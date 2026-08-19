Sorprenden a un hombre cometiendo presuntos actos sexuales con una gallina en Tolima: el insólito hecho indignó a la comunidad

El animal habría sido sometido por el sujeto - crédito Reuters y Tolima Online / Facebook

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Un hombre de 46 años fue capturado en flagrancia el miércoles 19 de agosto de 2026 en Carmen de Apicalá por un presunto caso de maltrato animal, luego de que la Policía del Tolima lo sorprendiera tras recibir una alerta de la comunidad sobre actos sexuales contra una gallina. El hecho derivó en su traslado a la Fiscalía General de la Nación y en la atención veterinaria urgente del ave.

El procedimiento ocurrió hacia las 8:20 a. m. en una zona boscosa del barrio Altos de Arenitas, en el oriente del Tolima, cuando uniformados de la estación de Policía de Carmen de Apicalá realizaban controles en distintos sectores del municipio y recibieron un llamado de emergencia.

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Según la información entregada a las autoridades, el propietario del animal sorprendió al señalado agresor en una conducta de carácter sexual con una gallina de su propiedad y avisó de inmediato a las patrullas del cuadrante.

Con esa alerta, los policías llegaron al lugar, ubicaron al implicado y materializaron la captura en flagrancia, con el fin de que respondiera por el hecho que fue ampliamente rechazado por la comunidad.

Del mismo modo, el reporte oficial citado por los medios locales como La voz mayor del Tolima indicó que el detenido quedó a disposición de la autoridad, que deberá adelantar el proceso correspondiente y definir su situación jurídica. La actuación fue enmarcada por la Policía como un caso vinculado con la protección de los animales.

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El animal fue remitido para una valoración médico-veterinaria con el fin de establecer su estado de salud - crédito Imagen ilustrativa Infobae

La gallina fue atendida por especialistas para determinar la gravedad de las lesiones

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, la gallina fue remitida de urgencia a profesionales de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) local para recibir valoración médico-veterinaria. El objetivo de esa revisión es establecer su estado de salud, determinar la gravedad de las posibles lesiones y garantizar su protección.

La respuesta institucional incluyó un pronunciamiento del coronel John Anderson Vargas Iza, comandante del Departamento de Policía Tolima, que reiteró el rechazo de la institución frente a este tipo de conductas e instó a la ciudadanía a reportar cualquier hecho que afecte la integridad de los animales.

La Policía recordó que los casos de presunto maltrato animal pueden ser denunciados a través de la línea 123 o ante la patrulla más cercana. En el municipio, el caso generó consternación entre los habitantes tras conocerse que el hombre fue sorprendido en flagrancia cometiendo los vejámenes en contra del animal.

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Las autoridades piden respeto por los animales - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Una mascota fue abusada sexualmente en Chaparral

El municipio de Chaparral rechazó un abuso contra una canina ocurrido en los primeros días de mayo de 2026 en el sur del Tolima, un caso que las autoridades departamentales calificaron de aberrante y por el que exigieron castigo “con todo el peso de la ley”.

Tras conocerse el hecho, asociaciones animalistas se coordinaron con la Secretaría del Interior para activar la atención primaria. Con apoyo de la Defensa Civil, el animal fue trasladado de urgencia a Ibagué, donde recibió atención de un equipo especializado.

Hay rechazo por los actos de violencia contra los animales en el departamento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tras confirmarse el ataque, la perra fue puesta bajo observación en el Hospital Veterinario de la Universidad del Tolima. El director del centro, el doctor Diego Echeverry, encabeza los exámenes médicos para establecer el alcance de las lesiones y avanzar en su recuperación.

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En paralelo, el secretario del Interior del Tolima Jonathan Suárez informó que ya se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la Nación. Según la información oficial, el presunto agresor sería una persona mayor en condición de calle, identificada por las autoridades, a la espera de dictámenes periciales para formalizar su captura e iniciar el proceso penal para que responda por este acto de violencia.