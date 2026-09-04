Colombia

Gabriela Muñoz, la universitaria cercana a Petro señalada de tráfico de influencias en la Aerocivil, ahora estará en el Congreso de la República: esto ganará como parte de una Utl

La joven, de 19 años, está siendo investigada por el presunto tráfico de influencias en la Aeronáutica Civil

Gabriela Muñoz - crédito gabrielaa.muol/Instagram
Polémica por millonario sueldo que recibe Gabriela Muñoz como asistente en una UTL en el Congreso de la República - crédito gabrielaa.muol/Instagram
Guardar

La joven Gabriela Muñoz Olaya, de 19 años, fue vinculada como asistente III en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del representante a la Cámara por el Pacto Histórico Marco Emilio Hincapié. Este cargo representa para el Estado colombiano $11.700.000 mensuales entre salario y prestaciones.

Según la ley colombiana, una persona que ostente el cargo de Asistente III recibe cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes en 2026 a $8.754.525, lo que suma cerca de $105.000.000 anuales solo por sueldo. Al agregar vacaciones, primas, cesantías e intereses, el costo por año sube a aproximadamente $127.900.000 y, con el aporte del Congreso de la República al fondo de pensiones, llega a $140.500.000.

PUBLICIDAD

Expresidente Gustavo Petro y Gabriela Muñoz Olaya en una reunión del Pacto Histórico - crédito @gabymunozz_/X
La joven, de 19 años, está siendo investigada por el presunto tráfico de influencias en la Aeronáutica Civil - crédito @gabymunozz_/X

El caso llamó la atención porque Muñoz no tiene título profesional y cursa estudios de Derecho. Además, causó polémica por la indagación de la Procuraduría General de la Nación contra la Unidad Administrativa Especial de Aeronaútica Civil (Aerocivil) por el presunto tráfico de influencias de Gabriela Muñoz Olaya, una creadora de contenido que, pese a ocupar un cargo de auxiliar 1 de nivel asistencial, habría intervenido en decisiones administrativas y en designaciones de personal dentro de la entidad.

La actuación también busca establecer si hubo responsabilidades disciplinarias por su vinculación y la de algunos de sus allegados. La apertura de la indagación se produjo después de una denuncia pública de Angie Rodríguez, actual directora del Fondo Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Rodríguez aseguró que la influenciadora habría tenido injerencia en el manejo interno de la Aerocivil.

PUBLICIDAD

“No solamente es Juliana Guerrero, es, por ejemplo, una señora que se llama Gabriela, que ella en su momento manejó a su antojo la Aeronáutica Civil. Y perdónenme, ella se llama Gabriela Muñoz (...). Es el mismo modus operandi”, dijo Rodríguez a Noticias RCN.

La indagación abarca nombramientos, funciones y contratación en la Aerocivil

La Procuraduría General de la Nación decretó la práctica de pruebas para investigar irregularidades en la Aerocivil - crédito Aerocivil, PGN y @gabrielaa.muol/IG
La Procuraduría General de la Nación decretó la práctica de pruebas para investigar irregularidades en la Aerocivil - crédito Aerocivil, PGN y @gabrielaa.muol/IG

La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Primera para la Vigilancia Administrativa señaló que investigará la presunta participación irregular de Gabriela Muñoz Olaya en asuntos ajenos al ámbito de sus funciones y su eventual incidencia en decisiones de alto nivel dentro de la Aeronáutica Civil. El expediente también contempla el aparente tráfico de influencias que habría ejercido en favor de personas cercanas en la entidad.

La pregunta central de la actuación disciplinaria es concreta: si una funcionaria con tareas asistenciales influyó en nombramientos y decisiones administrativas que no le correspondían, y si esa intervención benefició a familiares. Ese es el núcleo de la indagación previa abierta por el Ministerio Público.

La activista digital, de 20 años, sostuvo que sus funciones fueron de apoyo y que no desempeñó un cargo técnico ni directivo - crédito @gabrielaa.muol/X
La activista digital, de 20 años, sostuvo que sus funciones fueron de apoyo y que no desempeñó un cargo técnico ni directivo - crédito @gabrielaa.muol/X

Muñoz respondió mediante un comunicado en el que negó los señalamientos. Sostuvo que no intervino en los nombramientos y que tampoco pidió, recomendó, gestionó o presionó la vinculación de su círculo cercano ni de otras personas.

“Mi cargo no me otorgaba facultades para nombrar o retirar funcionarios, seleccionar contratistas, adjudicar contratos, ordenar gastos ni participar en decisiones de contratación”, afirmó la creadora de contenido en el documento oficial.

