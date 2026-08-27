‘Araña’, ‘Muñeca’ y ‘Mocho Olmedo’: el prontuario de tres capos vinculados a la ‘Paz Total’ que serán extraditados a EE. UU.

‘Araña’, ‘Muñeca’ y ‘Mocho Olmedo’ enfrentan extradición a Estados Unidos, tras permanecer vinculados a procesos de diálogo con el Gobierno y contar con concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia. - crédito Policía Nacional (referencia)

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Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias ‘Muñeca’; Giovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’; y Willington Henao Gutiérrez, alias ‘Mocho Olmedo’, serán extraditados a Estados Unidos, de acuerdo con información suministrada por El Tiempo. Los tres son cabecillas de grupos armados con los que el Gobierno del expresidente Gustavo Petro tuvo acercamientos de paz.

Su envío a Estados Unidos había sido frenado durante el Gobierno anterior como una medida relacionada con su papel como negociadores en los procesos de diálogo. Esto ocurrió pese a que los tres ya contaban con concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia para sus respectivas extradiciones.

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Estos son los antecedentes conocidos de los tres hombres:

Alias ‘Muñeca’: señalado jefe de ‘Los Pachenca’

Carmen Evelio Castillo Carrillo, ‘Muñeca’, jefe de ‘Los Pachenca’, fue arrestado en Pereira cuando intentaba cambiar su apariencia para evadir a la justicia. Bajo su mando, la organización exportaba decenas de toneladas de cocaína a EE. UU. y Europa. - crédito Jesús Avilés/ Infobae

Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias ‘Muñeca’, fue capturado el 4 de junio de 2024 en Pereira, durante un operativo realizado cuando, según las autoridades, se disponía a ingresar a una clínica de cirugía estética. De acuerdo con la información suministrada, el hombre pretendía modificar su fisonomía para intentar burlar a las autoridades.

‘Muñeca’ ingresó a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada hace casi 20 años. Posteriormente, asumió el mando de la organización luego de la captura de su hermano, alias ‘Pinocho’, quien fue arrestado en España en 2022.

Desde 2020, Castillo Carrillo se puso al frente de ‘Los Pachenca’, estructura con presencia en los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar.

Según las autoridades, bajo su mando la organización pasó de tener un control local a participar en actividades de narcotráfico con alcance internacional. La estructura enviaba entre 50 y 60 toneladas de cocaína al año hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

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La Policía y la Fiscalía le atribuyen más de 150 homicidios selectivos, en el marco de una disputa territorial con el ‘Clan del Golfo’.

De acuerdo con el expediente conocido por el medio ya mencionado, ‘Muñeca’ habría ordenado asesinatos, desplazamientos forzados y extorsiones desde zonas rurales de Santa Marta, Ciénaga y Dibulla. Entre las víctimas señaladas en la investigación se encuentran comerciantes, líderes sociales, expendedores de droga y miembros de su propia estructura.

Alias ‘Araña’: su captura ocurrió durante los diálogos de paz

Giovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’, considerado máximo jefe de los ‘Comandos de Frontera’, fue capturado en 2025 durante diálogos de paz. Es requerido en Estados Unidos por coordinar envíos de cocaína y liderar operaciones criminales transnacionales. - crédito EFE / Colombia+20

El 12 de febrero del año pasado, agentes del CTI llegaron al Hotel Marriott Courtyard, en Bogotá, al finalizar una de las reuniones del tercer ciclo de negociaciones entre el Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, para capturar a Giovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’, señalado como máximo cabecilla de esa organización.

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La captura ocurrió en el contexto de los diálogos que buscaban una solución pacífica al conflicto armado y que involucraban, entre otras estructuras, a los denominados ‘Comandos de la Frontera’, organización residual de las disidencias de la ‘Segunda Marquetalia’.

En abril de 2024 se habían suspendido las órdenes de captura de algunos de los integrantes de estas estructuras que participaban en los acercamientos, entre ellos ‘Araña’.

