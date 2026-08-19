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Crédito de vivienda en FNA para pensionados 2026: cuánto prestan y qué necesita para beneficiarse

El fondo brinda créditos hipotecarios exclusivos para pensionados que deseen adquirir una vivienda, tanto nueva como usada

Una pareja de adultos mayores sentada a una mesa de madera completa formularios con una calculadora y una carpeta del FNA.
El fondo facilita el acceso a la vivienda a pensionados con créditos especiales - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) se ha consolidado como una herramienta esencial para quienes aspiran a tener un hogar propio en Colombia. Esta entidad, vinculada al Ministerio de Vivienda, ha facilitado el acceso a la vivienda a miles de familias, brindando soluciones que trascienden generaciones y condiciones laborales.

Obtener una vivienda es más que alcanzar un bien material. Significa asegurar estabilidad, protección y bienestar para todos los miembros de una familia. En ese proceso, el FNA juega un papel clave, ya que ofrece múltiples alternativas de financiamiento que responden a las diversas realidades de los colombianos, incluidos los pensionados.

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Opciones de financiamiento para pensionados

El FNA cuenta con una línea de crédito hipotecario dirigida expresamente a personas jubiladas. Para acceder a este beneficio, es imprescindible ser usuario activo de la entidad y afiliarse mediante el Ahorro Voluntario Contractual (AVC). Esta modalidad permite a los solicitantes construir un historial de ahorro, requisito indispensable para iniciar el trámite crediticio.

Dos llaves plateadas con un llavero rectangular blanco con el texto 'Mi Nuevo Hogar' sobre madera. Fondo de habitación vacía con paredes blancas.
Pensionados pueden optar por financiamiento exclusivo para comprar casa nueva o usada - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad exige que los pensionados acumulen un ahorro mínimo equivalente a 1,2 salarios mínimos mensuales legales vigentes (Smmlv) y que alcancen un puntaje de al menos 400 puntos en el sistema interno. El puntaje refleja la constancia en los aportes voluntarios y la disciplina financiera.

El crédito de vivienda para pensionados cubre hasta el 90% del valor comercial del inmueble, ya sea nuevo o usado. Además, la edad de los solicitantes puede oscilar entre los 18 y los 75 años, una flexibilidad que amplía el espectro de beneficiarios.

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Requisitos y documentos exigidos

Para solicitar este tipo de crédito, los pensionados deben reunir una serie de documentos fundamentales. Entre ellos se incluyen la fotocopia del documento de identidad, el formulario de solicitud de financiación de vivienda completamente diligenciado y sin enmendaduras, el formato Frech, la declaración de renta del último año gravable o una carta de no declarante, y los desprendibles de pago de pensión correspondientes a los tres meses más recientes.

Cumplir con estos requisitos asegura que el proceso avance de manera ágil y reduce la probabilidad de contratiempos durante el estudio del crédito.

Logotipo con las letras minúsculas fna en azul, una línea verde curvada por encima simulando un techo y la frase Crédito Hipotecario en azul.
Créditos hipotecarios diseñados para quienes ya disfrutan de su jubilación - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios y alcance de los créditos del FNA

A través de su portafolio, el FNA ofrece productos adaptados no solo a pensionados, sino también a empleados, independientes y docentes. Entre las opciones disponibles se encuentran el crédito hipotecario para vivienda nueva o usada, el leasing habitacional, los créditos para mejoramiento de vivienda con garantía hipotecaria, y la posibilidad de compra de cartera o financiamiento para construcción.

El acceso al crédito está condicionado a la afiliación y al manejo de cesantías a través del Fondo Nacional del Ahorro. Esta característica fortalece la protección del ahorro de los afiliados y contribuye a mantener el poder adquisitivo frente a la inflación.

La institución busca reducir la brecha habitacional, apoyando a quienes no disponen de recursos suficientes para comprar vivienda de contado. Gracias a este enfoque, miles de ciudadanos han podido cumplir el objetivo de asegurar su propio techo.

Varios edificios de ladrillo con balcones y ropa tendida, un aparcamiento con coches, una calle con vehículos y peatones, y montañas de fondo.
El fondo ofrece alternativas de crédito para pensionados en la compra de vivienda usada o con opción de leasing - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos clave y proceso de afiliación

El primer paso para aspirar a un crédito de vivienda siendo pensionado es afiliarse al FNA. Para ello, es necesario realizar aportes constantes a través del AVC. La entidad evalúa el comportamiento de ahorro y otorga un puntaje que determinará la viabilidad del crédito.

La edad máxima para acceder al crédito es de 75 años, y el valor financiado puede alcanzar hasta el 90% del inmueble. Los documentos exigidos deben estar completos y actualizados para evitar rechazos en la solicitud.

El Fondo Nacional del Ahorro se mantiene como una opción para quienes desean asegurar su patrimonio habitacional, especialmente en la etapa de jubilación. Su misión, orientada al bienestar y la calidad de vida de los colombianos, se refleja en cada una de sus líneas de crédito y servicios.

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