La Procuraduría pidió información de funcionarios desde el 1 de enero de 2025

Como parte de las pruebas iniciales, el Ministerio Público requirió a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil para que entregue, en un plazo de 10 días hábiles, información sobre algunos de sus funcionarios. El pedido busca identificar a quienes hayan ejercido, en propiedad, encargo o comisión de servicio, como secretario general y coordinador del área administrativa, o cargos equivalentes, desde el 1 de enero de 2025 hasta la fecha de envío de la certificación.

La solicitud incluye nombre completo, documento de identificación y datos de contacto que reposen en los archivos de la entidad. La misma certificación fue pedida respecto de Narda Duperly Roa Ibarra.

La Procuraduría también solicitó al Ministerio de Transporte una copia del requerimiento formulado por la ministra María Fernanda Rojas sobre la gestión contractual de prestación de servicios de la Aerocivil. Además, pidió un informe que precise qué datos entregados por la entidad estaban incompletos para analizar esa gestión contractual.

Otro de los puntos bajo revisión es la aparente desatención de ese requerimiento de la cartera de Transporte, que buscaba recibir información completa y oportuna. Ese elemento se suma a las dudas sobre la tramitación contractual y al uso de jornadas no laborables para adelantar actuaciones dentro de la entidad.

Temas Relacionados

Gabriela MuñozSueldoUTLCongreso de la RepúblicaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 4 de septiembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 4 de septiembre

Ejército confirmó que sí dieron de baja a Bendito Menor: presidente Abelardo de la Espriella ya está en La Guajira para dar nuevos detalles

Además de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín o Bendito Menorm, su compañera sentimental Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita; y dos hombres de seguridad, fueron abatidos en un operativo que se llevó a cabo en el barrio Los Olivos, en Riohacha

Ejército confirmó que sí dieron de baja a Bendito Menor: presidente Abelardo de la Espriella ya está en La Guajira para dar nuevos detalles

Disputa entre TV Azteca y ATP amenazaba con dejar sin internet a la Policía, la Fiscalía y el departamento del Chocó: la CRC reveló importante acuerdo

La Comisión de Regulación de Comunicaciones informó que el entendimiento despejó la posibilidad de cortes en el servicio de conectividad por cable y radioenlaces en 261 municipios, tras el conflicto por el uso de torres

Disputa entre TV Azteca y ATP amenazaba con dejar sin internet a la Policía, la Fiscalía y el departamento del Chocó: la CRC reveló importante acuerdo

Super Astro Luna hoy jueves 3 de septiembre: revisa el número y signo ganador

A continuación, se muestran los números ganadores y el signo zodiacal que salieron en las balotas del sorteo de esta noche

Super Astro Luna hoy jueves 3 de septiembre: revisa el número y signo ganador

Sorteo Chontico Noche hoy, jueves 3 de septiembre: verifica aquí el resultado ganador

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Sorteo Chontico Noche hoy, jueves 3 de septiembre: verifica aquí el resultado ganador
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

Maluma y Beyoncé unieron sus voces en inesperada colaboración con influencias latinas: así suena ‘Cuerpo (Tumbao)’

Maluma y Beyoncé unieron sus voces en inesperada colaboración con influencias latinas: así suena ‘Cuerpo (Tumbao)’

Reykon reveló la prueba más dura de su vida: cómo la fe salvó a su madre cuando los médicos ya no tenían respuestas

Shakira, Karol G, Beéle y Ovy On The Drums se destacaron en la entrega de los Premios Juventud 2026

Sofía Vergara compartió un TBT con sus seguidores, acompañada de uno de sus novios en la ficción: el final sigue sacando sonrisas

“Dejen de seguir a pendejos”: Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol, arremetió contra Karina García por polémica con la raza de los perros

Deportes

Alberto Gamero regresó a Millonarios: así fue el primer ciclo del técnico samario con el cuadro Embajador, le ganó un título a Atlético Nacional

Alberto Gamero regresó a Millonarios: así fue el primer ciclo del técnico samario con el cuadro Embajador, le ganó un título a Atlético Nacional

Alberto Gamero regresó a Millonarios y así fue la presentación: “Volver no siempre es empezar de nuevo”

Franco Fagúndez es el segundo delantero extranjero más influyente del fútbol colombiano: este cambio con Santa Fe lo llevó a ser goleador

Sebastián Montoya no se rinde en la Fórmula 2, pese a los problemas con el equipo: “Esta temporada no se ha cerrado”

Carlos Queiroz, extécnico de Colombia, volverá a dirigir una selección tras el Mundial 2026: “La misión continúa”