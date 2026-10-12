Colombia

Anuncian cierre de la vía Villavicencio-Bogotá por alto flujo vehicular en la tarde del lunes festivo: este es el tramo afectado

La concesionaria suspendió el paso en el kilómetro 82+500 ante la congestión, mientras se alista una operación en un solo sentido para facilitar la llegada de viajeros a la capital

Reversible Bogotá-Villavicencio
Las autoridades realizaron un cierre en la vía al Llano antes de la hora prevista - crédito Coviandina / X
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En la tarde del lunes festivo 12 de octubre de 2026, se presentó un cierre total en el kilómetro 82+500 de la vía Villavicencio-Bogotá, en el sector de Buenavista, debido al alto flujo vehicular, según informó Coviandina.

La concesionaria señaló a las 2:04 p. m. que la medida se aplica en sentido Villavicencio-Bogotá. A los viajeros les pidió atender las instrucciones de la Policía de Tránsito y Transporte mientras se normaliza la circulación en el corredor.

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El cierre ocurre en medio de la medida que estaba dispuesta para la jornada del lunes festivo con el fin de facilitar el retorno de vehículos hacia la capital.

Según la información divulgada por Coviandina, la Policía de Tránsito y Transporte inició a la 1:08 p. m. un cierre total en el sector de El Uval, en el sentido Bogotá-Villavicencio, como preparación para la operación vial.

La medida de movilidad contempla que el corredor opere únicamente en sentido Villavicencio-Bogotá entre las 3:00 p. m. y las 10:00 p. m. por lo que la concesionaria recomendó a los conductores planear sus desplazamientos con antelación y seguir las indicaciones de las autoridades en carretera.

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La cantidad de viajeros que intenta ingresar a la capital obligó a realizar un cambio en el reversible - crédito Coviandina / X
La cantidad de viajeros que intenta ingresar a la capital obligó a realizar un cambio en el reversible - crédito Coviandina / X

Coviandina pide a los viajeros consultar las indicaciones oficiales

Hasta el último reporte, no se informó una hora estimada para levantar el cierre en Buenavista ni cambios en el horario anunciado para el reversible, por lo que se pidió a los ciudadanos estar atentos a los canales oficiales.

Por su parte, la Alcaldía de Bogotá reveló que aproximadamente durante el festivo que conmemora la Diversidad Étnica y Cultural unos 1.181.208 vehículos salieron de Bogotá y al menos 1.071.145 vehículos ingresarán a la ciudad en la jornada del lunes.

Para acompañar estos desplazamientos, los equipos en vía de la Secretaría Distrital de Movilidad, las autoridades de tránsito y desde el Centro estratégico de Movilidad (CEM) se encuentran adelantando monitoreo permanente a los corredores con mayor demanda y activarán las medidas de gestión necesarias de acuerdo con el comportamiento del tráfico.

Conductores deben revisar vehículo, planificar rutas y respetar normas para viajes seguros durante el puente festivo - crédito Alcaldía Bogotá
Conductores deben revisar vehículo, planificar rutas y respetar normas para viajes seguros durante el puente festivo - crédito Alcaldía Bogotá / X

Las autoridades recordaron a los viajeros las recomendaciones para ingresar a Bogotá durante el puente festivo:

  • Programe la hora de llegada según el último dígito de la placa ante el pico y placa regional que funciona para ingresar a la ciudad. El lunes 12 de octubre, los vehículos particulares con placa terminada en número par (0, 2, 4, 6 y 8) pueden entrar entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m. Los terminados en número impar (1, 3, 5, 7 y 9) tienen permitido el ingreso entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m.
  • Considere viajar antes del mediodía o después de las 8:00 p. m. En esas franjas no opera la restricción regional, aunque el flujo vehicular puede ser alto por el retorno masivo.
  • Verifique si su ruta está dentro de los nueve corredores con restricción. La medida cubre las autopistas Norte y Sur; las avenidas calle 13, calle 80, carrera Séptima y Boyacá-vía al Llano; además de las vías Suba-Cota, La Calera y Choachí.
  • Consulte en tiempo real el estado de las vías y los cambios operativos. Las autoridades pueden implementar cierres, reversibles o controles de tránsito de acuerdo con la demanda, tal como ocurrió en el caso de la vía al Llano.
La movilidad cambia en las zonas de ingreso a la capital, por lo que es indispensable conducir con responsabilidad - crédito Colprensa
La movilidad cambia en las zonas de ingreso a la capital, por lo que es indispensable conducir con responsabilidad - crédito Colprensa
  • Evite decidir el regreso a última hora. Salir con margen permite ajustar la ruta ante congestiones, accidentes o restricciones temporales.
  • Revise el vehículo antes de emprender el viaje. Se recomienda comprobar frenos, llantas, luces, nivel de combustible y documentos obligatorios.
  • Respete los límites de velocidad, las señalizaciones, las instrucciones de la Policía y los carriles habilitados. Los planes retorno suelen incluir controles y cambios temporales de sentido para ordenar el ingreso a la ciudad.

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