Rojas había sido capturado en 2010 por su presunta pertenencia a la extinta guerrilla de las Farc y por delitos relacionados con rentas ilícitas, entre ellos extorsión y narcotráfico. En 2017, después de la firma del acuerdo de paz, quedó en libertad. Posteriormente, habría incumplido los compromisos establecidos y regresado a la insurgencia.

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Mientras participaba en la mesa como cabecilla de la Coordinadora del Ejército Bolivariano, ‘Araña’ habría continuado con actividades relacionadas con el envío de droga hacia Estados Unidos. Por estos hechos es requerido por la Corte del Distrito Sur de California.

Según el indictment citado por el diario, entre enero de 2017 y febrero de 2025, Rojas habría comandado a los ‘Comandos de Frontera’, estructura dedicada a la producción y fabricación de cocaína y que habría coordinado el envío de droga hacia México y Estados Unidos.

Entre las pruebas mencionadas aparecen registros de operaciones realizadas por autoridades mexicanas el 18 y 19 de marzo de 2024, cuando fueron interceptadas dos embarcaciones en el Pacífico que transportaban 800 y 700 kilogramos de cocaína, respectivamente. Los informes señalan que Rojas conocía el destino final de los cargamentos.

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También hacen parte de la investigación comunicaciones que lo vincularían con otras incautaciones y con operaciones de tráfico de drogas desde Colombia y Ecuador hacia México y otros destinos.

En relación con el apoyo al terrorismo, los informes de inteligencia lo identifican como líder de los ‘Comandos de Frontera’ y señalan la vinculación de esa estructura con la Segunda Marquetalia, catalogada como terrorista.

Actualmente, ‘Araña’ enfrenta diez procesos penales en Colombia: nueve por homicidio y uno por fraude procesal, que no estarían relacionados con su rol dentro del grupo armado. Además, registra otros doce procesos por homicidio y concierto para delinquir, algunos de ellos con correspondencia parcial con los hechos por los que es requerido en Estados Unidos.

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Alias ‘Mocho Olmedo’: señalado cabecilla del frente 33

Willington Henao Gutiérrez, conocido como ‘Mocho Olmedo’ y señalado cabecilla del frente 33, se entregó al Ejército en 2026 durante negociaciones humanitarias. Su extradición fue avalada por la Corte Suprema de Justicia, que lo requiere por delitos de concierto para delinquir, narcotráfico y lavado de activos en Florida. - crédito Redes sociales y Corte Suprema de Justicia

El tercer caso corresponde a Willington Henao Gutiérrez, alias ‘Mocho Olmedo’, señalado como cabecilla del frente 33 de las disidencias de ‘Calarcá’.

El 28 de junio del año pasado, la Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable sobre su extradición. Henao Gutiérrez es requerido por la Corte Distrital para el Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de drogas ilícitas y lavado de activos.

En relación con esta solicitud, la Fiscalía había emitido una orden de captura con fines de extradición el 25 de julio de 2023.

El 12 de febrero pasado, en medio de los acercamientos entre el frente 33 y el Gobierno, y después de la crisis humanitaria registrada en el Catatumbo, en la que esta estructura fue señalada como uno de los grupos protagonistas, ‘Mocho Olmedo’ se entregó al Ejército.

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Sin embargo, después de la legalización de su captura por parte de integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), no fue enviado a prisión. El hombre fue resguardado en un hotel de Chapinero, en el norte de Bogotá, por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

El entonces director de la entidad, Jorge Lemus, explicó la medida señalando que “‘Mocho Olmedo’ era una fuente humana que debían proteger y que estuvo en casas de seguridad”.

Los tres hombres permanecieron vinculados a procesos de acercamiento con el Gobierno de Gustavo Petro y ahora serán enviados a Estados Unidos, donde son requeridos por las autoridades judiciales de ese país.

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