Laura Sarabia tendrá cambio de fiscal en la audiencia de imputación por el caso del polígrafo a Marelbys Meza

Marelbys Meza trabajaba como niñera de Laura Sarabia cuando ocurrió el robo de dinero en efectivo en la vivienda de la entonces jefa de gabinete. - crédito Montaje Infobae

Guardar

Laura Sarabia tendrá un cambio de fiscal durante la audiencia de imputación de cargos por el caso del polígrafo al que fue sometida Marelbys Meza en enero de 2023. De acuerdo con información conocida por El Tiempo, la fiscal titular del caso, Marcela Abadía, no estará en la diligencia debido a unas vacaciones que había programado con anterioridad.

En esta etapa del expediente, la actuación estará a cargo de Patricia Hernández, también fiscal delegada ante la Corte Suprema. La audiencia está programada para las 9:00 de la mañana de este lunes 14 de septiembre, de manera virtual, ante los juzgados del Complejo de Paloquemao de Bogotá.

PUBLICIDAD

El cambio de fiscal para la diligencia es una de las novedades conocidas por el medio para la jornada en la que Sarabia deberá comparecer dentro de la investigación relacionada con el procedimiento realizado a su exniñera.

Fiscalía imputará cargos a Laura Sarabia

El pasado 1 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que Laura Sarabia fue llamada a responder por los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal.

Sin embargo, según conoció el diario, durante la audiencia también está previsto que el ente investigador le lea el delito de peculado. De esta manera, la exfuncionaria deberá responder en la diligencia por tres cargos.

PUBLICIDAD

La investigación es adelantada por una fiscalía delegada ante la Corte Suprema, que tiene bajo análisis las actuaciones relacionadas con el polígrafo practicado a Marelbys Meza.

Sarabia fue una de las funcionarias más influyentes del Gobierno del entonces presidente Gustavo Petro y para el momento de los hechos se desempeñaba como jefa de gabinete del mandatario.

La Fiscalía llamó a Laura Sarabia a responder por los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal. - crédito @CancilleriaCol/X

Marelbys Meza fue llevada a una sede de inteligencia

En la investigación está acreditado que el 30 de enero de 2023, Marelbys Meza fue trasladada a la Casa Galán, sede de inteligencia ubicada frente a la Casa de Nariño, para ser sometida a una prueba de polígrafo.

Meza había trabajado como niñera de Laura Sarabia. El procedimiento ocurrió después de que en la vivienda de la entonces alta funcionaria se registrara el robo de dinero en efectivo que estaba guardado en una maleta.

PUBLICIDAD

Posteriormente, la exniñera denunció que su traslado a la Casa Galán se realizó de manera irregular y que durante el procedimiento fue sometida a presiones.

El caso se conoció públicamente en mayo de 2023 y dio lugar a investigaciones penales relacionadas tanto con el polígrafo como con las interceptaciones telefónicas que se realizaron posteriormente.

Las interceptaciones a Marelbys Meza y Fabiola Perea

El episodio también quedó relacionado con las interceptaciones de las líneas telefónicas de Marelbys Meza y Fabiola Perea, quien también trabajaba con Laura Sarabia.

Según la información reportada, ambas fueron ubicadas como sospechosas del robo y policías habrían hecho incurrir en error a un fiscal para conseguir que se interceptaran sus comunicaciones.

PUBLICIDAD

En ese procedimiento, las dos mujeres habrían sido presentadas de manera irregular como integrantes del ‘Clan del Golfo’. Además, les asignaron los alias de ‘la Madrina’ y ‘la Cocinera’, con el propósito de justificar las interceptaciones.

El caso de las llamadas interceptadas también avanzó en la justicia y, de acuerdo con la información suministrada, ya existen policías condenados por esos hechos.

Marelbys Meza y Fabiola Perea fueron señaladas como sospechosas por el robo de dinero registrado en la vivienda de Laura Sarabia. - crédito @ANIABELLO_R/X

Sarabia ha negado actuaciones ilegales

Durante los tres años transcurridos desde los hechos, Laura Sarabia ha sostenido, por medio de sus abogados, que no actuó de manera ilegal en las interceptaciones ni en el procedimiento del polígrafo practicado a su exniñera.

La investigación de la Fiscalía, sin embargo, tiene acreditado el traslado de Marelbys Meza a la Casa Galán el 30 de enero de 2023 para la realización de la prueba.

PUBLICIDAD

La audiencia de imputación se produce después de que las investigaciones adelantadas por la Fiscalía avanzaran sobre las actuaciones relacionadas con el procedimiento.

Mario Iguarán asumió la defensa de Laura Sarabia dentro de la investigación relacionada con el caso del polígrafo. - crédito miabogadosasociados.com

Mario Iguarán asumió la defensa de Sarabia

La defensa de Laura Sarabia también ha cambiado durante el desarrollo de la investigación. Inicialmente estuvo a cargo del penalista Jorge Mario Gómez y posteriormente fue asumida por el exmagistrado José Fernando Reyes. Y actualmente, la defensa está en cabeza del exfiscal general Mario Iguarán.

De acuerdo con el medio, desde que la Fiscalía abrió una indagación contra Sarabia, sus defensores intentaron llegar a un acuerdo conciliatorio con el propósito de evitar que se abriera un proceso penal en los estrados judiciales.

PUBLICIDAD

Esas negociaciones no llegaron a buen término. Más recientemente, cuando Iguarán ya ejercía la defensa, se presentó ante la Fiscalía General una propuesta de preacuerdo.

Las condiciones planteadas por la defensa no convencieron a los investigadores y, por esa razón, la imputación continúa en firme.