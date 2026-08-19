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‘Juntos x Colombia’: artistas se unen en cuatro días de música para apoyar a los damnificados por el terremoto

Más de 50 artistas participarán en una iniciativa que recorrerá tres escenarios de Bogotá y los recursos serán destinados para personas que perdieron viviendas, instrumentos, espacios de trabajo o sus medios de sustento

Carlos Vives se suma a Juntos x Colombia y convoca cuatro días de música para apoyar al sector cultural - crédito cortesía Paola España Comunicaciones

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La música colombiana se prepara para convertirse en una de las herramientas de solidaridad con las comunidades que todavía enfrentan las consecuencias del terremoto registrado el pasado 10 de agosto de 2026.

Del jueves 20 al domingo 23 de agosto, diferentes artistas y escenarios de Bogotá participarán en ‘Juntos x Colombia’, una iniciativa que busca recaudar recursos para apoyar al sector cultural afectado por la emergencia.

La propuesta reúne a más de 50 artistas en cuatro jornadas que tendrán como escenarios al Teatro Astor Plaza, Almendra Records y Cumbia House, este último vinculado al universo artístico y empresarial de Carlos Vives y Claudia Elena Vásquez.

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Precisamente, el cantante samario decidió pronunciarse sobre la convocatoria y destacó la importancia de que la industria musical se movilice en medio de la emergencia.

Carlos Vives llamó a la industria musical a movilizarse para apoyar a los trabajadores culturales afectados - crédito @carlosvives/IG
Carlos Vives llamó a la industria musical a movilizarse para apoyar a los trabajadores culturales afectados - crédito @carlosvives/IG

En un video publicado para invitar al público a sumarse a la iniciativa, Vives explicó que uno de los objetivos principales es respaldar a quienes hacen parte del sector cultural y que resultaron afectados por el terremoto.

“Hola a todos. Mi gente, estamos felices de formar parte de ‘Juntos por Colombia’. Estamos todos unidos en el universo Vives, por supuesto, nuestro auditorio de Cumbia House. Más de cincuenta artistas unidos para ayudar a los artistas que han sido afectados por el terremoto, a los proyectos culturales que han sido afectados por el terremoto, a las escuelas de música, por los instrumentos, pero especialmente por la salud y la vida de los artistas que en el Pacífico, en el Eje Cafetero, en todas partes, necesitan de nuestra solidaridad”, expresó el cantante.

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El artista también resaltó que la iniciativa no se limitará a un único concierto, sino que contará con diferentes espacios y presentaciones durante cuatro días. Para Vives, esta convocatoria permite mostrar la capacidad de la música nacional para movilizar al público alrededor de una causa social.

“Así que síguenos. Tenemos varios conciertos en tres venues diferentes. Me emociona además ver el poder de la música colombiana, el número de artistas increíbles y que somos una industria muy próspera. Así que búscanos en traslaperla.org, mira la información, únete, haz tus aportes ahí”, agregó.

El 100 % de lo recaudado en Juntos x Colombia irá a un Fondo de Recuperación Cultural para atender pérdidas tras la emergencia - crédito cortesía Paola España Comunicaciones
El 100 % de lo recaudado en Juntos x Colombia irá a un Fondo de Recuperación Cultural para atender pérdidas tras la emergencia - crédito cortesía Paola España Comunicaciones

Un encuentro para apoyar a quienes viven de la cultura

‘Juntos x Colombia’ es impulsado por artistas, gestores culturales, diferentes escenarios y Tras La Perla, iniciativa social de Carlos Vives, con el propósito de que la solidaridad también alcance a quienes trabajan en la industria cultural y perdieron parte de sus herramientas de trabajo durante el terremoto.

Los recursos obtenidos serán destinados a un Fondo de Recuperación Cultural, cuya primera prioridad será atender a artistas y trabajadores que hayan perdido sus viviendas, espacios de trabajo, instrumentos, equipos o medios de sustento.

