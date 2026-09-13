Fuertes lluvias complican la búsqueda de la aeronave accidentada en Chocó: alcalde de Tadó asegura que cayó en zona rural

Juan Palacios dijo que residentes del área la observaron volar a baja altura antes de perderse el rastro, mientras los equipos de socorro intentan llegar al punto señalado pese a las precipitaciones - crédito X

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Las autoridades continúan en la la búsqueda de la aeronave Cessna T206, matrícula HK4985, que desapareció el domingo 13 de septiembre en una zona rural de Tadó, Chocó, tras cubrir la ruta entre Condoto y el aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá. A bordo viajaban cinco personas y hasta el momento no se conoce su estado de salud.

Las lluvias que afectan el área montañosa donde habría caído el avión liviano estaría complicando el avance de los equipos de emergencia que mantienen el rastreo en sectores rurales del municipio, con apoyo de bomberos, Defensa Civil, Ejército Nacional, Policía Nacional y más de 100 voluntarios de comunidades afro e indígenas.

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El alcalde de Tadó, Juan Palacios, afirmó que la aeronave se accidentó en un sector comprendido entre Tadocito y Jamaica, en jurisdicción de ese municipio. También indicó que habitantes de la zona la vieron volar a baja altura antes de que se perdiera su rastro.

“Sí está estrellada. Esperemos que esté escondida”, declaró a El Tiempo el mandatario local al referirse a las dificultades para llegar al área donde se concentró la búsqueda.

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes indicó que el contacto se registró el domingo 13 de septiembre, cuando el aparato avanzaba hacia el VOR de Pereira antes de interrumpirse la transmisión - crédito X

El alcalde señaló que los organismos de socorro de localidades cercanas se trasladaron al lugar para apoyar las tareas de localización. La zona presenta condiciones complejas de acceso por su geografía y por las precipitaciones, que limitaron la movilización de los rescatistas.

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En un video divulgado en redes sociales, Palacios situó la emergencia en cercanías de las comunidades de Bochoromá y Farallones. Según explicó, bomberos, integrantes de la Defensa Civil y voluntarios de la región se sumaron al operativo con el objetivo de ubicar a los ocupantes.

“Rogamos que estén próximamente con vida”, expresó el alcalde, que aseguró que la administración municipal mantendrá informados a los medios sobre el avance de las operaciones.

La última comunicación con el vuelo fue a las 9:23 a. m.

La Aeronáutica Civil informó que la avioneta, que prestaba servicio a la Patrulla Aérea Civil Colombiana, salió del aeropuerto de Condoto con destino al aeropuerto de Guaymaral.

La última comunicación con el vuelo se registró a las 9:23 a. m., antes de que la aeronave avanzara hacia la zona del VOR de Pereira y se perdiera el contacto - crédito Aeronáutica Civil

De acuerdo con el comunicado de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes, el último contacto con la aeronave se registró a las 9:23 a. m. del domingo 13 de septiembre. El aparato había avanzado hacia la zona del VOR de Pereira antes de que se perdiera la comunicación.

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Poco después se activó la radiobaliza de emergencia en inmediaciones del Cerro Tatamá, a 33 millas del VOR de Pereira. Ese aviso activó los protocolos del Servicio de Búsqueda y Salvamento, conocido como SAR.

La entidad precisó que el operativo requiere coordinación con varias instituciones debido a que se trata de una región de difícil acceso. Investigadores de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes se preparan para ingresar al lugar cuando las condiciones permitan avanzar con las labores y establecer las causas del hecho.

Las autoridades buscan la aeronave Cessna T206 HK4985, desaparecida el 13 de septiembre en zona rural de Tadó, Chocó, tras cubrir la ruta entre Condoto y Guaymaral, en Bogotá - crédito jetphotos.net

Un helicóptero del Ejército se sumó al operativo de búsqueda

La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, indicó que la Gobernación se articuló a las acciones para localizar la aeronave, cuya búsqueda se concentró en la zona rural de Tadó.

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La mandataria señaló que autoridades, comunidades locales y equipos de rescate participan en el rastreo. También confirmó el despliegue de un helicóptero del Ejército Nacional para brindar apoyo aéreo sobre el sector identificado.

El operativo incluyó la participación de habitantes de las comunidades afro e indígenas de la zona, que conocen los caminos rurales y las condiciones del terreno. Las autoridades mantienen comunicación con las brigadas que se encontraban en el área antes de la suspensión temporal por las lluvias.

La Gobernación de Chocó confirma el despliegue de un helicóptero del Ejército en el rastreo - crédito @NubiaCarolinaCC / X

Hasta ahora, la Aeronáutica Civil no ha confirmado el hallazgo de los restos de la avioneta ni ha entregado información sobre la condición de las cinco personas abordo, identificadas como Perla Costanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán, Yuliza Figueredo y el piloto Mehmet Cankaya.

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