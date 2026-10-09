Risaralda calcula en más de $20 billones la reconstrucción tras el terremoto y busca apoyo privado

Foto de archivo. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambios, en Bogotá, Colombia. Julio 11, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez

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Risaralda estima que la reconstrucción tras el terremoto del pasado 10 de agosto requerirá recursos superiores a $20 billones, una cifra que incluye el Plan de Acción Específica departamental y los planes elaborados por los 14 municipios afectados.

A casi dos meses del sismo, las autoridades avanzan de la etapa inicial de búsqueda, rescate y atención humanitaria hacia una fase de reconstrucción de infraestructura, vivienda y recuperación económica.

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El gobernador Juan Diego Patiño explicó que la magnitud de los daños obliga a combinar recursos de las alcaldías, la Gobernación, la Nación y el sector privado.

Según la información publicada por Blu Radio, el terremoto dejó más de 110 personas fallecidas en Risaralda y afectaciones significativas en el parque habitacional.

“Tenemos municipios con hasta el 30 % de afectaciones en sus viviendas”, afirmó el mandatario departamental, al advertir que la consecución de recursos será uno de los principales desafíos de los próximos meses.

- crédito Alcaldía de Dosquebradas

UNGRD gira ayudas y se esperan nuevos recursos

En la fase de atención inmediata, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, desembolsó una primera partida de $13.995 millones destinada a subsidios de arrendamiento para familias damnificadas.

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Además, se proyecta una segunda transferencia cercana a los $22.000 millones.

Sin embargo, Patiño advirtió que esos recursos resultan insuficientes frente al tamaño de las necesidades de reconstrucción y recuperación económica.

“Tendremos que confluir en varias fuentes, desde las alcaldías, las gobernaciones, la Nación y obviamente el recurso privado”, señaló.

El gobernador explicó que la participación de capital privado será determinante para sacar adelante los proyectos contemplados en el departamento.

La reconstrucción también quedó incorporada dentro de las proyecciones del Plan Nacional de Desarrollo, según aseguró Patiño.

El mandatario indicó que se desarrollarán mesas técnicas con el Gobierno nacional para acceder a partidas del plan plurianual de inversiones y definir cuáles proyectos podrían financiarse mediante ese instrumento.

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- crédito Alcaldía de Dosquebradas

Fondo Milagro y reactivación económica

Otro de los mecanismos mencionados para apoyar al departamento es el denominado Fondo Milagro, que comenzó a operar con cerca de $1 billón.

Según explicó el gobernador, los recursos podrían utilizarse inicialmente en actividades como demolición de estructuras con daños severos, disposición de escombros y programas destinados a reactivar la economía en los territorios afectados.

Patiño señaló que también se han mencionado líneas de desarrollo económico para estimular la actividad productiva después del impacto del terremoto.

El departamento busca mantener funcionando sectores como el turismo mientras avanzan las obras de recuperación.

El gobernador informó que el Aeropuerto Internacional Matecaña opera actualmente al 70 % de su capacidad, mientras que las terminales terrestres y las principales carreteras se encuentran funcionando con normalidad.

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Las autoridades aprovecharon la cercanía de la temporada de receso escolar para invitar a turistas nacionales e internacionales a visitar los 14 municipios de Risaralda, como parte de una estrategia para sostener la actividad económica de la región.

La Gobernación también mantiene coordinación permanente con las administraciones municipales y con la Alcaldía de Pereira.

Patiño señaló que los Puestos de Mando Unificado, PMU, se realizan cada 15 días para revisar las necesidades pendientes, evaluar avances y ajustar las prioridades de atención.

El reto principal será ahora convertir la estimación de más de $20 billones en proyectos financiados y ejecutables.

Para ello, Risaralda espera combinar recursos públicos de distintos niveles de gobierno, fondos de emergencia, partidas del Plan Nacional de Desarrollo y aportes privados.

Mientras avanzan esas gestiones, el departamento continúa atendiendo a las familias afectadas y preparando los proyectos necesarios para reconstruir viviendas, infraestructura y actividad productiva en las zonas golpeadas por el sismo.

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