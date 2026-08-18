Procurador aseguró que la entrega de balones de De la Espriella en Buenaventura es un tema “minúsculo”: “No nos vamos a ocupar”

Eljach aseguró que la Procuraduría debe enfocarse en la manera como se atenderá a las víctimas del terremoto - crédito Procuraduría

Guardar

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, se pronunció ante los medios de comunicación sobre la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de regalar balones de fútbol –con la consigna “Defensores de la Patria”– a los niños de Buenaventura que resultaron afectados por el terremoto de 7,4 que se registró el 10 de agosto en Colombia.

De acuerdo con el funcionario, el tema es “menor” y por eso, la Procuraduría General no se enfocará en él. “Hemos examinado ese tema que es bastante menor y que ya quienes lo entregaron dieron unas explicaciones suficientemente razonables para entender eso. No nos vamos a ocupar de temas minúsculos”, dijo Eljach a la prensa.

PUBLICIDAD

Esto, pese a que existe una normativa que prohíbe el uso de logos propios por parte de los gobiernos de turno. Se trata de la Ley 2345 de 2023, que establece lo siguiente: “Se prohíbe cualquier uso o implementación de marca de gobierno. Será incompatible cualquier reforma al Manual de Identidad Visual que contenga símbolos, imágenes o mensajes alusivos a las marcas de gobierno”.

Estos fueron los balones que entregó el Gobierno de Abelardo de la Espriella en Buenaventura tras emergencia - crédito @Paola_Dharo/X

Según precisó el funcionario, ahora el organismo de control debe poner la lupa en las problemáticas derivadas del sismo que sacudió a 15 departamentos del país y que ya deja 304 personas fallecidas y 4.548 heridas, además de 29.554 viviendas destruidas y 134.342 averiadas, según cifras oficiales emitidas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) el 18 de agosto.

PUBLICIDAD

En ese sentido, el procurador indicó que el Ministerio Público, conforme a sus funciones, centrará sus esfuerzos velar por la atención de los heridos, por la salud de la población afectada, por la protección de menores de edad y personas mayores, y por la recuperación de la infraestructura.

Posturas divididas frente a la entrega de balones

Contrario a la posición del procurador Gregorio Eljach, integrantes de las comunidades de Buenaventura que resultaron afectados por el terremoto consideraron indignante que el presidente hiciera entrega de balones con el eslógan de su Gobierno en medio de la tragedia que están viviendo.

El presidente Abelardo de la Espriella ha tomado varias medidas para enfrentar la emergencia derivada del sismo, entre ellas, la entrega de ayuda humanitaria - crédito José Vargas/Reuters

Un ciudadano cuestionó el gesto que tuvo el jefe de Estado y dio a conocer la gravedad de la situación que atraviesa la población en Buenaventura.

PUBLICIDAD

“Se cayeron 26 colegios, el hospital está colapsado en salud. ¿Cómo es posible que la gente reciba un hijueputa balón con un logo, que se gastaron más de $1.000 millones, mientras los niños se están muriendo de hambre? Eso es mucha miserableza y es un descaro con nosotros”, dijo el ciudadano, cuyo testimonio fue captado por Voces del Pacífico.

Por otro lado, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), explicó que, aunque la entrega de los balones para los niños puede servir para aliviar su dolor de manera momentánea, lo cierto es que se requiere de otras medidas para poder mejorar la calidad de vida de las personas que hoy sufren las consecuencias del sismo.

PUBLICIDAD

La Fundación Paz y Reconciliación expuso su postura con respecto a la entrega de balones que hizo Abelardo de la Espriella en Buenaventura - crédito @parescolombia/X

“Los balones de Abelardo pueden aliviar un momento, pero no resuelven el dolor de Buenaventura. Una comunidad golpeada necesita mucho más que gestos, necesita respuestas, atención y derechos”, precisó la fundación en su cuenta de X.

Sin embargo, hay quienes opinan diferente. La exgobernadora del Valle del Cauca Clara Luz Roldán, por ejemplo, aseguró que las críticas que surgieron en contra del mandatario son exageradas, teniendo en cuenta que el Gobierno ha tomado medidas adicionales para atender la emergencia en Buenaventura y otras zonas afectadas.

La exgobernadora del Valle del Cauca Clara Luz Roldán González aseguró que hubo reacciones exageradas contra Abelardo de la Espriella por llevar balones a Buenaventura, en medio de la tragedia derivada del terremoto - crédito @ClaraLuzRoldan/X

“Sobre el regalo de los balones en Buenaventura, a mí me parece que hay mucha exageración en las reacciones. El presidente @ABDELAESPRIELLA y su equipo fueron sobre todo a reactivar el barco hospital, a entregar insumos médicos y ayudas; fueron a poner en marcha la reconstrucción”, indicó en X.

PUBLICIDAD