiano y avanzar a semifinales de la Copa BetPlay.

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Por lo pronto, el técnico Lucas González hace lo posible para mirar alternativas ante la cantidad de bajas en el segundo semestre, sobre todo en el frente de ataque por las lesiones de sus delanteros Alfredo Morelos, Cristian Arango y recientemente Ian Poveda, este último continuará afuera de las canchas por más tiempo del esperado.

¿Qué pasó con James Rodríguez?

Según medios como Espn, James Rodríguez no viajó a Tunja con Atlético Nacional por decisión del entrenador Lucas González, que le quiere dar descanso al mediocampista de 35 años por la cantidad de compromisos encima y la importancia de que no se lesione para la recta final de la temporada 2026.

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