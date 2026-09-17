MinAmbiente autoriza usar madera y otros productos forestales decomisados para atender emergencia tras terremoto

Fabio Arjona Hincapié detalló las condiciones para utilizar materiales bajo custodia de las autoridades ambientales en las zonas afectadas. - crédito @fabio_arjona/X

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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible autorizó el uso de productos forestales decomisados definitivamente para apoyar la recuperación de las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto. La decisión fue anunciada por el ministro Fabio Arjona Hincapié en un video difundido a través de sus redes sociales, en el que explicó las condiciones establecidas para su utilización.

De acuerdo con el funcionario, la medida busca que los recursos que ya están bajo custodia de las autoridades ambientales puedan ser destinados a atender las necesidades de los territorios afectados. Entre los elementos contemplados se encuentran madera, bambú, caña brava, manglar y otros productos forestales.

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¿Qué decidió MinAmbiente sobre los decomisos?

Arjona Hincapié explicó que la disposición aplica para los productos que fueron decomisados definitivamente y que permanecen bajo custodia de las autoridades ambientales. Su utilización estará dirigida a apoyar la recuperación de las zonas afectadas por la emergencia.

El ministro también señaló que la medida contempla la guadua, un recurso que describió como ligado a la historia y a las comunidades de Colombia. Su aprovechamiento podrá realizarse en los casos y bajo las condiciones establecidas en la circular mencionada por el funcionario.

La decisión está orientada a utilizar materiales que ya se encuentran en manos del Estado. Según Arjona Hincapié, la disposición busca facilitar que estos elementos tengan un destino relacionado con la atención de las comunidades afectadas.

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La Guadua también podrá ser utilizado durante la emergencia, de acuerdo con los casos y condiciones establecidos en la circular. - crédito lacasadelpuebloguanacas/Instagram

Los materiales no podrán ser comercializados

Uno de los lineamientos señalados por el Ministerio de Ambiente establece que los recursos destinados a la emergencia no podrán ser comercializados.

Arjona Hincapié también aclaró que la medida no autoriza una nueva explotación forestal. En su declaración, explicó que se trata de poner a disposición de la recuperación materiales que ya habían sido decomisados y se encontraban bajo custodia estatal.

“Esta medida no autoriza una nueva explotación forestal”, afirmó el ministro, quien añadió que el aprovechamiento será excepcional y estará dirigido a atender la emergencia.

Autoridades deberán agilizar la entrega

El jefe de la cartera de Ambiente indicó que se pidió a las autoridades ambientales agilizar los procesos correspondientes y priorizar la entrega de los materiales para que puedan llegar a las comunidades afectadas.

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La instrucción hace parte de las acciones anunciadas por el Ministerio para facilitar la utilización de los elementos que ya se encuentran bajo su custodia, de acuerdo con las condiciones establecidas para la atención de la emergencia.

En su declaración, Arjona Hincapié relacionó esta decisión con la agenda del Ministerio denominada ABC: agua, biodiversidad y comunidades. El funcionario sostuvo que la atención de las poblaciones afectadas también hace parte del propósito de esa agenda.

El ministro de Ambiente explicó las condiciones para destinar materiales bajo custodia estatal a la atención de las zonas afectadas. - crédito Colprensa - captura de pantalla defensoresdelapatriaoficial

UNGRD anunció pagos para familias damnificadas

Mientras se informó sobre la disposición de estos materiales, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció avances en la entrega de apoyo económico temporal para hogares afectados por el terremoto.

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El director general de la entidad, David Santiago Tamayo, informó a través de las redes sociales de la UNGRD que comenzaron en Buenaventura los pagos correspondientes a este apoyo. Para ese territorio se destinó una inversión superior a 4.062 millones de pesos.

Tamayo también anunció que al día siguiente comenzaría la entrega en Roldanillo, municipio para el que se destinaron más de 772 millones de pesos para los hogares beneficiarios.

De acuerdo con el director de la UNGRD, Buenaventura y Roldanillo se suman a Chocó y Cali, territorios donde ya habían comenzado los pagos destinados a las familias afectadas.

David Santiago Tamayo informó sobre el inicio de los apoyos económicos temporales en Buenaventura y Roldanillo. - crédito @UNGRD

¿Quiénes reciben el apoyo económico?

Los recursos corresponden al primer mes de apoyo para los hogares que perdieron su vivienda o cuya casa fue registrada como no habitable, según explicó Tamayo.

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Para acceder a estos pagos, los hogares beneficiarios debieron ser inscritos por las entidades territoriales en el Registro Único de Damnificados (RUD) y posteriormente verificados por la UNGRD.

Los jefes de hogar podrán reclamar el dinero durante 15 días calendario en los puntos de SuperGiros de su territorio. Para realizar el trámite deberán presentar su documento de identidad original.

La UNGRD indicó que los pagos continuarán en los demás territorios afectados una vez se completen los trámites administrativos requeridos para efectuar la entrega de los recursos.