Supersalud designó a Roberto José Tercero como interventor de Nueva EPS en reemplazo de Jorge Iván Ospina

La Superintendencia dispuso la designación de un nuevo agente especial interventor, tras constatar incumplimientos en los reportes y una acumulación de deudas que afectaron la operación de la empresa promotora de salud - crédito Supersalud

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La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) designó a Roberto José Tercero Solano Navarra como nuevo agente especial interventor de Nueva EPS, tras detectar dificultades financieras y administrativas al interior de la entidad.

La decisión se formalizó el 18 de agosto de 2026 mediante la Resolución 2026320030008580-6 y tendrá vigencia hasta el 10 de abril de 2027, motivo por el cual Roberto José Tercero Solano Navarra reemplazará a Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali y último interventor de la Nueva EPS.

“La Superintendencia Nacional de Salud mediante la Resolución 2026320030008580-6 del 18 de agosto de 2026, designó a Roberto José Tercero Solano Navarra como nuevo agente especial interventor de Nueva EPS, en el marco de la intervención forzosa administrativa, vigente hasta el 10 de abril de 2027″, señaló la entidad.

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La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) designó a Roberto José Tercero Solano Navarra como nuevo agente especial interventor de Nueva EPS - crédito Supersalud

La designación de Tercero Solano Navarra responde a una serie de hallazgos identificados por la autoridad sanitaria durante el seguimiento a la evolución administrativa, financiera, técnico-científica y jurídica de Nueva EPS, según detalló la entidad.

Entre los factores reportados figuran problemas en la gestión de recursos, limitaciones en la red de servicios y deficiencias en el cumplimiento de órdenes e instrucciones.

“La decisión se fundamentó en el seguimiento realizado por la Supersalud a la situación administrativa, financiera, técnico-científica y jurídica de Nueva EPS”, afirmó la Supersalud.

Según el documento oficial, Nueva EPS no cuenta con estados financieros certificados, dictaminados y aprobados correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025. Además, la entidad ha incumplido el reporte de información oficial ante la Supersalud desde febrero de 2024, lo que ha restringido el ejercicio de inspección, vigilancia y control por parte del organismo.

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“La EPS a la fecha no cuenta con estados financieros certificados, dictaminados y aprobados para las vigencias 2023, 2024 y 2025, así como el incumplimiento en el reporte de información oficial a la Supersalud desde febrero de 2024, limitando las acciones de inspección, vigilancia y control”, indicó la entidad.

Según el documento oficial, Nueva EPS no cuenta con estados financieros certificados, dictaminados y aprobados correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025 - crédito Supersalud

El seguimiento realizado por la autoridad sanitaria también evidenció un crecimiento sostenido de las deudas y anticipos con la red de servicios asociada a la EPS. La falta de procesamiento, auditoría y contabilización de facturas ha generado dificultades en la conciliación, depuración y pago con los diferentes acreedores de la entidad. Este escenario ha mantenido una presión constante sobre el funcionamiento de la empresa promotora de salud.

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En el área de atención al usuario, la resolución señala que el 51% de las reclamaciones analizadas se concentran en tres causas principales: la negación de tecnologías y servicios previamente autorizados, complicaciones en la asignación de citas y demoras en los tiempos de atención. Estos elementos han incrementado las quejas formales de los usuarios y reflejan una afectación en la calidad de los servicios prestados.

“Asimismo, la resolución establece que el 51% de las reclamaciones analizadas se concentran en tres causas: negación de tecnologías y servicios previamente autorizados, dificultades en la asignación de citas y demoras en la atención”, se lee en el comunicado.

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Con la llegada de Roberto José Tercero Solano Navarra al cargo, la Supersalud dispuso que, durante el mes siguiente a su posesión, el nuevo interventor presente un diagnóstico integral de la entidad junto a un plan de trabajo. Este documento deberá incluir presupuesto, cronograma e indicadores de gestión y resultados para monitorear el avance de las acciones correctivas.

“El nuevo agente especial interventor deberá presentar, dentro del mes siguiente a su posesión, un diagnóstico integral y un plan de trabajo con presupuesto, cronograma e indicadores de gestión y resultados”, señaló la Supersalud.

Con la llegada de Roberto José Tercero Solano Navarra al cargo, la Supersalud dispuso que, durante el mes siguiente a su posesión, el nuevo interventor presente un diagnóstico integral de la entidad junto a un plan de trabajo - crédito Nueva EPS

Adicionalmente, la autoridad sanitaria nombró a Baker Tilly Colombia Ltda. como contralor responsable de la vigilancia y fiscalización de las acciones implementadas durante el periodo de intervención. Esta firma tendrá a su cargo el seguimiento de los compromisos asumidos por el nuevo agente especial interventor y la supervisión del cumplimiento de los objetivos definidos por la Supersalud.

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