Dólar hoy 7 de octubre 2026 en Colombia: abrió en $3.258,10, $49,1 por encima de la Tasa Representativa del Mercado

El dólar abrió la jornada en Colombia en $3.256,12 tras registrar seis sesiones consecutivas de bajas - crédito Willy Kurniawan/Reuters

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El dólar abrió la jornada en Colombia a $3.258,10, $49,1 por encima de la tasa representativa del mercado que fue fijada en $3.209, en un contexto de fortalecimiento global de la moneda estadounidense, repunte del petróleo y aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

La cotización inició tras seis jornadas consecutivas de caídas y registró un mínimo de $3.240 y un máximo de $3.265. En la apertura se realizaron transacciones por USD 121,730 millones a las 8:43 a. m., según publicó el Banco de la República.

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El índice del dólar, que compara a la divisa estadounidense con una canasta de seis monedas, avanzaba 0,45% hasta 102,28, su nivel más alto desde abril de 2025. La mayor aversión al riesgo también elevó la rentabilidad de los bonos del Tesoro: la referencia a 10 años superó 5,30% y la de 30 años llegó a 5,72%.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del -1,85%, mientras que su variación interanual se sitúa en -11,36%.

El dólar a peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, indicando un fortalecimiento en la moneda estadounidense. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 18,86%, considerablemente por encima de la volatilidad de referencia del 14,21%, lo que sugiere una inestabilidad en el mercado.

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Petróleo por encima de USD 100 y señales de la Reserva Federal

El precio del petróleo Brent superó los 100 dólares por barril ante los temores de interrupciones en el suministro internacional - crédito Europa Press

El Brent volvió a superar los USD 100 por barril ante la preocupación por eventuales interrupciones en el suministro de crudo. A las 10:08 a. m., el precio avanzaba 1,21% hasta USD 101,80.

Los ataques de los hutíes en Yemen, la tensión alrededor del estrecho de Ormuz y los nuevos ataques contra infraestructura petrolera rusa en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania mantuvieron la presión sobre el mercado de combustibles. También incidió una tormenta que amenazaba instalaciones petroleras en el golfo de México.

Los inversores esperaban la publicación de las actas de la reunión de política monetaria de septiembre de la Reserva Federal. Los últimos datos de inflación y empleo en Estados Unidos habían mostrado una moderación superior a la esperada, aunque los mayores rendimientos de los bonos y el encarecimiento de la energía podían modificar las previsiones sobre las próximas decisiones de tasas.

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Camilo Suárez, presidente de Asoblokchain Colombia, explicó a Infobae Colombia que el dólar comenzó el miércoles 7 de octubre con un alza, aunque por debajo de los niveles de finales de septiembre. La tasa representativa del mercado se ubicó en $3.216,01, $6,23 por encima de la víspera.

“El martes, la divisa promedió $3.215,92, después de abrir en $3.176, tocar un mínimo de $3.172 y un máximo de $3.244. Para la apertura, un rango entre $3.220 y $3.240 luce razonable. Durante la jornada, el dólar podría moverse entre $3.200 y $3.260”, afirmó Suárez.

El especialista señaló que el nivel de $3.200 volvió a ser determinante para el peso colombiano. “Si el mercado la defiende, puede aparecer un rebote; si la pierde, el peso tendría espacio para fortalecerse”, indicó.

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Por su parte, Sajamaya Vallejo González analista de mercados en Equal Ltda indicó que: “habrá que seguir de cerca el petróleo, con el Brent nuevamente alrededor de los US$100 por barril pues un petróleo alto suele favorecer al peso colombiano por la importancia que tienen las exportaciones de crudo en la entrada de dólares al país, aunque una mayor tensión geopolítica puede aumentar la búsqueda de activos refugio y terminar fortaleciendo al dólar.

La inflación colombiana y el rango previsto para octubre

Camilo Suárez identificó el nivel de los $ 3.200 como un punto determinante para la evolución del peso colombiano - crédito Willy Kurniawan/Reuters

Suárez identificó dos factores externos con capacidad de modificar la cotización: las minutas de la Reserva Federal y el petróleo. “Un tono más duro favorece al dólar; uno más prudente da oxígeno al peso”, sostuvo sobre las señales que pudiera ofrecer el banco central estadounidense.

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El petróleo caro puede respaldar al peso por los mayores ingresos de exportación de Colombia, pero también eleva el temor a una inflación global más alta. En el mercado local se esperaba el dato de inflación de septiembre, después de que el último registro disponible, correspondiente a agosto, marcara 6,24% anual.

“Un resultado alto reforzaría la idea de tasas elevadas por más tiempo en Colombia, algo que puede favorecer al peso, aunque encarece créditos para los hogares. Con ese tablero, un cierre entre $3.210 y $3.250 parece el escenario base”, añadió el presidente de Asoblokchain Colombia.

La comparación semanal resultaba favorable para quienes necesitaban comprar divisas. El 30 de septiembre, la tasa representativa del mercado era de $3.341,23; la diferencia implicaba que adquirir USD 1.000 costaba cerca de $125.220 menos.

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El Grupo Cibest proyectó un rango de cotización para el dólar entre $3.190 y $3.390 durante el mes de octubre - crédito Grupo Cibest

El Grupo Cibest proyectó que el dólar se ubicaría entre $3.190 y $3.390 durante octubre, condicionado por la fortaleza internacional de la moneda estadounidense y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. La entidad advirtió que los riesgos al alza persistían por la resistencia de la inflación estadounidense y por el nivel elevado de los rendimientos de los bonos del Tesoro.

El grupo consideró que la última decisión del Banco de la República podría compensar parte de esas presiones, al mantener el atractivo de las operaciones de arbitraje de tasas. También señaló que los avances en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional podrían renovar el optimismo de los inversores hacia Colombia.

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