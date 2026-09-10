Colombia

Pico y Placa en Cartagena: restricciones vehiculares para evitar multas este jueves 10 de septiembre

Esto le interesa si va a conducir por las calles de la ciudad hoy

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La Alcaldía de Cartagena informó sobre la aplicación del Pico y Placa para jueves 10 de septiembre en la ciudad colombiana. Aquí le damos los detalles de este programa de restricción vehicular y evita multas.Tome nota de la terminación de la placa de su automóvil, del tipo de vehículo que tiene y la hora del día, para saber si puede conducir sin repercusiones.

Es importante mencionar que esta restricción vehicular se modifica todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al manejar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

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Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante no olvidar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de vehículos por la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y lmejorar la calidad del aire.

Aquí están todos los detalles alrededor del Pico y Placa para mañana.

Particulares: 3 y 4

Motos: 3 y 4

Taxis: No aplica

No solo la restricción vehícular, sino también el horario del Pico y Placa en Cartagena cambia por tipo de vehículo y aplica de la siguiente manera:

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Motos: de 05:00 a 23:00 horas.

Particulares: de 07:00 a 09:00 y de 18:00 a 20:00 horas.

Taxis: de 6:00 a 6:00 horas del día siguiente, es decir por 24 horas.

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cartagena)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cartagena)

Pico y Placa en Cartagena para 2026

La alcaldía de Cartagena informó cómo será la rotación del Pico y Placa durante el primer semestre de este 2026.

El programa de restricción vehicular se determinará de acuerdo al último dígito de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

El Pico y Placa para vehículos particulares regirá desde el 16 de enero y hasta el 27 de marzo del 2026 de la siguiente manera:

Lunes: 5 y 6.

Martes: 7 y 8.

Miércoles: 9 y 0.

Jueves: 1 y 2.

Viernes: 3 y 4

Para el 30 de marzo del 2026 y hasta 27 de junio del 2026 rotará de la siguiente manera:

Lunes: 7 y 8.

Martes: 9 y 0.

Miércoles: 1 y 2.

Jueves: 3 y 4.

Viernes: 5 y 6

Para la tercera rotación del 30 de junio del 2026 y hasta 2 de octubre del 2026 rotará de la siguiente manera:

Lunes: 9 y 0.

Martes: 1 y 2.

Miércoles: 3 y 4.

Jueves: 5 y 6.

Viernes: 7 y 8

Finalmente, la cuarta rotación del 5 de octubre del 2026 y hasta 22 de enero del 2027 rotará así:

Lunes: 1 y 2.

Martes: 3 y 4.

Miércoles: 5 y 6.

Jueves: 7 y 8.

Viernes: 9 y 0

El Pico y Placa para vehículos particulares operará de lunes a viernes, con excepción de los días festivos, en los siguientes horarios: de 7:00 a 9:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas.

En el caso de los taxis, la rotación durante la primera mitad del año serán las siguientes.

Rotación del 1 de junio de 2026 al 26 de junio de 2026:

Lunes: 5 y 6.

Martes: 7 y 8

Miércoles: 9 y 0.

Jueves: 1 y 2.

Viernes: 3 y 4.

Para los taxis, el horario del Pico y Placa regirá de lunes a viernes, con excepción de los días festivos, en el horario comprendido entre las 6:00 horas y las 6:00 horas del día siguiente.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir el Pico y Placa, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

Con el Permiso Especial de Acceso a Zona de Restricción Vehicular.

Eléctricos o cero emisiones.

Oficiales de todos los niveles.

Fúnebres.

De emergencia.

De atención médica.

De distribución de medicamentos.

De rescate o traslado de órganos y tejidos.

De control de tráfico y grúas.

De residuos hospitalarios.

De medios de comunicación.

Que ofrecen servicios turísticos.

Escolares.

De valores

Destinados a la enseñanza automovilística.

Para que el vehículo con dichas características pueda exentar el Pico y Placa debe de presentar la solicitud correspondiente con copia de la documentación en regla del vehículo y del conductor, así como el paz y salvo por todo concepto.

Pico y Placa: ¿Qué sanciones hay?

De acuerdo con el gobierno de Cartagena, la sanción por violar la aplicación del Pico y Placa es la siguiente:

Una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que asciende a 711 mil 750 pesos.

Además de la multa, el automóvil del infractor será inmovilizado.

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