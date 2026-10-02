José Manuel Restrepo criticó teoría de Petro sobre el decrecimiento económico: “No seguiremos su ‘estúpida’ receta”

El integrante del Ejecutivo atribuyó el resultado de la administración anterior a un modelo sostenido por gasto estatal y cuestionó los puestos laborales, que calificó como burocráticos o vinculados al rebusque - crédito Ifm Noticias

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El vicepresidente José Manuel Restrepo y el expresidente Gustavo Petro intercambiaron críticas por la teoría del decrecimiento económico y el rumbo de Colombia: mientras el funcionario del gobierno de De la Espriella defendió una política de crecimiento, el exmandatario sostuvo que la reducción del consumo contaminante debe aplicarse en los países ricos para evitar una crisis ambiental que también afectaría al país.

La disputa se originó tras una intervención de Restrepo ante la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Acopi. Allí rechazó que el decrecimiento sea una opción para Colombia y planteó que el crecimiento económico debe apoyarse en un Estado eficiente, talento, energía e inversión.

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“La teoría estúpida ideológica del decrecimiento no funciona en el gobierno de Abelardo de la Espriella”, dijo el vicepresidente durante su intervención en el evento.

El vicepresidente definió la posición del Gobierno de Abelardo De La Espriella con estas palabras: “Nos comprometemos con la lógica del sentido común, la lógica de la racionalidad. ¿Quién dijo que cuando a algunos de los actores de la sociedad les va mejor, ese no es el camino? El camino en este Gobierno es el del crecimiento, que se logra con un Estado eficiente, con talento, con energía, con inversión”.

Ante estas declaraciones, Petro respondió desde su cuenta de X que el planteamiento sobre el decrecimiento había sido malinterpretado. Afirmó que esa teoría no está dirigida a los países pobres, sino a las economías desarrolladas, cuyo consumo suntuario y dependencia de mercancías basadas en hidrocarburos, según sostuvo, tienen consecuencias para la vida humana.

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Gustavo Petro afirmó que el decrecimiento económico aplica a los países desarrollados para frenar la crisis ambiental - crédito @petrogustavo/X

“Lo estúpido es pensar que la teoría económica del decrecimiento es para los países pobres”, escribió Petro. “La teoría económica del decrecimiento es para los países ricos y comienza por el consumo suntuario y el consumo de mercancías basadas en hidrocarburos”.

El exmandatario aseguró que, si los países desarrollados no reducen sus consumos “venenosos para la vida”, la consecuencia será la extinción de la vida humana, incluida la de Colombia. También cuestionó la situación laboral durante el primer mes de Abelardo De La Espriella y afirmó que el empleo estaba disminuyendo de forma pronunciada.

Crecimiento, inversión privada y empleo precario

José Manuel Restrepo criticó los resultados fiscales de la administración anterior y cuestionó la calidad del empleo generado - crédito Reuters

Por su parte, Restrepo respondió que Petro había promovido esa política también para Colombia y le pidió no presentar el crecimiento sostenible como un dilema incompatible con la protección ambiental. Según el vicepresidente, la administración anterior dejó un crecimiento débil, apoyado en gasto público y acompañado por el peor dato de inversión privada en relación con el producto interno bruto en 51 años.

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El funcionario cuestionó además las cifras de empleo defendidas por el expresidente. A su juicio, los puestos generados recientemente correspondían a burocracia estatal innecesaria, sostenida con gasto público, o a empleo precario vinculado al rebusque.

Restrepo sostuvo que el Gobierno no aplicará las políticas que atribuye a la administración de Petro: “En la patria milagro no seguiremos su ‘estúpida’ receta: ‘derroche, aumento en el déficit fiscal, corrupción y sobreendeudamiento’. ‘No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista’”.

La situación de las finanzas públicas también ha sido uno de los ejes de las intervenciones de Abelardo De La Espriella. En una alocución del 13 de septiembre, el presidente afirmó que recibió las cuentas del Estado “en un estado lamentable” y describió la herencia fiscal como crítica.

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El 27 de septiembre, De la Espriella calificó el escenario como “la más crítica de toda nuestra historia”. Dijo que su Gobierno encontró un país marcado por el endeudamiento y el gasto público de la administración anterior, y anunció que su equipo económico iniciaría conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para buscar alternativas frente a las finanzas públicas.

Petro volvió a responder a Restrepo con un extenso mensaje en el que defendió los resultados de su administración. Aseguró que su política económica alcanzó la tasa de empleo más alta, las menores tasas de hambre y pobreza del siglo XXI y uno de los niveles de ingreso per cápita más altos de la historia colombiana durante el último trimestre de su mandato.

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También acusó a De La Espriella y a Restrepo de haber elevado el desempleo, durante su primer mes de Gobierno, hasta niveles cercanos a dos dígitos. Petro vinculó la estrategia actual con el regreso al Fondo Monetario Internacional y con un mayor endeudamiento, y reprochó a Restrepo haber impulsado subsidios a los ricos y un subsidio a la gasolina financiado con el presupuesto público.

La propuesta de Petro para un acuerdo económico

El expresidente Gustavo Petro propuso abandonar la extracción de hidrocarburos para impulsar la industria y el turismo - crédito @petrogustavo/X

El expresidente propuso a Restrepo un acuerdo por el “progreso equitativo” de Colombia basado en cinco líneas. La primera consiste en abandonar la extracción de hidrocarburos y fortalecer la producción en industria, comercio y turismo, con el objetivo de transformar materiales, elevar el empleo y aumentar la productividad.

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La segunda propone elevar cada año el salario mínimo hasta el nivel de la canasta vital de una familia. Petro vinculó esa idea con la doctrina social de la Iglesia católica y citó las encíclicas Rerum Novarum, de León XIII, una encíclica de Francisco I sobre la “casa común” y otra de León XIV sobre “una Humanidad digna”.

“Esto lo demandó la doctrina social de la iglesia católica en la encíclica “Rerum Novarum” de León XIII y usted como ferviente católico debería aplicarla, en esa encíclica y en la de Francisco I sobre la “casa común” y en la de León XIV sobre “una Humanidad digna” encontraría un acuerdo integral con el progresismo que dirijo”, expresó Petro en su publicación.

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El tercer punto plantea una mayor dirección estatal de la economía en sectores considerados estratégicos: aranceles para la industrialización, crédito abundante y barato para pequeñas y medianas industrias, producción de alimentos, exportaciones y empresas que amplíen la capacidad computacional, la generación de energía y los ferrocarriles.

La redistribución de un millón de hectáreas a campesinos formó parte de la propuesta para duplicar la producción de alimentos - crédito @petrogustavo/X

Petro propuso además conducir la descarbonización mediante una matriz eléctrica 100% limpia, con el reemplazo del gas por energía solar. Afirmó que durante su Gobierno la industria naval creció 500% en cuatro años y que la industria automotriz eléctrica aumentó 200%.

La quinta propuesta incluye repartir un millón de hectáreas entre campesinos y duplicar la producción de alimentos para reducir los precios de la canasta familiar y aumentar los salarios reales. Petro añadió que el Gobierno y la oposición podrían bajar la tasa de interés del Banco de la República si conforman una mayoría favorable a la producción y el trabajo dentro de su junta.

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El expresidente cerró su planteamiento con una defensa del trabajo, la naturaleza y el salario real como fuentes de riqueza. Sostuvo que una expansión del mercado interno puede aumentar el número de empresas y la fuerza laboral, tanto en el sector formal como en el informal.