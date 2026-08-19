CNE aprobó réplica de la oposición a la alocución del presidente Abelardo de la Espriella sobre el terremoto: Gustavo Petro podría participar

CNE aprobó réplica de la oposición a la alocución del presidente Abelardo de la Espriella sobre el terremoto - crédito Sergio Acero/Enea Lebrun/REUTERS

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El expresidente de la República, Gustavo Petro, pidió el derecho de réplica tras la alocución presidencial de Abelardo de la Espriella del lunes 17 de agosto de 2026, con el argumento de que quiere exponer por televisión sus críticas a la atención de las víctimas del terremoto del 10 de agosto y plantear qué rumbo debería seguir el país frente a la emergencia.

La solicitud llegó después de una intervención de algo más de 19 minutos en la que el abogado reportó, con base en información de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), afectaciones en 450 municipios de 15 departamentos. El balance oficial presentado en ese espacio habló de 312 fallecidos, 4.611 heridos y 290 desaparecidos, además de más de 120.328 familias afectadas.

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A la par, Pacto Histórico anunció en un comunicado que pidió a Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc) un espacio en televisión y radio para responder a la última alocución del presidente emitida, luego de que su Dirección Nacional aprobara ejercer el derecho de acceso a medios previsto para organizaciones declaradas en oposición.

“Este derecho no es una concesión del Gobierno: es una garantía constitucional de la oposición, el pluralismo y la democracia. Exigimos su pleno y oportuno cumplimiento”.

Gustavo Petro e Iván Cepeda tendrán 20 minutos y 48 segundos para responder a los argumentos del actual gobierno - crédito @petrogustavo/X

El pronunciamiento citó como sustento el artículo 112 de la Constitución Política, el artículo 15 de la Ley 1909 de 2018, conocida como Estatuto de la Oposición, y el artículo 14 de la Resolución 3134 de 2018 del Consejo Nacional Electoral (CNE), modificada por la Resolución 3941 de 2019.

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Tras una deliberación, fuentes de la entidad encargada de las elecciones revelaron a Red+ noticias que aprobó la réplica de la oposición a la alocución del presidente Abelardo de la Espriella sobre el terremoto. El expresidente Petro y el senador de la República por el Pacto Histórico Iván Cepeda dispondrán de un espacio de 20 minutos para contestar a los argumentos de la actual administración. Sin embargo, no se conoce la fecha en la que los miembros de oposición podrán contraargumentar.

Las críticas del país político a Gustavo Petro por pedir derecho a réplica

La petición de Gustavo Petro de pedir réplica tras la alocución presidencial de Abelardo de la Espriella sobre la reconstrucción del terremoto de magnitud 7,4 abrió una nueva controversia política en Colombia, porque varias figuras públicas cuestionaron que el exmandatario pueda acogerse a ese mecanismo si no es senador, jefe de la oposición ni ocupa un cargo estatal.

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María Fernanda Cabal afirmó que Gustavo Petro no es senador, no es jefe de la oposición y no tiene un papel estatal para solicitarla - crédito @MariaFdaCabal/X

La exsenadora María Fernanda Cabal fue una de las primeras en reaccionar. En X escribió que “Petro quedó viudo del micrófono”.

Luego cuestionó de manera directa la viabilidad de la solicitud. “Se le olvida que no es senador, no es jefe de la oposición y no es vocero del Pacto. La réplica del Estatuto de la Oposición es de los partidos y la ejercen sus voceros, no los expresidentes con síndrome de abstinencia de cámara”, señaló.

Francisco Barbosa - crédito @FBarbosaDelgado/X

A esas críticas se sumaron el concejal de Bogotá Rolando González, el exfiscal general de la Nación Francisco Barbosa y el presentador de televisión Hernán Orjuela. El concejal escribió en su cuenta oficial de X: “¿Réplica? El chiste se cuenta solo. Tenga dignidad”.

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Barbosa también rechazó que se le conceda ese espacio al exmandatario. “No le deben dar ninguna réplica. El no es jefe de oposición, no es senador y no tiene rol alguno en el Estado”, afirmó.

Orjuela, por su parte, recurrió a una comparación con Shakira, que se encuentra en el Chocó atendiendo la emergencia tras el terremoto. Según el presentador, “el expresidente Petro también solicitará ‘réplica’ de la actuación de Shakira en Chocó y otras zonas?”.