Embalses de Medellín están entre 60% y 65%: EPM advierte que podrían ampliar los racionamientos de agua

Piedras Blancas, La Fe y Río Grande registran niveles de almacenamiento entre el 60% y el 65%, según EPM. - crédito EPM (referencia)

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Los embalses que abastecen de agua potable al Valle de Aburrá presentan niveles de almacenamiento de entre 60% y 65%, según declaraciones del gerente de Acueducto y Alcantarillado de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Santiago Wilches Yepes, recogidas por El Colombiano.

La entidad evalúa la evolución de las reservas ante las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño y no descarta extender las interrupciones programadas del servicio a otros sectores de Medellín.

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Los sistemas de Piedras Blancas, La Fe y Río Grande abastecen a distintos sectores de Medellín y el Valle de Aburrá. Wilches indicó, según el medio, que las lluvias previstas para octubre y noviembre, así como la reducción del consumo en los hogares, serán factores determinantes para definir las medidas que adoptará EPM.

EPM evalúa si amplía los racionamientos de agua

El gerente señaló que los niveles actuales de las reservas cobran relevancia porque el periodo más exigente del fenómeno de El Niño todavía no ha llegado. Según sus declaraciones, existe una probabilidad del 93% de que el fenómeno sea muy fuerte y del 75% de que sea el más fuerte registrado.

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“Aún no estamos en la fase más compleja de El Niño y los niveles de los embalses ya están siendo críticos para poder hacer proyecciones de que lleguen en el mejor nivel posible en noviembre”, afirmó Wilches, según El Colombiano.

El funcionario indicó que octubre y noviembre serán determinantes para recuperar reservas antes del periodo que EPM prevé como más complejo, entre los primeros meses de 2027 y abril de ese año. La empresa aspira a que los embalses lleguen a un nivel cercano al 98% a finales de noviembre.

Los tres embalses tienen capacidades distintas. Río Grande puede almacenar cerca de 137 millones de metros cúbicos; La Fe, aproximadamente 5,4 millones de metros cúbicos; y Piedras Blancas, unos 460.000 metros cúbicos.

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EPM no descarta nuevas interrupciones del servicio si continúan las condiciones actuales de consumo y bajas precipitaciones. - crédito Montaje Infobae

Las reservas disminuyeron frente a los niveles de mayo de 2026

De acuerdo con la información publicada por el medio, en mayo de 2026 los embalses del Grupo EPM, incluidos los que abastecen al Valle de Aburrá, registraban un nivel promedio cercano al 80%.

Desde entonces, las reservas han disminuido cerca de 15 puntos porcentuales, según las cifras citadas. A esto se suma la reducción de los caudales que alimentan los embalses, algunos de los cuales han presentado descensos de hasta 50%.

Wilches señaló que este comportamiento en los caudales no se observaba desde hace más de 50 años. Las precipitaciones también han estado por debajo de las expectativas: durante septiembre, mes considerado relativamente lluvioso, habría caído cerca de una quinta parte de la lluvia esperada, según los informes meteorológicos citados.

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EPM hará seguimiento semanal a las lluvias, los niveles de almacenamiento y el consumo para determinar si mantiene las medidas actuales o si debe aplicar nuevas interrupciones programadas.

Los usuarios deben reducir el consumo y evitar actividades como lavar vehículos, fachadas o utilizar agua potable en labores que pueden aplazarse. - crédito Colprensa

El ahorro de agua aún está por debajo de las metas de EPM

El comportamiento del consumo en los hogares también incide en las decisiones de la empresa. Wilches explicó que los ahorros registrados hasta ahora no alcanzan las metas definidas para las zonas atendidas por los diferentes embalses.

En el sector abastecido por Piedras Blancas, los usuarios han reducido el consumo en cerca de 33 litros por vivienda, frente a una meta de 92 litros diarios. En las zonas que reciben agua de La Fe, el máximo ahorro llegó a 20 litros por vivienda al día, mientras que el objetivo es de 70 litros.

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Para los sectores que dependen de Río Grande, el mayor ahorro registrado durante septiembre fue de 41 litros por vivienda, por debajo de la meta de 70 litros diarios.

“Ha habido ahorros importantes en la zona que surte Piedras Blancas. Sin embargo, tuvimos que retornar con las interrupciones porque los ahorros fueron del orden de apenas 33 litros, cuando se requieren 92 litros por casa”, afirmó Wilches, según la publicación.

El gerente pidió reducir usos de agua potable en actividades como el lavado de vehículos, fachadas y patios, además de revisar fugas en llaves, sanitarios y conexiones internas.

El ahorro registrado en algunas zonas aún está por debajo de los objetivos: 92 litros diarios por vivienda en Piedras Blancas y 70 litros en La Fe y Río Grande. - crédito EPM

EPM reportó pérdidas de agua y conexiones irregulares en el Nororiente

La situación también incluye pérdidas de agua en sectores del Nororiente de Medellín, donde ya se presentan racionamientos. Según EPM, en algunas zonas el nivel de pérdida llega al 60%.

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La empresa ha advertido sobre conexiones ilegales en ese sector. La Alcaldía de Medellín ha identificado más de 70 lavaderos de vehículos, entre formales e informales. En uno de ellos, ubicado en Santo Domingo Savio, cinco personas fueron capturadas por el presunto delito de defraudación de fluidos, luego de que las autoridades detectaran conexiones no autorizadas de agua para lavar carros y motocicletas.

EPM recomendó usar la lavadora con cargas completas, reutilizar el agua del último ciclo de enjuague para labores de limpieza, reducir el tiempo de las duchas, cerrar la llave durante el cepillado de dientes y revisar posibles fugas en los hogares.

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Wilches advirtió que, si el comportamiento de las lluvias y el consumo no cambia, “definitivamente habrá que ampliar las interrupciones del servicio”.