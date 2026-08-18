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Maltrato animal en Cartagena: video muestra a sujetos pateando a un perro callejero y crecen pedidos de sanción bajo la Ley Ángel

Una grabación muestra a un hombre agrediendo a un can sin hogar mientras otro lo filma entre risas. La comunicad exige acciones legales contra los involucrados

La agresión registrada en video contra un perro en El Milagro evidenció cómo la violencia hacia los animales continúa en la ciudad, donde organizaciones y activistas piden a las autoridades medidas más efectivas y aplicación estricta de la ley - crédito angelitosenadopcioncartagena / Instagram

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La difusión de un video en el que dos sujetos se graban mientras uno de ellos patea a un perro en condición de calle en el barrio El Milagro, en Cartagena, puso en evidencia una problemática persistente: el maltrato animal en la ciudad.

La denuncia, realizada por el proteccionista Andrés Preciado, generó indignación entre organizaciones defensoras y ciudadanos, que exigen respuestas y acciones concretas por parte de las autoridades de la capital de Bolívar. El indígnate hecho se habría presentado entre los sectores de El Milagro y Los Caracoles, donde presuntamente residen los involucrados.

Un caso que no es aislado

La grabación muestra cómo un individuo agrede al animal mientras otro lo filma, y se escuchan risas durante el ataque. Según el activista Andrés Preciado, este tipo de hechos se ha vuelto frecuente en Cartagena. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el activista señaló que “en redes sociales han circulado más imágenes en las que sujetos cometen los vejámenes y difunden los contenidos en internet”.

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La denuncia de Andrés Preciado generó indignación y reclamos de acciones concretas a las autoridades de Cartagena - crédito andrespreciadop / Instagram
La denuncia de Andrés Preciado generó indignación y reclamos de acciones concretas a las autoridades de Cartagena - crédito andrespreciadop / Instagram

La Fundación Rescates del Mar confirmó que no se trata de un hecho aislado. De acuerdo con su reporte, los casos de animales golpeados, abandonados o víctimas de actos violentos son recurrentes en la ciudad.

“A diario se presentan este tipo de situaciones en donde los animales terminan siendo atendidos por rescatistas, fundaciones o proteccionistas independientes”, señalaron desde la organización. El paradero del perro agredido aún es incierto, lo que incrementa la preocupación de quienes siguen el caso.

Acciones legales y exigencias de la comunidad

Tras la denuncia pública, distintos grupos de rescatistas y proteccionistas iniciaron gestiones para identificar a los responsables y avanzar en acciones legales. La comunidad exige que se aplique la Ley Ángel (Ley 2455 de 2025), que endurece las penas por maltrato animal en Colombia.

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Esta legislación contempla penas de prisión de 20 a 42 meses, inhabilidad especial de 1 a 3 años para el ejercicio de actividades relacionadas con animales, prohibición de tenencia y multas de 15 a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Casos que más llamaron la atención durante el año, en diferentes zonas del país - crédito Montaje Jesús Áviles
La difusión de un video de maltrato animal en el barrio El Milagro puso en evidencia una problemática persistente en Cartagena - crédito Montaje Jesús Áviles

La normativa también prevé agravantes cuando los hechos se producen en vía pública, se registran y difunden por medios digitales o redes sociales, o cuando hay sevicia. Según la denuncia, los rescatistas gestionan la intervención de la Alcaldía de Cartagena, la asociación protectora de animales y el grupo jurídico de la senadora animalista Andrea Padilla.

“Exigimos a la Alcaldía de Cartagena que se le aplique la Ley Ángel a los responsables. Son un peligro para la sociedad, además de ubicar urgentemente al peludo”, precisó Preciado en sus redes sociales.

La respuesta de las redes sociales y organizaciones

La circulación del video desató una ola de reacciones en plataformas digitales. Usuarios condenaron enérgicamente la agresión y pidieron sanciones ejemplares. Comentarios como “Deberían de perseguir al que lo hizo y hacerlo lo mismo” y “Mano dura con esta gente, no solo disculpas. Ojo por ojo” evidencian el nivel de indignación social.

Desde la Fiscalía crece la preocupación por estas escalofriantes cifras en materia de maltrato animal - crédito Imagen de referencia / Colprensa
Rescatistas y proteccionistas impulsan acciones legales y exigen aplicar la Ley Ángel por el caso de maltrato animal en Cartagena - crédito Colprensa

Las voces de rechazo también se multiplicaron desde cuentas de fundaciones y asociaciones de bienestar animal, que insistieron en la necesidad de fortalecer la protección legal y la vigilancia en zonas donde estos episodios son más recurrentes.

La fundación Angelitos en Adopción de Cartagena informó que ya existen antecedentes de castigos efectivos por maltrato animal en la ciudad y advirtió que los responsables del hecho viralizado podrían enfrentar consecuencias legales.

“Ya han habido varios presos por maltrato y este será el próximo”, escribieron en su cuenta de Instagram. Llamaron a la ciudadanía a aportar información sobre los agresores para facilitar la denuncia formal y avanzar en el proceso penal.

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