La iniciativa también contempla apoyar, dependiendo de los recursos disponibles y de las necesidades identificadas, a salas, estudios, escenarios y otros espacios culturales afectados, además de proyectos culturales que se encuentren en riesgo y propuestas comunitarias relacionadas con la reconstrucción.

El planteamiento cobra especial importancia en regiones como el Pacífico y el Eje Cafetero, mencionadas por Vives como algunas de las zonas donde los trabajadores de la cultura también necesitan respaldo para superar las consecuencias del desastre.

Carlos Vives impulsa cuatro días solidarios en Bogotá - crédito cortesía Paola España Comunicaciones
Carlos Vives impulsa cuatro días solidarios en Bogotá - crédito cortesía Paola España Comunicaciones

La programación comenzará el jueves 20 de agosto en el Teatro Astor Plaza, donde se realizará una noche de música en vivo entre las 7:00 de la noche y la medianoche. Alejandro Marín y Carolina Piedrahita estarán a cargo de la conducción de una jornada que contará con César López, Los Rolling Ruanas, Lunalé, Maca y Gero, María Fuel, Opa!, Samper y Sofía Castro. El aforo será de 1.000 personas y el valor de la entrada es de 50.000 pesos.

El viernes 21 de agosto, Almendra Records recibirá a artistas independientes y emergentes desde las 4:00 de la tarde hasta la medianoche. Alejandro Arón, Christina Charry, Dolores Te Canta, Farid Abauat, More, Nikki Garden, Sebastián Mego, The Dream Sound Machine y Urdaneta hacen parte del cartel anunciado para esta jornada, cuyo ingreso tendrá un costo de 30.000 pesos.

El sábado 22 será el turno de Cumbia House, donde la programación comenzará a las 3:00 de la tarde. Además de las presentaciones musicales, habrá espacios de emprendimiento y conversación.

Uno de los momentos destacados será el conversatorio “El papel de la música y los artistas frente a los desastres naturales”, que se realizará a las 4:30 de la tarde con Adriana Lucía y César López, bajo la moderación de Andrés Salazar.

Así funcionará Juntos x Colombia para apoyar la cultura - crédito Cortesía Paola España Comunicaciones
Así funcionará Juntos x Colombia para apoyar la cultura - crédito Cortesía Paola España Comunicaciones

Durante la jornada también estarán artistas como Gusi, Martina La Peligrosa, Mauricio y Palo de Agua, Olga Lucía Vives y Catalina Palacio. El aforo será de 450 personas y la entrada tendrá un valor de 100.000 pesos.

Finalmente, el domingo 23 de agosto, Almendra Records volverá a recibir al público para una jornada que tendrá formato de bazar, con música, emprendimientos y gastronomía. Ay Amor, Chell, Iván y Sus Bam Band, Lalo Cortés, Selva Volcán y Una Noche en Bogotá son algunos de los artistas programados.

Una de las particularidades de ‘Juntos x Colombia’ es que las personas también podrán contribuir aunque no asistan a las presentaciones. La iniciativa habilitó una modalidad de donación libre para quienes quieran aportar directamente al Fondo de Recuperación Cultural.

Las entradas para los diferentes escenarios también funcionan como una forma de contribuir a la causa y, según la organización, el 100% de lo recaudado será destinado al fondo.

La iniciativa Juntos x Colombia destinará los aportes a un Fondo de Recuperación Cultural para atender al sector cultural afectado por la emergencia - crédito cortesía Paola España Comunicaciones
La iniciativa Juntos x Colombia destinará los aportes a un Fondo de Recuperación Cultural para atender al sector cultural afectado por la emergencia - crédito cortesía Paola España Comunicaciones

Tras La Perla acompañará el proceso de identificación de los beneficiarios y el seguimiento a la distribución de los recursos. La organización anunció que posteriormente entregará un informe con las cifras recaudadas, las personas beneficiadas y el destino de los aportes.

De esta manera, el encuentro pretende ir más allá de una serie de conciertos. La apuesta es que la industria musical pueda convertirse en un mecanismo de apoyo para quienes perdieron parte de su patrimonio y de sus herramientas de trabajo durante la emergencia.

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