Esta es la moderna variante vial de Riohacha que será construida con recursos de regalías

La variante vial de Riohacha tendrá una longitud de 7,79 kilómetros y conectará el aeropuerto Almirante Padilla, la Troncal del Caribe y el corredor internacional hacia Maicao y Paraguachón, en la frontera con Venezuela.

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La variante vial de Riohacha tendrá una longitud de 7,79 kilómetros y conectará el aeropuerto Almirante Padilla, la Troncal del Caribe y el corredor internacional hacia Maicao y Paraguachón, en la frontera con Venezuela. La obra será financiada con recursos del Sistema General de Regalías del bienio 2025-2026 y busca sacar el tránsito de carga pesada del casco urbano.

La Gobernación de La Guajira anunció el próximo inicio de esta vía, con una inversión cercana a $164.000 millones, para enlazar la zona del aeropuerto con los principales corredores viales de la capital guajira y desviar por fuera de la ciudad parte del transporte pesado que hoy cruza sectores urbanos.

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La capital del departamento esperaba esta infraestructura desde hace más de 40 años. El gobernador Jairo Aguilar Deluque afirmó que el proyecto ya tiene recursos aprobados y que pronto comenzará a construirse.

Aguilar Deluque sostuvo que la obra permitirá conectar mejor a Riohacha y preparar a la ciudad para su crecimiento. También indicó que hace parte de la apuesta de su administración por ampliar y mejorar las vías que conectan a La Guajira.

“Esta es una obra que Riohacha venía esperando desde hace más de 40 años. Hoy podemos decirle a la gente que la variante ya no es una promesa: es un proyecto con recursos aprobados que pronto comenzará a construirse. Estamos cumpliendo con una infraestructura que permitirá conectar mejor a Riohacha y preparar a la ciudad para su crecimiento”, afirmó el gobernador Jairo Aguilar Deluque.

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Qué cambiará en la movilidad de Riohacha

Hoy, parte de los vehículos de carga que circulan por corredores regionales e internacionales atraviesan sectores urbanos de Riohacha.

Hoy, parte de los vehículos de carga que circulan por corredores regionales e internacionales atraviesan sectores urbanos de Riohacha. Esa situación aumenta la congestión, los riesgos de accidentalidad y los tiempos de desplazamiento para quienes transitan a diario por la ciudad.

La nueva vía busca desviar ese flujo por fuera del casco urbano. Con ello, la administración departamental espera una movilidad más organizada para pasajeros y transporte de mercancías.

Las obras y componentes de la variante

La variante dará acceso directo a la Universidad de La Guajira, al nuevo hospital de alta complejidad y a la nueva cárcel de Riohacha.

La variante dará acceso directo a la Universidad de La Guajira, al nuevo hospital de alta complejidad y a la nueva cárcel de Riohacha. Ese trazado conectará infraestructura educativa, sanitaria y de servicios con los principales corredores viales del área.

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El proyecto incluye 9,9 kilómetros de ciclorruta y 325 señales verticales. También contempla obras de drenaje y alcantarillado, junto con intervenciones de señalización y seguridad vial.

La ejecución se dividirá en cinco componentes: estudios y diseños, construcción de la variante, obras hidráulicas, seguridad vial y gestión social y ambiental. Ese último frente incorporará a las comunidades del área de influencia.

El efecto logístico de la conexión con la frontera

Por su ubicación, la obra busca articular el transporte aéreo, terrestre y de carga con los principales corredores del departamento.

Por su ubicación, la obra busca articular el transporte aéreo, terrestre y de carga con los principales corredores del departamento. La Gobernación plantea que Riohacha se consolide como un nodo estratégico entre el Caribe colombiano y la frontera con Venezuela.

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La administración departamental también proyecta una reducción de costos logísticos para transportadores y comerciantes de la región. A eso suma la expectativa de generar empleo directo e indirecto durante la ejecución de la obra.

Con los recursos ya aprobados, la variante entra en una etapa previa a su arranque y deja atrás su condición de proyecto pendiente en la capital guajira. La intervención queda planteada como una obra vial próxima a iniciar en Riohacha.