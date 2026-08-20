Nueva modalidad de estafa al pagar el Acueducto en línea: advierten sobre páginas falsas en Google

Nicolás Abril mostró en un video el funcionamiento del sitio que, según denunció, suplanta la plataforma de pagos del Acueducto y dirige al usuario hacia un destinatario diferente al de la empresa. - crédito @nicolasabril/Instagram

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Una nueva modalidad de estafa estaría afectando a personas que buscan pagar en internet la factura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). La denuncia fue realizada por un usuario de redes sociales identificado como Nicolás Abril, quien publicó un video en el que explicó el funcionamiento de una página que, según su denuncia, suplanta el portal de pagos del Acueducto.

De acuerdo con Abril, el engaño comienza cuando una persona realiza una búsqueda en Google para encontrar una opción que le permita pagar su factura. El usuario señaló que entre los primeros resultados puede aparecer una página identificada como una opción para realizar el pago en línea.

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Sin embargo, advirtió que algunos de estos resultados corresponden a anuncios patrocinados, por lo que aparecen en las primeras posiciones del buscador. Según explicó, esta característica puede dificultar que los usuarios identifiquen si el sitio al que están ingresando corresponde realmente al portal oficial de la empresa.

Así funcionaría la página falsa del Acueducto

En el video publicado por Nicolás Abril se muestran imágenes de la página que, según su denuncia, sería utilizada para realizar la estafa. El sitio tendría una apariencia similar a la plataforma del Acueducto y utilizaría elementos relacionados con la empresa.

El usuario explicó que este tipo de páginas funcionan como un “espejo”, debido a que replican la apariencia de una página legítima para hacer que los visitantes crean que están navegando en el sitio oficial.

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Abril también llamó la atención sobre la dirección web utilizada. Según indicó, el enlace contiene la palabra “acueducto”, aunque no corresponde a la página oficial de la empresa.

El procedimiento comienza cuando el usuario ingresa información relacionada con su cuenta contrato. De acuerdo con lo mostrado en el video, la plataforma posteriormente presenta información sobre una supuesta factura, incluido un valor pendiente de pago.

No obstante, Abril señaló que el número de contrato utilizado durante la demostración era inventado y que, pese a ello, la página mostraba un supuesto estado de pago pendiente y un valor que debía ser cancelado.

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Así luce el sitio web señalado por Nicolás Abril, que replica elementos de la plataforma de pagos del Acueducto. - crédito captura de video

El pago termina dirigido a un tercero

El proceso continúa con las opciones disponibles para realizar el supuesto pago. En el caso expuesto por el usuario, la página solicita información para continuar con la transacción y posteriormente presenta una opción para realizar el envío del dinero mediante Bre-B.

Abril mostró en su video una instrucción de pago que incluía una llave y posteriormente un código QR. Según explicó, el usuario puede creer que está realizando el pago correspondiente a su factura del Acueducto, pero al revisar los datos del destinatario aparece un nombre que no corresponde a la empresa.

En las imágenes compartidas por el usuario aparece como receptor “Acueduc Boc Pago Pedro Fuentes”, según la información que mostró en su denuncia.

De esta manera, el riesgo identificado por Abril consiste en que una persona pueda realizar una transferencia creyendo que está pagando el servicio de agua, cuando el dinero estaría siendo enviado a un destinatario diferente.

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Los usuarios pueden consultar y pagar sus facturas del Acueducto a través de los canales digitales habilitados por la entidad. - crédito Eaab

También hay otras alertan sobre enlaces enviados por mensajes

La modalidad descrita también puede presentarse mediante WhatsApp y mensajes de texto, de acuerdo con la información suministrada sobre las advertencias de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Estos mensajes pueden contener enlaces hacia páginas que suplantan los canales de la entidad o presentar supuestas propuestas relacionadas con cobros y acuerdos de pago.

Por esta razón, la información entregada señala que los usuarios deben evitar ingresar a enlaces recibidos por mensajes cuando no hayan comprobado previamente que corresponden a los canales oficiales de la empresa.

La Oficina Virtual del Acueducto permite realizar consultas, pagos y otros trámites relacionados con la cuenta contrato. - crédito Alcaldía de Bogotá

¿Cómo pagar de forma segura la factura del Acueducto?

La recomendación indicada en la información suministrada es ingresar directamente a la Oficina Virtual del Acueducto, disponible desde el portal oficial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

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Para utilizar esta plataforma, el usuario debe ingresar al sitio oficial, registrarse con su correo electrónico y número de cuenta contrato. Desde allí puede consultar y pagar la factura, además de realizar otros trámites y acuerdos de pago.

La alerta también plantea la importancia de revisar la dirección web antes de ingresar información personal o financiera. En particular, se recomienda comprobar que el enlace corresponda al sitio oficial y no confiar únicamente en que una página aparezca entre los primeros resultados de Google.