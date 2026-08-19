Terremoto en Colombia: nuevo informe de víctimas ajustó el número de heridos

El nuevo balance nacional eleva a 312 los muertos por el terremoto en Colombia - crédito Europa Press

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A nueve días del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto, las autoridades continúan actualizando las cifras de víctimas, daños materiales y necesidades humanitarias.

Un nuevo informe consolidado de afectaciones, elaborado con información de alcaldías, gobernaciones, organismos de socorro, el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y Asocapitales, mostró ajustes importantes frente a reportes anteriores.

El documento, con corte a las 12:00 del mediodía del 19 de agosto de 2026, advierte que se trata de un balance preliminar, debido a que las entidades territoriales todavía adelantan la Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN) y el Registro Único de Damnificados (RUD). Por esta razón, las cifras podrían continuar modificándose durante los próximos días.

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De acuerdo con el consolidado nacional de la UNGRD, actualmente se contabilizan 312 personas fallecidas, 4.380 heridas, 290 desaparecidas, 294.503 personas damnificadas y 143.533 familias afectadas.

La ciudad de Cali concentra el mayor número de víctimas en las capitales afectadas - crédito Asociación Colombiana de Ciudades Capitales

En cuanto al análisis concentrado exclusivamente en las ciudades capitales, el reporte establece 255 fallecidos, 2.328 heridos y 179 personas desaparecidas o no localizadas que todavía están en proceso de verificación. En estas ciudades también se contabilizan 213.121 personas y 50.148 familias damnificadas.

La diferencia entre los desaparecidos del balance nacional y el consolidado de capitales responde, según el informe, a que los registros territoriales todavía están siendo depurados y corresponden a diferentes cortes de información.

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Cali concentra la mayor cantidad de víctimas

Cinco capitales permanecen en alerta roja por la magnitud de las afectaciones: Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Quibdó. Entre ellas, la capital del Valle del Cauca presenta el mayor número de víctimas mortales y personas heridas.

Cali registra 141 fallecidos, 1.569 heridos y 47 desaparecidos. Además, se reportan 80.000 personas damnificadas, 107 viviendas colapsadas, 800 averiadas y 24 estructuras completamente colapsadas, aunque esta última cifra continúa en revisión.

La ciudad de Pereira mantiene la cifra más alta de personas desaparecidas tras el sismo - crédito Europa Press

El documento señala que anteriormente se había manejado una cifra de 46 estructuras colapsadas en la ciudad, pero una verificación adelantada por la Alcaldía redujo el número a 24. También aparecen 2.391 estructuras averiadas, aunque solo 835 de ellas han sido verificadas directamente por las autoridades.

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La ciudad ha desplegado aproximadamente 750 rescatistas, entre 400 integrantes locales y 350 personas provenientes de otras regiones. También permanecen en el terreno 14 caninos especializados en labores de búsqueda.

Otro dato que evidencia la dimensión de la emergencia es el rescate de 147 animales, mientras que dos albergues permanecen habilitados para atender a las personas que perdieron temporalmente sus viviendas.

Pereira mantiene la cifra más alta de desaparecidos

En Pereira, el reporte registra 99 personas fallecidas, 259 heridas y 132 desaparecidas, además de 120.000 damnificados y 40.000 familias afectadas.

El terremoto en Colombia entra en otra fase: sangre, albergues y revisión de estructuras marcan la urgencia - crédito Reuters

La capital de Risaralda también presenta un número considerable de viviendas afectadas: 9.200 colapsadas y 35.263 averiadas, aunque estas últimas cifras todavía están siendo verificadas. En infraestructura se contabilizan 66 estructuras colapsadas y 67 averiadas.

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Los organismos de socorro han logrado rescatar a 260 personas y 23 animales, mientras ocho albergues reciben actualmente a cerca de 1.300 personas.

El informe aclara que la disminución registrada en el número de desaparecidos corresponde al listado elaborado por la Alcaldía de Pereira el 16 de agosto, por lo que el dato continúa sujeto a verificación.

Quibdó enfrenta graves daños en viviendas

En Quibdó, Chocó, el balance fue actualizado y pasó de nueve a ocho personas fallecidas, de acuerdo con la información suministrada por Medicina Legal y la Alcaldía municipal el 17 de agosto.

La ciudad registra 155 heridos y 5.048 familias damnificadas, mientras que no aparecen personas desaparecidas en el consolidado actual. Uno de los aspectos más preocupantes está relacionado con las viviendas: 1.407 colapsaron y otras 3.021 resultaron averiadas.

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Las cinco capitales que hoy piden ayuda tras el sismo - crédito Reuters

Además, 125 estructuras colapsaron y 20 presentan daños. En materia social, 81 instituciones educativas y dos centros de salud fueron afectados. Actualmente hay un albergue habilitado con 191 personas.

Entre las necesidades identificadas aparecen equipos de comunicación, agua potable, alimentos, kits de aseo, colchonetas, mantas, carpas y plantas eléctricas. También se requieren elementos médicos como gasas, guantes, tapabocas, sueros, vendas y líquidos endovenosos.

Manizales requiere donantes de sangre

Manizales registra seis fallecidos y 211 personas heridas, además de unas 8.000 personas y 4.000 familias damnificadas.

El reporte contabiliza 1.500 viviendas colapsadas, aunque este número todavía se encuentra en verificación, y unas 10.000 viviendas averiadas. También aparecen 20 estructuras colapsadas y 56 averiadas.

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Una de las principales necesidades identificadas en esta ciudad es particularmente urgente: sangre de todos los grupos, debido a la escasez de componentes sanguíneos. Las autoridades hicieron un llamado a donantes entre los 18 y 65 años.

La ciudad también necesita colchonetas, mantas, carpas y plantas eléctricas para fortalecer la capacidad de los tres albergues habilitados, donde permanecen 208 personas.

Manizales reportó seis fallecidos y 211 heridos, mientras las autoridades pidieron donantes de sangre por la escasez de componentes sanguíneos - crédito Alcaldía de Manizales

Armenia reporta daños en miles de estructuras

Armenia, por su parte, presenta un fallecido y 134 heridos, además de 5.212 personas damnificadas.

El balance señala 195 viviendas colapsadas y 90 averiadas. También se reportan 55 estructuras colapsadas, 105 edificios o bloques declarados no habitables y 12.444 estructuras averiadas. Además, indica que una persona fue rescatada y seis animales han sido recuperados. La ciudad tiene un albergue habilitado con 135 personas.

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Las autoridades requieren ayuda humanitaria para unas 5.000 personas, especialmente colchonetas, cobijas, mantas, frazadas y carpas. También solicitan alimentos, mercados, linternas y kits de aseo y cocina.

Más allá de las cifras de víctimas, el nuevo informe evidencia que la emergencia entró en una etapa en la que las necesidades cambian. Ya no se trata únicamente de atender a los heridos y buscar sobrevivientes: las autoridades necesitan garantizar alojamiento, alimentación, atención médica, energía y seguridad estructural.