Colombia

Líder de taxistas de Cúcuta denunció llamadas extorsivas en su contra: autoridades investigan el origen de las comunicaciones

Juan Carlos Bastos atribuye las amenazas a sus denuncias contra el transporte ilegal y ya cuenta con respaldo de la red de apoyo y cuadrantes

Taxistas en Cúcuta adelantan paro
Juan Carlos Bastos atribuye las intimidaciones a su labor gremial y a sus denuncias contra la ilegalidad en el transporte - crédito @ALFREDOSAADEV/X
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El Gaula de la Policía verifica llamadas intimidatorias contra Juan Carlos Bastos, líder del gremio de taxistas de Cúcuta. El dirigente denunció que las comunicaciones provendrían de números de distintos países y que las autoridades ya iniciaron el rastreo.

Tras denunciar los hechos, Bastos recibió acompañamiento de la red de apoyo y de los cuadrantes policiales.

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La investigación busca establecer el origen de las comunicaciones, comprobar si los números corresponden a los lugares mencionados durante las amenazas y determinar si existe relación con su actividad gremial y sus denuncias contra la ilegalidad en el transporte.

“El Gaula tiene ya todos los números, mirando la veracidad de esos números de esas llamadas, porque hay números venezolanos, peruanos y números colombianos”, explicó Juan Carlos Bastos a Caracol Radio.

El Gaula de la Policía verifica los números telefónicos desde los cuales el líder de los taxistas de Cúcuta recibió llamadas intimidatorias - crédito Juan Carlos Bastos/Facebook
El Gaula de la Policía verifica los números telefónicos desde los cuales el líder de los taxistas de Cúcuta recibió llamadas intimidatorias - crédito Juan Carlos Bastos/Facebook

El dirigente puso el foco en una de las llamadas que recibió. Según su relato, no se trató de una comunicación entre dos personas, sino de una conversación con varias personas conectadas de forma simultánea.

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“En ese momento había cuatro conectados hablando conmigo y el restante eran 17 en total”, relató Bastos ante la emisora.

La cantidad de participantes fue uno de los elementos que más le llamó la atención al presidente del gremio de taxistas. Ahora espera que el Gaula establezca desde qué lugares se hicieron las llamadas y si los datos entregados durante las comunicaciones eran reales.

“Yo necesito tener la veracidad de esa llamada”, insistió el dirigente ante el medio. Bastos sostuvo que este tipo de episodios no lo afecta solo a él. Según afirmó, otros taxistas también han recibido llamadas con intentos de extorsión.

El presidente del gremio reportó que otros taxistas de la ciudad sufren llamadas con intentos de extorsión - crédito Juan Carlos Bastos/Facebook
El presidente del gremio reportó que otros taxistas de la ciudad sufren llamadas con intentos de extorsión - crédito Juan Carlos Bastos/Facebook

El líder gremial mantiene la hipótesis de que las intimidaciones estarían vinculadas con su papel al frente de los taxistas de Cúcuta. También las relacionó con las denuncias que ha hecho sobre la prestación ilegal del servicio de transporte.

La verificación de los números quedó en manos del Gaula, mientras continúan las medidas de acompañamiento policial para Bastos.

La Policía busca a taxista que habría golpeado a una mujer dentro de su vehículo en Cúcuta: el hecho causó indignación nacional

La empresa Radio Taxi Cone no logró ubicar al propietario del vehículo señalado en una denuncia por una presunta agresión contra una mujer en Cúcuta. El taxi está afiliado a la compañía y figura con las placas TJP 132.

El caso se conoció tras la difusión de imágenes de seguridad grabadas en La Curva del Pescado, en la avenida Las Américas. Las autoridades revisan el material para identificar al conductor y establecer las circunstancias de lo ocurrido.

La grabación muestra que la mujer intentó descender del vehículo desde el asiento del copiloto. Luego, el hombre se acercó a ella, la tomó del cabello y la obligó a volver al taxi.

Según se observa en el video, el presunto agresor le dio una cachetada y le arrojó lo que parecerían ser unas flores. La víctima aún no ha presentado una denuncia formal, aunque las autoridades adelantan verificaciones sobre la información difundida.

El gerente de Radio Taxi Cone, Edgar Torrado, explicó a Blu Radio que la compañía buscó contactar al propietario registrado, pero no obtuvo respuesta. “Llamamos al teléfono que tenemos inscrito, pero nadie contesta. Fuimos a la dirección registrada y tampoco”, afirmó.

El directivo indicó además que el vehículo mantiene una deuda con la empresa desde marzo de este año. Esa situación dificulta confirmar quién conducía el taxi en el momento que registraron las cámaras.

Torrado sostuvo ante la emisora que todavía no saben si el dueño vendió el automóvil o si asignó el servicio a otro conductor. La persona que aparece en las imágenes no ha sido identificada. “Nosotros rechazamos este hecho. No nos representa y tampoco representa a ningún taxista de la ciudad”, agregó el gerente a Blu Radio.

La denuncia también generó reacciones en redes sociales. La senadora Patricia Caicedo, del Pacto Histórico, pidió que las autoridades identifiquen al hombre que aparece en la grabación. “Que miserable, que lo identifiquen, es un peligro para cualquier pasajera”, escribió la legisladora.

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