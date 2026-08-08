Mafe Carrascal cuestionó al alcalde de Bogotá por apoyar al presidente Abelardo de la Espriella: “No puede ser que sea tan arrodillado”

Retratos en acuarela de Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, y la congresista María Fernanda Carrascal ilustran su presencia pública - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La congresista María Fernanda Carrascal cuestionó al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por aceptar la designación de una “gerente” para supervisar asuntos de infraestructura en la ciudad, decisión atribuida al presidente Abelardo de la Espriella.

Según Carrascal, esta medida contradice la autonomía que Galán antes defendía y muestra un cambio de postura respecto a su oposición a eventuales imposiciones del Gobierno Nacional durante la presidencia de Gustavo Petro.

En redes sociales, Carrascal afirmó: “No puede ser que @CarlosFGalan sea tan arrodillado con Abelardo de la Espriella”. Planteó que la discusión central ya no trata solo de coordinación entre niveles de gobierno, sino de los límites del Ejecutivo nacional en una ciudad con alcalde electo, Concejo y autonomía administrativa.

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Criticó también el sentido político de la descentralización que impulsa el nuevo gobierno. A su juicio, el discurso de sacar el poder de Bogotá pierde consistencia si, al mismo tiempo, se crea una figura nacional para vigilar decisiones sobre la capital.

“Cuando estaba Petro, Galán sentía que el Gobierno Nacional quería imponerle decisiones a Bogotá. Hablaba de defender la autonomía de la ciudad, de respetar el mandato que los bogotanos le dieron en las urnas”, recordó Carrascal. “Pero ahora llega Abelardo, anuncia que va a ponerle a Bogotá una ‘gerente’ desde el Gobierno Nacional y Galán, en lugar de preguntarse por los límites de esa decisión, sale a celebrarla”.

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María Fernanda Carrascal contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán - crédito @MafeCarrascal/X

La congresista subrayó la diferencia entre coordinación institucional y subordinación política: “Una cosa es coordinar a la Nación con Bogotá. Eso es necesario. Otra muy distinta es aceptar que el Presidente de la República necesite ponerle una gerente a la capital para relacionarse con su alcalde elegido popularmente”.

Añadió: “¿Desde cuándo descentralizar significa que el Gobierno Nacional nombra un intermediario para vigilar o conducir una ciudad que tiene alcalde, Concejo y autonomía administrativa?”.

Para Carrascal, la decisión atribuida a De la Espriella contradice el sentido de la descentralización: “Abelardo habla de descentralizar Colombia, de sacar el poder de Bogotá. Pero mientras dice eso, concentra poder sobre Bogotá”.

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También indicó que descentralizar “no puede significar simplemente sacar el escritorio presidencial de la Casa de Nariño y ponerlo en Cali” y que, en su opinión, “descentralizar es fortalecer a los gobiernos locales, respetar sus competencias y permitir que quienes fueron elegidos por los ciudadanos gobiernen sin tutelas políticas del poder central”.

La congresista María Fernanda Carrascal cuestionó al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por aceptar la designación de una “gerente” para supervisar asuntos de infraestructura en la ciudad, decisión atribuida al presidente Abelardo de la Espriella - crédito cortesía Alcaldía Mayor de Bogotá

En el tramo final de su mensaje, Carrascal cuestionó directamente a Galán: “Y yo sé que usted debe estar feliz, alcalde. Feliz porque ahora puede dormir otro poquito mientras alguien más le ‘gerencia’ la ciudad”. Y concluyó: “Pero hay una mala noticia: ahora sí le toca ponerse a trabajar. O, por lo menos, ya no va a tener a quién echarle la culpa. Porque si a usted le queda grande defender a Bogotá, yo sí la voy a defender”.

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Abelardo de la Espriella habría escogido a Clara Lucía Sandoval como la gerente para Bogotá

El posible nombramiento de Clara Lucía Sandoval como gerente de Bogotá por parte del presidente electo Abelardo de la Espriella ha generado expectativa en la ciudad. La nueva figura buscaría agilizar proyectos de infraestructura, seguridad y movilidad, y mejorar la coordinación entre el Gobierno nacional y la alcaldía de Carlos Fernando Galán.

Si se confirma, Sandoval dejaría su curul en el Concejo de Bogotá, donde apoyó y también cuestionó iniciativas del actual alcalde. La gerencia responde a la promesa de De la Espriella de impulsar la gestión de la capital y “poner al día todas las ejecuciones que Bogotá no ha recibido de la Nación”.

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El presidente electo Abelardo de la Espriella designó a Clara Lucía Sandoval como la gerente especial para Bogotá, aunque falta el anuncio oficial - crédito suministrada a Infobae Colombia

Por ahora, Sandoval no ha dado declaraciones. Una fuente oficial señaló que esperará el anuncio formal del presidente electo antes de pronunciarse sobre su posible nuevo cargo.