Dan Newlin, abogado cercano a Trump, asistió a la posesión de Abelardo de la Espriella y destacó el inicio de su Gobierno: “Fue un honor”

}Dan Newlin compartió imágenes y un mensaje sobre su asistencia a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, a la que calificó como un momento histórico para Colombia - crédito @NewlinLaw/X

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El abogado estadounidense Dan Newlin, reconocido por su respaldo financiero y político a Donald Trump y por haber sido propuesto como embajador de Estados Unidos en Colombia, estuvo presente en Cali durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, a la que aseguró haber asistido tras recibir una invitación personal del nuevo mandatario.

A través de sus redes sociales, calificó el acto como un momento histórico para Colombia y destacó sus expectativas frente al inicio del nuevo Gobierno.

Newlin aseguró que no quiso perderse la ceremonia debido a la importancia que, en su opinión, tiene para el futuro del país.

En una publicación posterior, contó que caminó por la alfombra roja para llegar a la investidura y describió la jornada como un momento histórico, marcado por una energía que calificó de “eufórica”. También expresó su agradecimiento por haber sido invitado personalmente por De la Espriella.

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El abogado manifestó, además, su confianza en el nuevo Gobierno. Según escribió, Colombia tiene la posibilidad de avanzar hacia una mayor prosperidad económica, mejores condiciones de seguridad y un sistema de salud más accesible para sus ciudadanos bajo el liderazgo del nuevo presidente.

El abogado estadounidense compartió en sus redes sociales un mensaje en el que calificó como un honor haber asistido a la posesión de Abelardo de la Espriella y destacó el carácter histórico del inicio de su Gobierno - crédito Dan Newlin/X

La jornada también le permitió encontrarse con el presidente de Argentina, Javier Milei.

Newlin relató que sostuvo con él una conversación sobre prosperidad económica y sobre las transformaciones que, desde su perspectiva, ha experimentado Argentina durante su administración. El estadounidense señaló que Milei lo invitó a visitar Buenos Aires y dijo que espera poder realizar ese viaje en el futuro.

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“Gracias, presidente De la Espriella, por esta histórica invitación”, expresó Newlin al cerrar su mensaje, en el que reiteró que fue un honor hacer parte de la posesión presidencial.

La aparición pública del abogado en la ceremonia se produce semanas después de la controversia que protagonizó con el entonces presidente Gustavo Petro por una supuesta financiación de la campaña de De la Espriella. Petro había planteado públicamente que Newlin habría destinado recursos para publicidad digital a favor del entonces candidato presidencial.

El 5 de julio, Petro preguntó en X si el abogado había invertido 1,8 millones de dólares en Meta para impulsar la candidatura de De la Espriella y atacar políticamente a Iván Cepeda. Al día siguiente, el mandatario modificó tanto la cifra como la plataforma señalada y habló de 1,9 millones de dólares en Google.

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La posesión presidencial de Abelardo de la Espriella se realizó en Cali, donde el nuevo mandatario asumió oficialmente el cargo ante representantes de diferentes sectores políticos y sociales - crédito Colprensa

Los mensajes de Petro no estuvieron acompañados de pruebas públicas que demostraran que Newlin hubiera realizado esos aportes. Posteriormente, el mandatario matizó sus declaraciones y afirmó que no había dicho que el abogado hubiera contribuido directamente a la campaña de De la Espriella, aunque mantuvo el cuestionamiento sobre una eventual inversión en publicidad digital.

Newlin respondió con una carta dirigida al mandatario colombiano y negó categóricamente haber financiado la candidatura. El abogado aseguró que no había aportado “ni un solo dólar, ni un solo centavo” de manera directa o indirecta a la campaña del hoy presidente.

El estadounidense explicó que su respaldo a De la Espriella había sido estrictamente personal y que estaba motivado por su posición frente a la democracia y su relación con Colombia. Además, exigió a Petro presentar las pruebas que respaldaran sus afirmaciones o retirar los señalamientos y ofrecer una disculpa.

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Dan Newlin respondió a los señalamientos de Gustavo Petro sobre una supuesta financiación de la campaña de Abelardo de la Espriella y negó haber aportado dinero de manera directa o indirecta a la candidatura - crédito @NewlinLaw/X

La cercanía pública entre Newlin y De la Espriella no comenzó con la posesión. El abogado estadounidense estuvo en Barranquilla durante uno de los últimos actos de campaña del entonces candidato, donde subió a la tarima, se tomó fotografías, grabó videos y permaneció hasta el discurso final de la jornada.

Su relación con Colombia también se había hecho visible por su frustrada nominación diplomática durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump. El entonces presidente estadounidense propuso a Newlin como embajador de Estados Unidos en Colombia, en reemplazo de Francisco Palmieri.

La Casa Blanca remitió formalmente su candidatura al Congreso en marzo de 2025, pero el proceso no llegó a culminar con su confirmación. La nominación no avanzó en el Senado y terminó perdiendo vigencia al concluir los plazos legislativos correspondientes.

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