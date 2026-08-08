Gabriela Muñoz reapareció con carta de despedida al expresidente en medio de su “Petro tusa”

Muñoz compartió dos imágenes en las que aparece junto al expresidete, además de la dedicatoria que le hizo Petro en un libro - crédito @gabymunozz_/X

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En medio de lo que fue la jornada que marcó el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella luego de su ceremonia de posesión presidencial en Cali, Gabriela Muñoz, una de las jóvenes funcionarias que causó polémica en la recta final de la administración del expresidente Gustavo Petro, volvió a dar de qué hablar en redes sociales, pero en esta ocasión por el mensaje de despedida al líder de izquierda y que compartió en sus redes sociales el viernes 7 de agosto de 2026.

La joven resonó en el epílogo del mandato de Petro por la forma en la que habría llegado a obtener un puesto en la Aerocivil, con ayuda de su madre, Liliana Muñoz, quien confesó en una publicación hecha en redes sociales el haber intercedido por ella y varios familiares más, en medio de la lluvia de críticas y comentarios que recibió la estudiante derecho.

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Lo anterior, sumado a los señalamientos directos que hizo la directora del Fondo de Adaptación Angie Rodríguez, y que la calificó como “la nueva Juliana Guerrero”, la otra funcionaria que será acusada por la Fiscalía por presunto fraude procesal y falsedad en documento privado, en un caso que, según la tesis del ente investigador, se centra en dos títulos obtenidos en el sonado caso de la Fundación Universitaria San José.

Sin embargo, en la misiva que compartió la joven acompañada de varias imágenes de lo que fue su paso por la Casa de Nariño, Muñoz expresó: “Hoy Gustavo Petro deja la Presidencia, pero no se irá nunca de nuestra historia”.

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Muñoz compartió el mensaje en la antesala de la ceremonia de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito @gabymunozz_/X

La joven le agradecidó a Petro “por haber tenido el coraje de llegar hasta donde durante generaciones nos dijeron que los nuestros no podían llegar”, y resaltó que como mandatario logró “incomodar” y “abrir debates que este país había preferido callar”, continúa el mensaje, en el que ella dijo que él hizo todo lo anterior “por demostrar que también desde otros lugares era posible gobernar Colombia”.

El tono de la publicación tomó un tono más personal, luego de que Muñoz le expresó su admiración al expresidente: “Y gracias, especialmente, porque mientras usted marcaba la historia de este país, también marcó la historia de mi vida. Una parte de la mujer que soy, de mis convicciones y de las luchas que decidí abrazar para siempre, nació y creció en estos años, desde que soy una niña”.

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Así ve Gabriela Muñoz el inicio del Gobierno de De la Espriella

La joven funcionaria del gobierno del expresidente Petro tiene sus reservas frente a la llegada de Abelardo de la Espriella como nuevo jefe de Estado - crédito prensa Abelardo de la Espriella

En la segunda parte de la publicación y frente a su posición por el comienzo de la administración de Abelardo de la Espriella, Muñoz escribió: “Hoy empieza otro tiempo. Quizás uno más difícil”.

Para ella, “vendrán días de resistencia, pero he entendido que antes de resistir políticamente tenemos que aprender a resistir humanamente, que no nos arrebaten el amor, la sensibilidad, la esperanza ni la capacidad de reconocernos incluso en medio de nuestras diferencias”.

En la parte final de su mensaje hacia el presidente, la joven detalló que “resistir no siempre será gritar más fuerte”, y dejó en claro que “a veces resistir será seguir amando cuando quieran enseñarnos a odiar”.

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Ella también expresó que seguirá “defendiendo la vida cuando otros normalicen la violencia”, y seguirá “creyendo en Colombia cuando parezca más fácil rendirse”.

Muñoz compartió dos imágenes en las que aparece junto al expresidete, además de la dedicatoria que le hizo Petro en un libro - crédito @gabymunozz_/X

“Hoy se cierra un gobierno, pero nunca nuestros sueños. Gracias, Gustavo Petro, por hacer historia y por enseñarnos que la historia también puede ser desafiada. Ahora nos corresponde a nosotros. Con mucho amor, memoria, dignidad y con resistencia”, termina la misiva de Muñoz, quien hasta el último día, y en medio de la polémica, fue defendida a capa y espada por el expresidente.

“La calumnia sobre esta joven se demuestra por un periodista de extrema derecha que aquí cuenta la realidad de los contratos de la familia Muñoz Olaya de clase media y sin riquezas y que transmito, y en la que no tiene responsabilidad alguna la joven Gabriela Muñoz. Pero si nos demuestra que la señora. Angie habla en la radio sin información alguna y por venganza (sic)”, dijo Petro en su publicación de X el 28 de julio.

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