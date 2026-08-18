Hernán Cadavid le puso freno a la pelea política en medio de la emergencia nacional: “Los colombianos esperan soluciones”

Hernán Cadavid cuestionó que se dedique tiempo a debatir sobre si se debe debatir e instó a sus colegas a tener "sentido de las proporciones" y a enfocarse en los problemas reales que enfrenta el país - crédito @hernancadavidma/X

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El senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, pidió priorizar la atención a las personas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto de 2026 en San José del Palmar (Chocó). Según el balance oficial, con corte del 18 de agosto, la emergencia deja hasta ahora 304 personas fallecidas y 4.548 heridas.

El congresista intervino en la Comisión Primera del Senado —encargada de debatir reformas constitucionales, derechos fundamentales y la estructura del Estado colombiano- para cuestionar la pertinencia de las discusiones políticas frente a la crisis humanitaria.

Cadavid publicó su postura en su cuenta de red social X, en donde expresó que el enfoque legislativo debe centrarse en la ayuda inmediata a los ciudadanos afectados por el movimiento telúrico.

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Hernán Cadavid cuestionó que el Congreso concentre parte de su discusión en determinar si debe realizarse un debate de control político mientras miles de personas enfrentan las consecuencias de la emergencia - crédito Hernán Cadavid/Facebook - Christian Escobar Mora/Reuters

“Lo dije hoy en la Comisión Primera: mientras nosotros discutimos aquí si debe haber debate o no, los colombianos esperan soluciones. Estamos ante una situación completamente atípica que nos exige estar a la altura, unir capacidades y trabajar por quienes hoy más lo necesitan”, señaló el congresista en la publicación.

Durante su intervención ante la célula legislativa, Cadavid profundizó en su llamado a la unidad política; el senador pidió dejar de lado las disputas sobre la figura del control político para priorizar la coordinación institucional.

“Simplemente para dejarle una reflexión a esta Comisión Primera que hoy empieza ya su desarrollo. Aquí uno va a decir cómo y cuándo se utiliza la figura del debate de control político. Nosotros fuimos oposición y utilizamos ese instrumento cuando las mesas directivas lo permitían”, indicó el congresista en el legislativo.

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El senador Hernán Cadavid pidió al Congreso priorizar la atención de las personas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió San José del Palmar, Chocó - crédito @hernancadavidma/X

Cadavid agregó que la ciudadanía observa el trabajo del Congreso en busca de respuestas concretas, por lo que sostuvo que crear un debate sobre la realización de un debate no responde a las necesidades actuales de la población.

“Pensemos esencialmente en lo que está pasando. Si alguna persona en una región de Colombia nos estuviera viendo en este momento, nosotros estamos creando un debate sobre si debe haber debate. Y yo no sé si esa es la respuesta que espera el pueblo colombiano; estoy seguro de que no”, afirmó.

El senador del Centro Democrático invitó a dinamizar la comisión bicameral creada para la emergencia, por lo que propuso convocar a exgobernadores y exalcaldes para integrar experiencias previas en la gestión de crisis.

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Cadavid propuso aprovechar la experiencia de exgobernadores y exalcaldes para fortalecer la comisión bicameral creada para atender la emergencia - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Que si se debate, que si sí, que si no, que quién tiene la responsabilidad. Yo creo que hoy los colombianos estamos esperando es poder unir todas las capacidades posibles y que este Congreso esté a la altura de no quedarnos dando vueltas sobre si debatimos o qué no debatimos”, concluyó Cadavid en su intervención en la Comisión.

Balance oficial de víctimas ante el terremoto en Colombia

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) entregó el reporte consolidado sobre los efectos del sismo. El balance oficial registra un total de 304 personas fallecidas y 4.548 heridos tras el evento natural.

Los hospitales en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Armenia recibieron a los heridos durante las primeras horas posteriores a la emergencia.

Además, los organismos de socorro continúan con las labores de rescate en las zonas impactadas por las más de 180 réplicas posteriores.

Según el balance de la Ungrd citado en el texto, el terremoto deja 304 personas fallecidas y 4.548 heridas - crédito Sergio Acero/Reuters

Y es que es imperativo señalar que el terremoto se sintió en departamentos como Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca, además de zonas fronterizas de Panamá y Ecuador.

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Por lo que la entidad señaló en su informe que contabiliza 29.554 viviendas totalmente destruidas; otras 134.342 casas presentan daños graves en su estructura física.

Cientos de instituciones educativas y centros de salud sufrieron grietas y colapsos parciales, de hecho, vías nacionales registraron cierres totales por deslizamientos de tierra y fallas en la capa asfáltica.

De igual manera, el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira aplicó suspensiones temporales en sus operaciones por daños en la pista y el Gobierno nacional declaró el estado de desastre nacional para canalizar fondos hacia la reconstrucción.