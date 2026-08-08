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Judicializan a hombre señalado de explotar oro ilegalmente en los Farallones de Cali: habría usado mercurio y explosivos

Gerson Alí Tulande Burbano fue presentado ante un juez por su participación en actividades de minería ilegal dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali. La explotación habría causado afectaciones a fuentes hídricas, suelo, flora y fauna

La Fiscalía judicializó a Gerson Alí Tulande Burbano por la presunta minería ilegal en los Farallones de Cali - crédito Parque Nacional Natural Farallones de Cali y Fiscalía
La Fiscalía judicializó a Gerson Alí Tulande Burbano por la presunta minería ilegal en los Farallones de Cali - crédito Parque Nacional Natural Farallones de Cali y Fiscalía
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La Fiscalía General de la Nación judicializó a Gerson Alí Tulande Burbano, señalado de participar en actividades de explotación ilícita de oro dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, una zona protegida por su importancia ambiental.

Según el ente investigador, el hombre habría desarrollado estas labores durante varios años en dos socavones ubicados en el sector conocido como Minas del Socorro.

De acuerdo con las evidencias recopiladas durante la investigación, Tulande Burbano habría participado, junto con otras personas, en la extracción y procesamiento de material aurífero entre 2019 y abril de 2023. Además, indicaron que para desarrollar estas actividades, presuntamente se empleó maquinaria, explosivos y sustancias químicas como mercurio, elementos que habrían generado impactos sobre los recursos naturales del área protegida.

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La investigación señala que las labores se realizaron en los socavones identificados como La Pata de Queso y La Martínez, puntos en los que, según la Fiscalía, se procesaba la roca para obtener el oro, que posteriormente habría sido comercializado en distintos municipios del Valle del Cauca y Cauca.

Una juez de Cali envió a prisión a un hombre investigado por extracción de oro en un parque nacional - crédito Fiscalía

Uno de los aspectos centrales del proceso es que, según las autoridades, el señalado no contaba con título minero ni con licencia ambiental que le permitieran desarrollar actividades de explotación dentro del parque nacional y por tratarse de un área de especial importancia ecológica, el ingreso y utilización de determinados materiales y sustancias empleados en actividades mineras están sujetos a restricciones específicas.

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Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía explicó al procesado los hechos que le atribuye y detalló la manera en que, presuntamente, habría operado dentro de la zona protegida.

“Es así, señor Gerson Alí Tulande Burbano, por parte de la Fiscalía se tiene que usted desde el año 2019 hasta el mes de abril de 2023, en la zona rural del municipio de Santiago de Cali, en el sector de Minas del Socorro, al interior del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, usted, conocido como alias Tulande, se dedicó a la explotación minera de oro de los yacimientos encontrados en los socavones La Pata de Queso y La Martínez, ubicados en el sector de Minas del Socorro”, expuso el fiscal durante la audiencia.

El funcionario agregó que, de acuerdo con la hipótesis de la investigación, en el proceso de extracción se utilizaban diferentes elementos para separar el oro de la roca.

Ilustración plana de una mina ilegal con un minero manipulando un saco con símbolo de cianuro. A la derecha, una balanza equilibra una pepita de oro con una máscara y un casco.
El mercurio y los explosivos aparecen en la investigación por presuntos daños ambientales en los Farallones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Esta explotación en la que procesó la roca y la mena con tambores, bolas de manganeso y mercurio para extraer el oro, que posteriormente comercializaba en Cali, en Suárez y en Santander de Quilichao. Esto con desconocimiento de la normatividad minera y ambiental”, señaló la Fiscalía.

La utilización de sustancias químicas como el mercurio es uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades, debido a los impactos que este tipo de materiales puede generar cuando son utilizados de manera inadecuada y terminan en los ecosistemas.

Según la Fiscalía, la actividad atribuida al procesado habría involucrado diferentes elementos capaces de producir afectaciones ambientales, entre ellos plantas eléctricas, motores, motobombas, explosivos y mercurio.

“Esta explotación que usted realizó, en ella utilizó medios capaces de causar graves daños a los recursos naturales, tales como plantas eléctricas, motores, motobombas, mercurio y explosivos”, indicó el representante del ente acusador durante la diligencia judicial.

Primer plano de tres pares de manos esposadas que sujetan barrotes de metal. Un muro claro visible a la izquierda.
Envían a la cárcel a Gerson Alí Tulande Burbano por presunta minería ilegal en los Farallones de Cali - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Fiscalía sostiene que el impacto no se habría limitado al lugar donde estaban ubicados los socavones y que el desarrollo de las actividades mineras habría comprometido diferentes componentes del ecosistema, entre ellos el recurso hídrico, el suelo y la cobertura forestal.

En ese sentido, el ente investigador también señaló que la permanencia y las actividades desarrolladas por el procesado dentro del parque habrían desconocido las restricciones establecidas para este tipo de áreas.

La acusación también sostiene que en el lugar se habrían introducido sustancias y materiales relacionados con la explotación minera pese a las restricciones existentes en el parque.

Dicho parque nacional natural es objeto de especial protección, por lo que se tiene totalmente prohibido el ingreso de sustancias tóxicas, químicas, explosivas y todo material o elementos propios de la minería. Allí, igualmente, usted hizo uso indebido de los recursos naturales, ya que afectó de manera grave el recurso hídrico, el forestal, el suelo, entre otros, al ponerlos al servicio de las tareas de explotación minera y el beneficio de oro que ahí obtenía”, agregó la Fiscalía.

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