Inpec podría pasar al Ministerio de Defensa: Gobierno estudia cambio y propone nuevas cárceles

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario es actualmente una entidad adscrita al Ministerio de Justicia. - crédito Colprensa

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El Gobierno estudia la posibilidad de que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) pase al Ministerio de Defensa, pese a que actualmente se encuentra bajo la administración del Ministerio de Justicia. Así lo reveló el ministro Iván Cancino, en una entrevista publicada por Semana.

El funcionario no presentó el eventual cambio de cartera como una decisión tomada, sino como una alternativa que hace parte de la discusión sobre el funcionamiento de la entidad y la protección y guarda de los establecimientos penitenciarios.

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Iván Cancino explicó por qué se estudia el traslado del Inpec

Durante la conversación, Cancino señaló que el debate está relacionado con la naturaleza del Inpec como fuerza armada y su posible dependencia del Ministerio de Defensa.

“El problema nunca ha sido de las instituciones, ha sido de las personas. Pero sí hay que dar un debate muy fuerte, y es que no se le olvide que el Inpec es una fuerza armada y las fuerzas armadas deben estar bajo el mando del Ministerio de Defensa”, afirmó el ministro.

La propuesta también contempla revisar la manera en que se desarrollaría la protección y guarda de las cárceles. En ese contexto, el Gobierno analiza distintas alternativas para definir el funcionamiento de esas labores.

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El ministro de Justicia, Iván Cancino, se refirió a las propuestas que estudia el Gobierno para el sistema penitenciario. - crédito @MinjusticiaCo/X

El Gobierno dice que no estigmatiza a los funcionarios del Inpec

Cancino también se refirió a los funcionarios que actualmente trabajan en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Según manifestó, el Gobierno no tiene una posición de estigmatización frente a ellos y puso como ejemplo las medidas de protección relacionadas con las amenazas que han recibido.

“Los han amenazado, los han matado y han tenido y contarán con todo mi respaldo”, dijo el jefe de la cartera de Justicia.

El ministro agregó que dentro del Inpec hay funcionarios que considera profesionales y que podrían ser tenidos en cuenta en las propuestas que actualmente analiza el Gobierno.

“En el Inpec hay gente muy buena, muy profesional, que también podrá ser considerada para todo lo que el Gobierno pueda estar planteando”, sostuvo.

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Diez megacárceles y pabellones de alta seguridad

El posible traslado del Inpec no es el único asunto penitenciario mencionado por Cancino. Según explicó, también se concentran esfuerzos en proyectos para la construcción de diez megacárceles y pabellones de alta seguridad destinados a los criminales más peligrosos del país.

Las nuevas cárceles estarían proyectadas en zonas alejadas de la población civil, de acuerdo con lo señalado por el ministro. Para el desarrollo de las obras, el Gobierno también analiza la participación del sector privado.

La propuesta hace parte de los planes que la administración de Abelardo de la Espriella ha planteado para modificar las condiciones de reclusión de personas consideradas de mayor peligrosidad.

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El Gobierno proyecta la construcción de diez megacárceles para personas privadas de la libertad de mayor peligrosidad. - crédito Colprensa

También se estudia la posibilidad de un buque cárcel

Entre las propuestas mencionadas por Cancino está además la posibilidad de construir un buque cárcel. El ministro explicó que este espacio estaría destinado a un grupo específico de personas privadas de la libertad.

Al referirse a quiénes podrían terminar allí, respondió: “Por supuesto, los peores y los que delinquen”. Luego explicó que se trataría de personas que continúen delinquiendo, generando zozobra u ordenando homicidios.

Cancino señaló que la medida sería excepcional y estaría dirigida a un grupo de personas que, según su explicación, continúen generando delincuencia.

En relación con las decisiones judiciales sobre estas personas, el ministro pidió a los jueces tener en cuenta la protección de la sociedad al determinar las condiciones de reclusión. En ese punto, planteó la discusión sobre si debe privilegiarse la seguridad colectiva frente a las condiciones de visita de los familiares de una persona privada de la libertad.

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Entre las alternativas planteadas está la construcción de un buque para la reclusión de un grupo específico de internos. - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El sector privado también está bajo análisis

La participación de empresas privadas aparece entre las alternativas contempladas por el Gobierno, tanto para las obras de las nuevas cárceles como para algunas labores relacionadas con la protección y guarda de los establecimientos penitenciarios.

Cancino presentó estas posibilidades como parte de las propuestas que todavía son objeto de análisis por parte del Ejecutivo, junto con la eventual reorganización institucional del Inpec.

Por ahora, el traslado del Inpec al Ministerio de Defensa no ha sido presentado como una decisión definitiva. La discusión se desarrolla paralelamente a la evaluación de nuevos establecimientos penitenciarios, pabellones de alta seguridad y un eventual buque cárcel.

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