José Manuel Restrepo respaldó al ministro Jaime Andrés Beltrán tras críticas por viaje a Santa Marta: “Ha trabajo sin cansancio”

José Manuel Restrepo defiende a Jaime Andrés Beltrán - crédito Colprensa - @soyjaimeandres/X

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El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, se refirió al viaje del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, a Santa Marta durante la emergencia nacional por el terremoto del lunes 10 de agosto de 2026 que sacudió a varias regiones del país.

“El ministro ya se expresó, incluso pidió disculpas. Ha trabajado también sin cansancio. Yo lo he visto hacer los esfuerzos y los trabajos en distintos territorios del país”, afirmó el vicepresidente en entrevista con Caracol Radio.

Restrepo enfatizó la importancia de concentrarse en la reconstrucción y subrayó que el gobierno se mantiene enfocado en responder a las necesidades de los damnificados.

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“Y yo me concentraría más en lo que tenemos que construir de aquí en adelante. Aquí tenemos que construir unos territorios en donde las necesidades pueden ser del orden de 30 billones de pesos. Aquí tenemos que atender decenas de miles de viviendas que fueron destruidas y en esa tarea estamos. Aquí tenemos que implementar una emergencia económica con unos decretos que van a requerir un gran esfuerzo y eso implica una tarea gigantesca”, señaló.

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció sobre la controversia generada por su viaje a Santa Marta durante la emergencia ocasionada por el terremoto - crédito Ministerio de Vivienda

Por otro lado, la presencia constante de Restrepo y del presidente Abelardo de la Espriella en las zonas afectadas ha sido interpretada por la población como una muestra de respaldo.

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“Yo he estado recorriendo distintos territorios del país”, afirmó el vicepresidente durante la entrevista, detallando visitas a Chocó, San Juan, Baudó, Atrato, Quitó, Valle del Cauca, Buenaventura, Risaralda, Pereira y Manizales. Añadió: “En Manizales estuve ayer, es la tercera vez, para verificar cómo va el avance del proceso de demoliciones”.

Restrepo explicó que en Manizales se ha constatado la recuperación del comercio y la implementación del subsidio de arrendamiento para los afectados. El funcionario también revisó el estado de los albergues en Villa María y prometió continuar con su agenda en municipios de Caldas, Quindío y el norte del Valle.

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“La tarea es ver qué necesitan en ayuda humanitaria, cómo reactivar esos sectores y cómo acelerar el proceso de subsidios de arrendamiento”, señaló.

José Manuel Restrepo refuerza presencia en regiones impactadas y destaca respuesta del gobierno - crédito X

El gobierno ha anunciado la disponibilidad de 200 millones de dólares provenientes del Banco Mundial para la atención de la emergencia. Restrepo defendió el uso de estos créditos contingentes, indicando que “en el mundo financiero de un país existen unos créditos contingentes de rápido uso para enfrentar emergencias, tragedias como esta”.

Subrayó que estos recursos permiten movimientos inmediatos que el presupuesto nacional no puede cubrir por restricciones legales.

“Aquí tenemos que implementar una emergencia económica con unos decretos que van a requerir un gran esfuerzo y eso implica una tarea gigantesca”. Según explicó, la reconstrucción demandará recursos para atender decenas de miles de viviendas destruidas, lo que podría ascender a “30 billones de pesos”.

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En respuesta a las críticas por el endeudamiento, el gobierno aseguró que estos fondos son mecanismos habituales en emergencias y que la prioridad sigue siendo la reactivación y la reconstrucción.

Restrepo manifestó confianza en la estrategia: “El país va a necesitar la emergencia económica que el presidente ya anunció y que permitirá atender ayudas humanitarias, la reconstrucción de las ciudades y la reactivación de los territorios”.

José Manuel Restrepo insiste en reconstrucción del país tras desastre del terremoto - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Durante la entrevista, el vicepresidente también abordó el contenido del Libro de la Verdad, que recoge 59 preocupaciones sobre la administración saliente de Gustavo Petro y 23 casos de presunta corrupción.

Restrepo indicó: “Hay componentes que podrían ser calificados como de corrupción, pero otros como de mala administración o de irresponsabilidad en el manejo de la cosa pública”. Aclaró que el informe es solo una muestra de las más de 300 alertas detectadas y que se ha puesto a disposición de las autoridades de control para que se investigue formalmente.

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Para cerrar la conversación, el vicepresidente José Manuel Restrepo reiteró el compromiso del gobierno con la transparencia: “No tiene ningún otro propósito distinto a eso. Es tener una claridad de lo que ha sucedido y en simultáneo nosotros seguimos trabajando y construyendo en gestión de gobierno en lo que viene”.