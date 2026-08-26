Colombia

Nicolás Barguil anuncia trámite para subsanar la reforma pensional tras decisión de la Corte Constitucional

El presidente de la Cámara señaló que la corporación cumplirá con las disposiciones establecidas por el alto tribunal y garantizará un debate democrático y transparente durante el procedimiento

El presidente de la Cámara de Representantes se refirió al procedimiento que deberá adelantar la corporación tras la decisión de la Corte Constitucional. - crédito @nicolasbarguil/Instagram
El presidente de la Cámara de Representantes se refirió al procedimiento que deberá adelantar la corporación tras la decisión de la Corte Constitucional. - crédito @nicolasbarguil/Instagram
Guardar

El presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, anunció que la corporación adelantará el trámite de subsanación ordenado por la Corte Constitucional frente a algunos apartados de la reforma pensional, luego de la decisión adoptada por la Sala Plena sobre la Ley 2381 de 2024.

El pronunciamiento se produjo después de que el alto tribunal se pronunciara sobre los vicios de procedimiento examinados en la reforma pensional y determinará el trámite que deberá seguir la Cámara de Representantes respecto de varias disposiciones y proposiciones específicas.

A través de sus redes sociales, Barguil señaló que la corporación cumplirá con el procedimiento establecido por la Corte y que este se desarrollará bajo criterios de transparencia y rigor institucional.

PUBLICIDAD

“Como Presidente de la Cámara, y conocida la decisión de la Corte Constitucional sobre la Reforma Pensional, adelantaremos el trámite de subsanación ordenado”, afirmó el congresista.

Barguil también aseguró que el proceso contará con garantías para el desarrollo de la discusión en el Congreso.

“Garantizaremos un debate democrático y transparente, con rigor institucional y absoluto respeto por la Constitución”, agregó.

El presidente de la Cámara anunció que el procedimiento se desarrollará con transparencia, rigor institucional y respeto por la Constitución. - crédito @NicolasBarguil/X
El presidente de la Cámara anunció que el procedimiento se desarrollará con transparencia, rigor institucional y respeto por la Constitución. - crédito @NicolasBarguil/X

¿Qué decidió la Corte Constitucional sobre la reforma pensional?

La decisión de la Corte Constitucional se produjo luego del análisis de los vicios de procedimiento relacionados con la aprobación de la Ley 2381 de 2024, que establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común.

PUBLICIDAD

El tribunal examinó si la plenaria de la Cámara de Representantes había subsanado los defectos identificados previamente en el Auto 841 de 2025 durante el trámite legislativo de la reforma.

De acuerdo con la parte resolutiva conocida de la decisión, la Sala Plena declaró la exequibilidad, exclusivamente por los vicios de procedimiento revisados, de la mayoría de las disposiciones de la ley.

Entre los artículos avalados se encuentran:

  • Artículos 1 al 10.
  • Incisos 1º, 2º y 3º del artículo 11.
  • Artículos 12 al 19, con excepción del literal (k).
  • Artículos 20 al 23, salvo el parágrafo transitorio.
  • Artículos del 24 al 35.
  • Artículos del 37 al 63, excepto el inciso 2º; del 64 al 84, salvo el numeral 5º.
  • Artículos del 85 al 92, salvo el inciso 1º.
  • Artículo 95.

De esta manera, la decisión no implica que la totalidad de la reforma pensional haya sido devuelta al Congreso. Por el contrario, la Corte avaló la constitucionalidad de la mayoría de las disposiciones examinadas y concentró el trámite de subsanación en determinados artículos y proposiciones.

La reforma pensional deberá pasar por un trámite de subsanación en la Cámara de Representantes, luego de que la Corte Constitucional avalara la mayoría de sus disposiciones y devolviera algunos artículos y proposiciones para que sean tramitados nuevamente conforme al procedimiento establecido por el alto tribunal. - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
La reforma pensional deberá pasar por un trámite de subsanación en la Cámara de Representantes, luego de que la Corte Constitucional avalara la mayoría de sus disposiciones y devolviera algunos artículos y proposiciones para que sean tramitados nuevamente conforme al procedimiento establecido por el alto tribunal. - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Estos son los apartados que deberá subsanar la Cámara

La Corte Constitucional devolvió a la Cámara de Representantes una serie de disposiciones puntuales para que sean objeto del procedimiento de subsanación.

Entre ellas se encuentra:

  • Inciso 4º del artículo 11 (proposición modificativa de Armando Antonio Zabaraín).
  • Artículo 14 (proposición aditiva del mismo congresista).
  • Literal k del artículo 19 (proposición de Zabaraín).
  • Parágrafo transitorio del artículo 23 (proposición de Jennifer Dalley Pedraza).
  • Artículo 36 (proposición de Víctor Manuel Salcedo).
  • Inciso 2º del artículo 63 y proposición aditiva del mismo representante.
  • Numeral 5º del artículo 84 (proposición de Salcedo).
  • Inciso 1º del artículo 92 (proposición de Salcedo).
  • Artículo 93 (proposición de Salcedo).
  • Proposición para un artículo nuevo (presentada por Jennifer Dalley Pedraza).

