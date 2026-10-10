Colombia

Tras el terremoto en Panamá, se reportaron otros 5 temblores en Colombia durante la madrugada del 10 de octubre: este es el reporte del SGC

Pese a la actividad sísmica registrada durante la jornada, las autoridades hasta el momento no reportan lesiones ni daños materiales

Mapa ilustrado de Colombia con ondas concéntricas en la zona occidental y gráficos de ondas sísmicas en el fondo.
Se registraron varios sismos en la madrugada del 10 de octubre de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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El 9 de octubre de 2026, se registró un terremoto en Panamá que fue percibido en varias zonas de Colombia, según reportes ciudadanos y el Servicio Geológico Colombiano (SGC). La magnitud de manera preliminar fue de 7,9 y el movimiento ocurrió a las 12:56 p. m., hora local panameña.

El epicentro se ubicó en Pitaloza Arriba, con una profundidad de 33 kilómetros, una latitud de 7.54° y una longitud de -80.75°, de acuerdo con el organismo geológico. Minutos después del sismo que terminó siendo catalogado de 7,6.

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El SGC informó que cinco sismos se registraron durante la madrugada en distintas zonas de Colombia, con magnitudes de hasta 4,0. Según los reportes ciudadanos publicados en la plataforma de la entidad, no hubo daños en infraestructura ni personas lesionadas.

El sismo más intenso se registró en en Filadelfia, Caldas - crédito @sgcol/X
El sismo más intenso se registró en en Filadelfia, Caldas - crédito @sgcol/X

El movimiento de mayor intensidad ocurrió a las 12:45 a. m. en Filadelfia, Caldas. El SGC ubicó el epicentro en ese municipio y calculó una magnitud de 4,0, a una profundidad de 111 kilómetros. Habitantes de Manizales, Risaralda y Medellín indicaron que percibieron el temblor de manera leve.

Tres movimientos se concentraron en los primeros minutos de la madrugada

Un minuto después del primer evento, a las 12:46 a. m., la autoridad sobre la actividad sísmica detectó otro movimiento de magnitud 3,8 en Filadelfia. A las 12:47 a. m. se produjo un sismo de magnitud 3,4 en Uribe, Meta.

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Los registros de los usuarios señalaron que la percepción de estos dos eventos fue superficial. No se informaron afectaciones asociadas a los movimientos.

El SGC ha explicado en ocasiones anteriores que, después de un evento sísmico de mayor magnitud, pueden ocurrir temblores de menor intensidad. La secuencia se produjo luego del terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Ciudad de Panamá el viernes 9 de octubre de 2026.

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