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Hallaron el cuerpo de Sandy Serene Ruiz, la mujer víctima de un accidente entre lanchas en el embalse de Tominé

La mujer, de 59 años, fue ubicada este miércoles en aguas de Guatavita tras una operación de 72 horas que se activó por la colisión de dos botes durante el lunes festivo

El accidente en el embalse de Tominé involucró a una embarcación con cuatro miembros de una familia y dejó tres rescatados con hipotermia - crédito Delegación Bomberos de Cundinamarca/Prensa
El accidente en el embalse de Tominé involucró a una embarcación con cuatro miembros de una familia y dejó tres rescatados con hipotermia - crédito Delegación Bomberos de Cundinamarca/Prensa
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Los organismos de socorro encontraron este miércoles el cuerpo de Sandy Astrid Sereny en el embalse de Tominé, en Cundinamarca, después de tres días de búsqueda iniciada tras el choque de dos lanchas ocurrido el lunes festivo, un caso que ahora quedó bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación para establecer cómo se produjo la emergencia.

En el operativo participaron 42 integrantes de organismos de socorro y autoridades, de acuerdo con el tablero de operaciones. Las inmersiones duraban cerca de 10 minutos, con relevos programados para controlar el tiempo de exposición del personal bajo el agua.

La muerte de Sereny fue confirmada por el alcalde de Guatavita, Aldemar Cortés González, quien informó que el hallazgo se produjo luego de un trabajo articulado entre varias instituciones. El mandatario expresó sus condolencias a la familia y agradeció la labor desplegada durante los tres días de búsqueda.

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“Con profundo dolor, quiero informar a toda nuestra comunidad y a la opinión pública que después de un gran trabajo de búsqueda logramos encontrar el cuerpo de nuestra querida ciudadana, hija de Guatavita. Queremos extender un abrazo de solidaridad, de condolencia a toda su familia, a todos sus seres queridos y por supuesto, eh, agradecer el trabajo tan impresionante que se hizo durante estos tres días en articulación de instituciones”, dijo el alcalde en un video.

El embalse de Tominé fue escenario del choque entre dos lanchas que dejó una mujer desaparecida y tres personas rescatadas con vida - crédito Bomberos de Cundinamarca
El embalse de Tominé fue escenario del choque entre dos lanchas que dejó una mujer desaparecida y tres personas rescatadas con vida - crédito Bomberos de Cundinamarca

El cuerpo fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá el proceso para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió el incidente. La Policía Nacional de Guatavita indicó que, tras el trabajo de buzos de la Armada Nacional y de los cuerpos de bomberos, se realizó la inspección técnica de la víctima.

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La búsqueda comenzó después de que las autoridades recibieran el lunes festivo, hacia las 11:39 a. m., una llamada que alertó sobre una emergencia en inmediaciones del Club La Marina. La hipótesis inicial señalaba que una de las lanchas se habría enredado con una cuerda usada para una actividad acuática, lo que habría desencadenado el accidente.

En una de las embarcaciones viajaban cinco personas: cuatro adultos y un menor de edad. Tras el choque, cuatro lograron salir a la superficie, mientras Sereny, de 59 años, permaneció desaparecida hasta el hallazgo de este miércoles.

En el balance técnico de la operación, un vocero de Bomberos señaló que la búsqueda conjunta con la Armada partió de tres puntos detectados con equipos especializados. “Dos de ellos el día de ayer fueron descartados”, indicó, antes de precisar que este sábado se verificó el tercero.

Los equipos de búsqueda detectaron una estructura metálica en el fondo del embalse, pero luego confirmaron que era una caneca - crédito Delegación Bomberos de Cundinamarca/Prensa
Los equipos de búsqueda detectaron una estructura metálica en el fondo del embalse, pero luego confirmaron que era una caneca - crédito Delegación Bomberos de Cundinamarca/Prensa

Fue en ese último punto donde, según la exposición oficial, los rescatistas encontraron “el cuerpo sin vida de la ciudadana del municipio de Guatavita”. El comandante del incidente añadió que Bomberos Colombia acompañaba a la familia y a sus allegados.

El mismo vocero también detalló qué cuerpos apoyaron la misión: participaron unidades de ChipaqueMesitas del ColegioChocontáVilla Pinzón y Sopó, además del equipo especializado de salvamento y recuperación subacuática coordinado desde Cundinamarca.

El operativo fue liderado por el Grupo especializado de Rescate Acuático de Bomberos de Cundinamarca. La ubicación en el embalse se hizo mediante GPS y se complementó con barridos sistemáticos, ecosonda y sonar.

El operativo de rescate incluyó barrido superficial con botes y gancheo para localizar la lancha hundida y a la mujer desaparecida - crédito Delegación Bomberos de Cundinamarca/Prensa
El operativo de rescate incluyó barrido superficial con botes y gancheo para localizar la lancha hundida y a la mujer desaparecida - crédito Delegación Bomberos de Cundinamarca/Prensa

También fueron dispuestos equipos especializados de buceo, embarcaciones de apoyo y un equipo de reserva para asegurar la capacidad de relevo durante las actividades subacuáticas. En las labores intervinieron unidades de Bomberos, la Armada, la Defensa Civil, la Policía y la Sijín, además de recursos técnicos para búsqueda, rescate, navegación y atención prehospitalaria.

Las tácticas aplicadas incluyeron la sectorización del cuerpo de agua, barridos en zonas determinadas, georreferenciación mediante GPS, desplazamiento de embarcaciones por sectores, inmersiones controladas, organización de equipos de buceo, coordinación entre buzos, embarcaciones y el Puesto de Comando, además del registro y seguimiento de horarios de inmersión

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