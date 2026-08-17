Polo Polo salió en defensa de Jaime Andrés Beltrán y desvió la discusión a Gustavo Petro, por desplome de ‘Mi Casa Ya’: “Las cosas como son”

Miguel Polo Polo, además de darle su espaldarazo al ministro Jaime Andrés Beltrán, reseñó cómo la gestión del expresidente Gustavo Petro acabó con programas estatales de vivienda - crédito Jesús Avilés/Infobae

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La controversia por el paseo de Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, a las playas de Santa Marta durante la emergencia nacional por el terremoto, derivó en una fuerte discusión en las redes sociales. Una confrontación en la que se inmiscuyó el exrepresentante a la Cámara Miguel Polo Polo, que defendió de manera pública al titular de la cartera y desvió el debate hacia lo que llamó “desastres” del anterior Gobierno.

En efecto, Polo Polo defendió al ministro del Gobierno de Abelardo de la Espriella y lanzó fuertes cuestionamientos al expresidente Gustavo Petro por el desplome de los subsidios del programa Mi Casa Ya. “El ministro se equivocó, sí, pero las cosas como son: el petrismo no puede venir ahora a decirnos quién tiene que renunciar y quién no”, declaró el exparlamentario en las redes, en respaldo al hoy funcionario.

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Con este mensaje en X, el exrepresentante Miguel Polo Polo lanzó nuevos ataques al expresidente Gustavo Petro, como parte de su defensa a Jaime Andrés Beltrán - crédito @MiguelPoloP/X

El origen de la polémica con Jaime Andrés Beltrán: imágenes en la playa en plena crisis nacional

En la tarde del domingo 16 de agosto, el medio Desigual difundió fotos del ministro Beltrán junto a su familia en la playa, lo que generó indignación en medio de la devastación por el sismo del 10 de agosto: que ya deja 289 muertos, cerca de 3.937 heridos y, de manera oficial, 143 desaparecidos; aunque la cifra podría ser incluso mayor, según los reportes que maneja cada región en donde tuvo mayor impacto.

En medio de la polémica, Polo Polo quiso instalar el debate en el retroceso del acceso a vivienda en los últimos años y habló, en específico, de cómo durante el gobierno Petro, Mi Casa Ya pasó de 67.338 subsidios asignados en 2022 a apenas 8.672 en 2025: una caída del 87%. “Y eso que el propio Petro había prometido en campaña 50.000 subsidios anuales”, sostuvo el excongresista en sus ataques al exmandatario.

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Paula Ramírez, esposa del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció sobre la polémica generada por el viaje familiar del funcionario a Santa Marta durante la emergencia causada por el terremoto - crédito @paularamirez_/Instagram - @fdbedout/X

Para Polo Polo, la crítica hacia la oposición es válida. “Nunca exigieron la renuncia de los responsables de semejante deterioro en el acceso a los subsidios de vivienda, como para que ahora vengan a exigir renuncias por una foto en la playa. ¡Coherencia!”, remarcó el excongresista, que buscarían asemejar la reacción ante la controversia actual con la falta de exigencias de responsabilidad con el pasado Gobierno.

Así fue la defensa de Jaime Andrés Beltrán: “No estaba de vacaciones”

Ante la presión mediática y política, Beltrán publicó un video para explicar su situación. “Construir viviendas es tan importante como sostener hogares, desde el amor, el ejemplo y el respeto”, afirmó el ministro, que reiteró que su rol como funcionario no excluye su responsabilidad familiar. “Soy ministro de Vivienda, pero también soy un padre de familia presente, comprometido y sensible ante lo que está pasando en nuestro país”.

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De la misma manera, en su defensa, el ministro, que en el pasado ofició como alcalde de Bucaramanga, destacó su presencia en las zonas afectadas por el sismo. “Desde el primer día de esta emergencia he estado al frente de la situación. En cuestión de horas tuvimos lista la metodología para subsidiar los arriendos y los servicios públicos de los colombianos afectados”, sostuvo en su declaración pública.

De hecho, el ministro relató sus recorridos por los territorios golpeados- “Estuve en cada una de las regiones golpeadas por la emergencia: Chocó y Valle el mismo día del terremoto; Risaralda y Caldas, días después, haciendo la evaluación de los daños”, agregó en su defensa y señaló que coordinó con alcaldes y gobernadores la entrega de ayudas y expuso el proceso de reconstrucción que se llevaría a cabo en estos territorios.

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El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció sobre la controversia generada por su viaje a Santa Marta durante la emergencia ocasionada por el terremoto - crédito Ministerio de Vivienda

Sobre las imágenes en la playa, que son las que lo tienen en el ojo del huracán, el ministro quiso apaciguar las aguas con sus afimraciones. “Quiero ser enfático en que no estaba de vacaciones, quise compartir unas horas con mi esposa y mis hijos, a los que hace varios días no veía, para inmediatamente continuar con mi trabajo de consolidar las fases de reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto”, remarcó.

El escándalo que salpica la gestión reciente de Beltrán llevó a la Cámara de Representantes a citar de urgencia al ministro Beltrán a una sesión plenaria, que se llevaría a cabo el martes 18 de agosto en la que deberá rendir cuentas sobre las acciones del ministerio tras el terremoto. La moción de censura propuesta por el Pacto Histórico busca determinar la continuidad de Beltrán en el cargo, a raíz de estos hechos.

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