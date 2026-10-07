Asofondos celebró que AFP no tengan el límite del 30% para invertir en el exterior: “Va en pro de la diversificación”

La disposición de abril fijaba además un 30% a cinco años y obligaba a destinar las nuevas cotizaciones al mercado nacional hasta cumplir la meta establecida por el decreto 0369 de 2026 - crédito @fondosdepension/X

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella derogó mediante el decreto 1490 de 2026 el límite a las inversiones de los fondos de pensiones en el exterior, una medida que devuelve a las administradoras la facultad de definir la composición de sus portafolios y buscar alternativas de rentabilidad, liquidez y diversificación para los ahorros de los afiliados.

“Que conforme lo señala el artículo 100 de la Ley 100 de 1993, los fondos de pensiones obligatorias administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (en adelante AFP o administradoras) deberán invertir los recursos bajo condiciones que garanticen seguridad, rentabilidad y liquidez con sujeción a los límites que para el efecto establezca el Gobierno nacional; límites que este puede fijar, modificar o derogar en ejercicio de la potestad reglamentaria prevista en el artículo 189, numeral 11, de la Constitución Política, en el presente caso, cuando las condiciones del mercado o los efectos observados de la regulación así lo ameriten”, dice en el decreto.

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Decreto 1490 de 2026, en el que se habilitan las inversiones extranjeras a las AFP - crédito Dapre

La norma eliminó las restricciones fijadas por el decreto 0369 de 2026, expedido en abril, que exigía reducir de forma progresiva la exposición a activos extranjeros. El tope previsto era de 35% en tres años y de 30% en cinco años.

La regulación anterior también obligaba a dirigir las nuevas cotizaciones hacia inversiones nacionales hasta alcanzar ese porcentaje. Con la derogación, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) ya no tienen ese límite para las inversiones externas de los Fondos de Pensiones Obligatorias.

Mayor margen para diversificar los portafolios

El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, afirmó que la diversificación permite controlar los riesgos de liquidez del portafolio - crédito @AnifCO/x

La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía, Asofondos, celebró la decisión y sostuvo que amplía la capacidad de las administradoras para gestionar los recursos de millones de trabajadores colombianos.

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El presidente del gremio, Andrés Velasco, afirmó que la diversificación permite a los administradores buscar mejores resultados y controlar los riesgos de sus carteras. “Esta es una decisión que va en pro de la diversificación y este es el principal elemento de la capacidad de un administrador de un fondo de obtener rentabilidad y hacer correcto manejo de los riesgos de liquidez y el riesgo en general de los portafolios”, manifestó.

El gremio pensional señaló que el acceso a los mercados internacionales busca asegurar una pensión digna para los afiliados - crédito Asofondos

La modificación permite que las AFP analicen las alternativas de inversión disponibles según las condiciones de los mercados y el comportamiento de los distintos activos. Para el gremio, esa libertad fortalece la gestión del ahorro pensional de los afiliados.

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Velasco señaló que las administradoras podrán mantener la evaluación de oportunidades que mejoren la rentabilidad de los recursos sin perder de vista los riesgos asociados a los portafolios pensionales. Las entidades, agregó, están sometidas a una alta supervisión y regulación.

“El mundo” al que retornan los fondos, según el presidente de Asofondos, es aquel en el que pueden invertir los recursos de los trabajadores colombianos “en pro de buscar la mejor rentabilidad y buscar las mejores oportunidades de un retiro con una pensión digna en Colombia”.

El Ministerio de Hacienda defiende la modificación que amplía las opciones de inversión de los fondos pensionales

El Ministerio de Hacienda defendió la decisión que busca proteger el ahorro pensional - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

El Ministerio de Hacienda defendió una decisión que, según explicó, protege el ahorro pensional y amplía el margen de las administradoras para definir sus estrategias de inversión.

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“Limitar las inversiones puede reducir la rentabilidad y con el tiempo afectar el valor de ese ahorro”, aseguró el ministro de Hacienda. La modificación permite diversificar los portafolios y responder a las condiciones de los mercados, con el objetivo de preservar y aumentar los recursos destinados a las pensiones.

La cartera señaló que la medida se adoptó antes de que las disposiciones del decreto publicado en abril comenzaran a producir efectos materiales sobre las inversiones de los fondos de pensiones.