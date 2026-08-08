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Andesco respaldó anuncio de la política del presidente De la Espriella sobre seguridad energética: “Señales muy positivas”

La asociación de servicios públicos apoyó la estrategia anunciada para recuperar reservas de petróleo y gas, reactivar la actividad exploratoria y habilitar proyectos de fracturamiento hidráulico, con el fin de asegurar suministro y atraer capital

Andesco respaldó a Abelardo de la Espriella por asumir la seguridad energética como asunto de soberanía nacional - crédito @Andesco1/X
Andesco respaldó a Abelardo de la Espriella por asumir la seguridad energética como asunto de soberanía nacional - crédito @Andesco1/X
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Andesco, el gremio de servicios públicos, respaldó al presidente Abelardo de la Espriella por asumir la seguridad energética como asunto de soberanía nacional y por anunciar una política orientada a recuperar reservas de petróleo y gas, reactivar la exploración y autorizar el fracking con criterios de responsabilidad y sostenibilidad, con el argumento de garantizar el abastecimiento del país y dar señales de estabilidad para nuevas inversiones.

El apoyo del gremio también se ancla en su base empresarial: reúne a 160 empresas afiliadas, que, según dijo su presidente Camilo Sánchez Ortega, necesitan confianza, seguridad física y jurídica y reglas estables para sostener inversiones en agua, energía, gas, aseo, gestión de residuos y conectividad.

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Sánchez, presidente del gremio, sostuvo, en declaraciones reveladas por La FM, que el discurso de posesión del nuevo mandatario envió “señales muy positivas: recuperación de la confianza, la seguridad física y jurídica, soberanía energética y la descentralización”.

Añadió que esos pilares son los que requiere el sector de servicios públicos para seguir expandiendo infraestructura y cobertura.

El gremio de servicios públicos apoyó la recuperación de reservas de petróleo y gas, la reactivación de la exploración y la autorización del fracking - crédito Eli Hartman/Reuters
El gremio de servicios públicos apoyó la recuperación de reservas de petróleo y gas, la reactivación de la exploración y la autorización del fracking - crédito Eli Hartman/Reuters

En su pronunciamiento, la organización destacó de forma especial la decisión de recuperar las reservas del país, defender la inversión en el sector, fortalecer a Ecopetrol y reimpulsar la exploración y explotación de hidrocarburos.

También avaló la autorización de proyectos de fracking “responsable y sostenible”, en línea con la idea de fortalecer la autosuficiencia energética.

Para el gremio, la transición energética debe avanzar sin comprometer primero la capacidad de abastecimiento nacional. En ese punto, Sánchez afirmó que el cambio hacia energías limpias debe hacerse desde la fortaleza del sistema y no desde una condición de dependencia.

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Andesco también celebró que el presidente ligara esa estrategia a una visión más amplia de soberanía energética. En su comunicado, el gremio señaló que esa orientación busca frenar el empobrecimiento sistemático y permitir que la transición se apoye en una base de seguridad de suministro.

Andesco respaldó decisiones urgentes para evitar racionamientos por El Niño mediante generación térmica, protección de embalses y diversificación de la matriz energética - crédito @Andesco1/X
Andesco respaldó decisiones urgentes para evitar racionamientos por El Niño mediante generación térmica, protección de embalses y diversificación de la matriz energética - crédito @Andesco1/X

Otro de los anuncios que recibió respaldo fue la instrucción de acelerar decisiones regulatorias para prevenir problemas de abastecimiento eléctrico frente a nuevos ciclos de sequía asociados al fenómeno de El Niño.

El gremio valoró que el Gobierno planteara fortalecer la generación térmica, proteger los embalses y diversificar la matriz energética para reducir el riesgo de racionamientos o apagones.

La organización sostuvo que la seguridad energética exige contar con varias fuentes de generación y con capacidad suficiente para responder cuando eventos climáticos afecten la producción hidroeléctrica. Esa combinación, según el gremio, es la que permitiría enfrentar sequías sin comprometer la continuidad del servicio.

“Resaltamos el anuncio de instrucciones para acelerar decisiones regulatorias que agilicen proyectos estratégicos, con el fin de evitar racionamientos o apagones ante el fenómeno de El Niño”, dice en el comunicado emitido por el gremio.

Camilo Sánchez dijo que esas medidas “responden exactamente a lo que hemos venido planteando desde Andesco”. El dirigente también insistió en que el sector está dispuesto a trabajar con el nuevo Gobierno para que los anuncios se traduzcan en resultados concretos para los colombianos.

Camilo Sánchez Ortega destaca la defensa técnica de los intereses empresariales y rechaza la confrontación directa con el Gobierno - crédito Colprensa
El gremio pidió que la transición energética avance sin comprometer el abastecimiento nacional ni la autosuficiencia energética - crédito Colprensa

Además del frente energético, Andesco resaltó los mensajes sobre descentralización, seguridad jurídica, lucha contra la corrupción e incorporación de perfiles técnicos en las entidades del Estado. A juicio del gremio, la estabilidad regulatoria es una condición necesaria para que las empresas mantengan planes de inversión de largo plazo.

En materia institucional, Sánchez destacó el anuncio de que los cargos públicos estarán ocupados por personas con experiencia y formación relacionada con las funciones que ejercerán. Para un sector regulado y altamente técnico como el de los servicios públicos, esa definición incide de manera directa en la calidad de las decisiones estatales y en la continuidad de la política pública.

La organización también valoró el compromiso del presidente con la Constitución de 1991, el equilibrio de poderes y las garantías para los distintos sectores políticos y sociales. En el mismo pronunciamiento, el gremio celebró que el mandatario se presentara como “el presidente de todos los colombianos”, tanto de quienes lo eligieron como de quienes no lo hicieron.

Sobre la descentralización, Andesco subrayó que llevar la posesión fuera de Bogotá y hablar de cerrar brechas territoriales coincide con la misión de sus afiliadas, que prestan servicios esenciales en distintas regiones del país.

En esa misma línea, Sánchez concluyó: “Desde Andesco reiteramos nuestra disposición de trabajar de la mano con el nuevo Gobierno para fortalecer la confianza, la legalidad y el acceso universal a los servicios públicos en Colombia”.

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