La decisión significa que la Plenaria de la Cámara de Representantes deberá volver sobre estas disposiciones y adelantar el procedimiento establecido por la Corte Constitucional para corregir los vicios de trámite identificados.

Cámara tendrá 30 días hábiles para adelantar el procedimiento

Uno de los aspectos centrales de la decisión corresponde al plazo establecido para que el Congreso adelante las actuaciones requeridas.

La Cámara de Representantes tendrá 30 días hábiles, contados a partir de la notificación de la sentencia, para realizar el trámite de subsanación ordenado por la Corte Constitucional.

En aquellos casos en los que las disposiciones requieran una conciliación entre la Cámara y el Senado de la República, este procedimiento deberá adelantarse dentro de la legislatura vigente, de acuerdo con las condiciones establecidas por el tribunal.

Una vez cumplido el procedimiento, Nicolás Barguil deberá rendir un informe ante la Corte Constitucional y remitir las actas y demás documentos correspondientes para que el alto tribunal pueda revisar las actuaciones adelantadas por el Congreso.

Con base en esa documentación, la Corte deberá evaluar nuevamente la constitucionalidad de las disposiciones que fueron objeto de subsanación.

Temas Relacionados

Nicolás BarguilReforma pensionalCorte Constitucionalsubsanación reforma pensionalCámara de RepresentantesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este es el Pico y Placa en Cartagena para este miércoles 26 de agosto

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en Cartagena

Infobae

Pico y Placa en Cali: restricciones vehiculares para evitar multas este miércoles 26 de agosto

Esto le interesa si va a conducir por las calles de la ciudad hoy

Pico y Placa en Cali: restricciones vehiculares para evitar multas este miércoles 26 de agosto

Karina García contó cuál ha sido el síntoma de salud más fuerte de su embarazo y cómo lo afronta: “Tengo rituales”

La influenciadora paisa relató a sus seguidores que tiene un remedio sencillo para lidiar con el síntoma, pese a que generó reacciones divididas en redes sociales

Karina García contó cuál ha sido el síntoma de salud más fuerte de su embarazo y cómo lo afronta: “Tengo rituales”

Comisión de Crédito Público del Congreso ya quedó conformada: estos serán sus miembros tras el ‘fantasma’ del escándalo de la Ungrd

La dinámica de esta célula legislativa permite que el Gobierno la convoque en cualquier momento, incluso durante los recesos del Congreso, para informar sobre nuevas estrategias de financiamiento, mientras persiste el reto de recuperar la confianza y garantizar un control efectivo sobre la deuda pública

Comisión de Crédito Público del Congreso ya quedó conformada: estos serán sus miembros tras el ‘fantasma’ del escándalo de la Ungrd

Alejandro Éder informó que se está evaluando construir un hospital público pediátrico en Cali: “Sería el primero del país”

El alcalde indicó que la afectación derivada del terremoto en la red de puestos de salud en la ciudad es del 57%

Alejandro Éder informó que se está evaluando construir un hospital público pediátrico en Cali: “Sería el primero del país”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Karina García contó cuál ha sido el síntoma de salud más fuerte de su embarazo y cómo lo afronta: “Tengo rituales”

Karina García contó cuál ha sido el síntoma de salud más fuerte de su embarazo y cómo lo afronta: “Tengo rituales”

Blessd sorprendió a sus fanáticos tras anunciar una nueva colaboración con Anuel AA, en medio de su gira por Latinoamérica

Tricky, leyenda del trip-hop y de los años 90, anunció su regreso a Colombia: fecha, lugar y precios

Los secretos detrás de Fernanda del Carpio en ‘Cien Años de Soledad’: “Gabo estaría superorgulloso de que le dijeran que ese personaje era vomitable”

Omar Courtz anunció su regreso a Colombia con el ‘Por Si Mañana No Estoy World Tour’: fecha, lugar y precios

Deportes

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver el duelo de verdes en la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-II

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver el duelo de verdes en la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-II

Deportes Tolima le dijo adiós a la Copa Libertadores 2026: fue eliminado por Independiente del Valle con derrota 3-1 en Quito

Deportes Tolima se llevó una millonada de la Copa Libertadores: este es el premio tras caer ante Independiente del Valle

Adolfo ‘El Tren’ Valencia, leyenda del fútbol colombiano, aconsejó a Julián Álvarez en medio de su salida del Atlético de Madrid para el Barcelona

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, afirmó hasta cuándo utilizará al colombiano Nelson Deossa