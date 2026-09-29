José Manuel Restrepo destacó la experiencia técnica del FMI para buscar soluciones a los desafíos fiscales de Colombia

El vicepresidente José Manuel Restrepo resaltó el papel del FMI en el análisis de los desafíos fiscales y la estabilidad macroeconómica de Colombia. - crédito REUTERS y Colprensa

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El vicepresidente José Manuel Restrepo destacó durante la noche de este 28 de septiembre la experiencia y capacidad técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) para analizar alternativas frente a los desafíos fiscales de Colombia, tras la visita que realizó al país una delegación del organismo internacional, encabezada por su subdirector gerente, Nigel Clarke.

A través de sus redes sociales, Restrepo se refirió a los encuentros que Clarke sostuvo en Bogotá y señaló que el FMI constituye una institución relevante para la estabilidad financiera y el crecimiento sostenible del país.

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“El Fondo Monetario Internacional es una institución clave para la estabilidad financiera y el crecimiento sostenible de Colombia. Su experiencia y capacidad técnica son un activo importante para analizar alternativas frente a los desafíos fiscales que heredamos y encontrar las soluciones más convenientes para Colombia”, escribió el vicepresidente.

Restrepo también señaló que el diálogo con organismos internacionales puede contribuir a preservar la estabilidad macroeconómica. En ese sentido, agregó: “El diálogo y la cooperación internacional siempre suman cuando se trata de proteger la estabilidad macroeconómica y abrir camino al crecimiento de la Patria Milagro”.

José Manuel Restrepo destacó la cooperación internacional como una herramienta para proteger la estabilidad macroeconómica y abrir camino al crecimiento de Colombia. - crédito @jrestrp/X

Nigel Clarke concluyó su visita a Colombia

El pronunciamiento del vicepresidente se produjo después de la visita de Nigel Clarke a Colombia, que tuvo lugar entre el 25 y el 28 de septiembre de 2026.

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Al concluir su recorrido por Bogotá, el subdirector gerente del FMI agradeció las reuniones que sostuvo con José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda Miguel Gómez, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, y miembros de la junta del Emisor.

Clarke también tuvo la oportunidad de reunirse con líderes empresariales, representantes de organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y académicos. Según explicó en su declaración de cierre, estos encuentros le permitieron conocer las prioridades de la nueva administración y escuchar diferentes perspectivas sobre las oportunidades y los desafíos de Colombia.

El funcionario señaló que el país cuenta con una trayectoria de resiliencia económica, marcos normativos sólidos, un banco central independiente y un sistema financiero robusto para enfrentar los retos actuales y establecer condiciones para el crecimiento futuro.

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Nigel Clarke se reunió en Bogotá con el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, durante su visita del 25 al 28 de septiembre. - crédito @NigelClarkeJa/X

FMI señaló la necesidad de avanzar en disciplina fiscal

Durante el cierre de su visita, Clarke se refirió también a la situación fiscal del país y al compromiso expresado por las autoridades para restablecer la disciplina fiscal y la transparencia.

El subdirector gerente del FMI señaló que las medidas orientadas a reducir los desequilibrios fiscales pueden contribuir a fortalecer la confianza de los inversionistas, disminuir los costos de endeudamiento y generar condiciones favorables para la inversión privada y la creación de empleo.

En su declaración, también planteó que, mientras avancen las reformas, debe mantenerse la atención sobre el gasto social prioritario y el respaldo a los hogares vulnerables.

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Este mecanismo corresponde a la revisión periódica que realiza el organismo sobre la situación económica y financiera de sus países miembros.

El Fondo Monetario Internacional anunció que recibirá la próxima semana en Washington D. C. a una delegación del Ministerio de Hacienda para continuar el diálogo con Colombia. - crédito Benoit Tessier/Reuters/Colprensa

FMI continuará el diálogo con el Gobierno colombiano

En su declaración al término de la visita, Clarke señaló que el organismo está dispuesto a apoyar a las autoridades colombianas para abordar los desafíos fiscales mediante un programa de reformas propio.

El subdirector gerente también indicó que recibió con beneplácito la solicitud del presidente Abelardo de la Espriella para fortalecer la colaboración con el FMI y reafirmó el compromiso de mantener el trabajo conjunto con las autoridades colombianas.

Como parte de la continuidad de las conversaciones, Clarke informó que el organismo espera recibir la próxima semana en Washington D. C. a una delegación del Ministerio de Hacienda.

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El encuentro permitirá continuar el diálogo entre el Gobierno colombiano y el FMI, después de la visita realizada por el subdirector gerente del organismo a Bogotá.