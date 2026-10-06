Gobierno ya contactó a familiares de los 17 exmilitares detenidos por el magnicidio del presidente de Haití Jovenel Moïse

Familiares de los exmilitares han denunciado presuntas torturas y condiciones inhumanas durante los años que permanecieron recluidos en la Penitenciaría Nacional de Haití - crédito Sofía Toscano/Colprensa

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El ministro de Justicia, Iván Cancino, confirmó en la tarde del martes 6 de octubre de 2026, que el Gobierno colombiano ya estableció contacto con familiares de los 17 exmilitares señalados de participar en el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse.

Además, anunció que en los próximos días se definirá la ruta para la asesoría jurídica que recibirán los detenidos, en una reunión entre los ministerios de Defensa, Justicia y la Cancillería.

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Las declaraciones de Cancino se conocieron después de que, durante la mañana del mismo martes, el presidente Abelardo de la Espriella manifestara su respaldo a los exmilitares colombianos, quienes permanecieron detenidos en Haití desde el asesinato de Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021. A finales de septiembre, los 17 fueron trasladados a Estados Unidos para comparecer ante una corte del Distrito Sur de Florida.

El ministro de Justicia explicó que las primeras gestiones con los familiares ya comenzaron y que la Cancillería también participa en el proceso. “Ya nos pusimos en contacto con varias personas familiares. Ya hay una persona en camino de la Cancillería y hoy o a más tardar mañana tenemos una reunión el ministro de defensa, el canciller y yo para trazar la línea que nos fije el señor presidente sobre esa materia, pero ya estamos avanzando bastante en analizar la situación y mirar la realidad”, dijo Cancino en declaraciones a los medios de comunicación.

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De esta manera, el Gobierno colombiano busca establecer los pasos que seguirá frente a la situación jurídica de los colombianos detenidos en Estados Unidos. La reunión entre los tres funcionarios permitirá definir la orientación que tendrá la asistencia anunciada por el presidente.

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