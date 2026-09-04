Ejército confirmó que sí dieron de baja a Bendito Menor: presidente Abelardo de la Espriella ya está en La Guajira para dar nuevos detalles

El presidente Abelardo de la Espriella llegó al departamento de Riohacha - mayores detalles del operativo en rueda de prensa - crédito suministrado a Infobae Colombia

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Fuentes al interior del Ministerio de Defensa le confirmaron a Infobae Colombia que el operativo que se llevó a cabo la madrugada del viernes 4 de septiembre de 2026 en contra de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín o Bendito Menor, resultó con su muerte.

El procedimiento se llevó a cabo por parte de efectivos de la Policía Nacional en Riohacha, La Guajira.

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En el procedimiento también fallecieron su pareja, Rosa Angélica Tarazona, conocida como alias La Bebecita, y dos hombres que integraban su esquema de seguridad.

El hombre, de cerca de 26 años, era señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Ascn, también conocida como Los Pachenca) y como jefe del frente Javier Cáceres. La estructura también es conocida como Los Pachenca.

La operación se desarrolló en el barrio Los Olivos, cerca del aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha. Los primeros reportes situaron el procedimiento desde la noche del jueves 3 de septiembre hata la madrugada del viernes.

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La misma mañana del viernes 4 de septiembre se confirmó que el presidente Abelardo de la Espriella ya había llegado al Batallón Cartagena de Riohacha con el fin de ofrecer una rueda de prensa para contar mayores detalles del operativo.

En el procedimiento también murió Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita

Junto con Pérez Toncel murió Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita, quien era su pareja sentimental, y con quien se habría casado dos días antes del operativo.

Medios colombianos informaron que ambos habían aparecido en videos difundidos en redes sociales, donde exhibían armas, dinero y motocicletas, además de lanzar mensajes contra las autoridades.

En el operativo también fueron abatidos dos escoltas de alias Naín. De acuerdo con las versiones conocidas, unidades de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), con apoyo de las Fuerzas Militares, participaron del cerco contra el jefe criminal.

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La búsqueda incluyó apoyo tecnológico y de inteligencia de Estados Unidos, y la operación contra la estructura se había reforzado desde finales de agosto y que las autoridades ofrecían una recompensa de 500 millones de pesos por datos que permitieran su captura o neutralización.

Las autoridades vinculaban a alias Bendito Menor con extorsiones y narcotráfico

El expediente del criminal abatido señala que alias Bendito Menor ingresó a las Acsn en 2019 como sicario de alias Pinocho.

Más tarde pasó a integrar el componente armado del frente Javier Cáceres y, para 2021, las autoridades lo ubicaban con influencia sobre sectores urbanos de La Guajira.

Según esos reportes, Pérez Toncel fue señalado por presuntas actividades de narcotráfico, extorsión, homicidios, reclutamiento y control territorial ilegal en zonas de La Guajira, Magdalena y Cesar.

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El Ministerio de Defensa lo había identificado como principal sospechoso de la masacre ocurrida en Maicao en enero de 2026, que dejó cinco muertos y dos heridos. Las ACSN negaron responsabilidad por ese hecho.

Antes de que se confirmara su caída, también circularon versiones sobre una posible muerte de alias Naín antes de la operación en Riohacha.

La organización criminal negó haber ordenado o ejecutado una acción contra él, por lo que la identificación oficial de los cuerpos y las circunstancias del operativo quedaban pendientes de confirmación de las autoridades.