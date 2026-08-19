La Dian informó cuántas toneladas de ayuda internacional recibió Colombia hasta ahora para los afectados por el terremoto del 10 de agosto

Estados Unidos, México, Ecuador enviaron ayuda humanitaria a Colombia para atender a las víctimas del terremoto del 10 de agosto de 2026 - crédito Cancillería de Colombia/EFE

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) activó un plan especial para facilitar la entrada y movilización de ayuda humanitaria internacional a Colombia por los aeropuertos de Bogotá, Cali, Medellín y Pereira para atender a las las víctimas del terremoto de magnitud de 7,4 que vivió el país a las 7:34 a. m. del 10 de agosto de 2026.

Según la entidad, entre el 12 y el 18 de agosto, el país recibió 640 toneladas de asistencia internacional con alimentos, medicamentos, agua potable, kits de higiene, insumos médicos, carpas, cobijas, equipos de rescate, generadores de energía, herramientas, materiales para refugios temporales y maquinaria especializada. Esta también dispuso atención prioritaria e ininterrumpida en los principales puntos de ingreso aéreo, mantuvo estas ayudas exentas de tributos y avanzó en la entrega de mercancías aprehendidas por un valor cercano a $4.800 millones.

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La ayuda llegó desde países como Estados Unidos, México, Ecuador, Chile, El Salvador, Perú, Israel, India, Paraguay, China y España. De acuerdo con esta, los envíos fueron recibidos en medio de un despliegue extraordinario de la autoridad aduanera en los aeropuertos habilitados para esta operación.

Al respecto, el director general de la Dian, Andrés Felipe Velásquez, afirmó que “para garantizar que las ayudas lleguen oportunamente a la población damnificada, dispusimos atención prioritaria e ininterrumpida en los puntos de ingreso aéreo al país con más de 2.000 funcionarios, y agilizamos los trámites aduaneros y los procedimientos necesarios para la recepción y movilización de los suministros destinados a atender la emergencia”.

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La Dian desplegó un plan de atención prioritaria para facilitar el ingreso de donaciones procedentes de otros países - crédito Dian

Cómo opera el ingreso de donaciones a Colombia desde el exterior

La entidad, por medio de un comunicado de prensa, indicó que “mantiene habilitados los mecanismos aduaneros que facilitan el ingreso de donaciones provenientes del exterior”. El esquema permite que gobiernos, organismos de cooperación, entidades sin ánimo de lucro y particulares apoyen con rapidez a las comunidades afectadas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 265 del Decreto 1165 de 2019 y sus modificaciones o adiciones, “la Dian podrá autorizar sin ningún trámite previo la entrega directa al importador de determinadas mercancías que así lo requieran, bien sea porque ingresen como auxilio para damnificados de catástrofes o siniestros, por su especial naturaleza, o porque respondan a la satisfacción de una necesidad apremiante”.

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Por esta vía pueden entrar mercancías destinadas al auxilio de los damnificados, como:

Ropa.

Calzado.

Cobijas.

Colchonetas.

Carpas.

Sábanas.

Toallas.

Utensilios de cocina.

Mobiliario básico para albergues temporales.

Juguetes.

Material escolar.

Herramientas manuales para la atención de la emergencia.

La autoridad aduanera precisó además que “estas ayudas no tienen límites en cantidad ni en valor aduanero y están exentas del pago de tributos”.

Los donantes pueden ser personas naturales o jurídicas. En Colombia, los destinatarios deben ser entidades públicas, instituciones privadas de beneficencia sin ánimo de lucro u organismos internacionales habilitados, como:

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Fngrd).

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC Colombia).

Según Asocapitales, son 211.000 las personas afectadas por el terremoto en Colombia y aellas les llegarían las ayudas humanitarias internacionales - crédito @MinDefensa_Ar/X

Bienes aprehendidos y pedidos de los territorios afectados

Además del ingreso de ayuda nueva, la Dian ofreció mercancías aprehendidas susceptibles de donación a las gobernaciones de Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Quindío y Caldas. El valor de esos bienes se acerca a $4.800 millones.

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La entidad también dio prioridad a 19 solicitudes formales presentadas por alcaldías de zonas afectadas:

Chocó: figuran Bagadó, Belén de Bajirá, Bojayá, Condoto, El Cantón de San Pablo, Istmina, Medio San Juan y Unión Panamericana.

Quindío: aparecen Buenavista, Calarcá, Córdoba, Génova, Montenegro, Pijao y Quimbaya.

Valle del Cauca: las solicitudes priorizadas corresponden a El Dovio y Yumbo.

Los requerimientos incluyen:

Materiales de construcción.

Carpas.

Elementos para alojamiento temporal.

Maquinaria para la remoción de escombros y la recuperación de vías.

Otros bienes de primera necesidad para apoyar las labores de atención, recuperación y reconstrucción en los territorios afectados.

La entrega de las mercancías ofrecidas a las gobernaciones depende de que esos departamentos manifiesten su interés y confirmen cuáles bienes consideran pertinentes. Después de esa validación, la entidad podrá avanzar con las entregas.