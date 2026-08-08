Miembros del gabinete presidencial de Abelardo de la Espriella reconocieron la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara - crédito Suministrado Cancilleria

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El nuevo Gobierno de Colombia anunció este viernes 7 de agosto de 2026 el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, una decisión comunicada horas después de la investidura del presidente Abelardo de la Espriella y que revierte la posición adoptada en 2022, cuando el país había restablecido relaciones diplomáticas con la República Saharaui.

Marruecos controla aproximadamente el 80% del Sáhara Occidental desde la retirada de España en 1975. En 2007 presentó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un plan de autonomía para ese territorio bajo soberanía marroquí.

Gobierno de Abelardo de la Espriella reconoció soberanía de Marruecos sobre el Sáhara occidental - crédito Reuters/EFE/Prensa Abelardo de la Espriella

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el aviso se dio durante una reunión entre el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, y el canciller Omar Bula Escobar con su homólogo marroquí Naser Bourita, que viajó a Cali, Valle del Cauca, para asistir al acto de investidura de Abelardo de la Espriella.

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En un mensaje publicado en X, la Cancillería sostuvo: “Con esta decisión, Colombia busca revitalizar su relación con Marruecos sobre la base de una visión a largo plazo y con la convicción de que el acercamiento bilateral servirá plenamente a los intereses del pueblo colombiano”.

El giro revierte la reapertura de vínculos con la República Saharaui en 2022

La Cancillería de Colombia, en cabeza de Omar Bula, afirmó que el acercamiento diplomático con el país africano sirve a los intereses de los colombianos - crédito Europa Press

La decisión representa un cambio completo frente a la línea seguida por el Gobierno de Gustavo Petro hace cuatro años. Al comienzo de esa administración, Colombia restableció las relaciones diplomáticas con la República Saharaui, que permanecían congeladas desde 2001.

Esos vínculos habían sido establecidos en 1985 durante el gobierno de Belisario Betancur. Fueron suspendidos en 2001 bajo la presidencia de Andrés Pastrana y volvieron a activarse en agosto de 2022, después de que Petro se reuniera en Bogotá con el ministro de Exteriores de la República Saharaui Mohamed Salem Ould Salek y con el embajador representante del Frente Polisario para América Latina Mohamed Zrug.

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El canciller Omar Bula dijo que una de las decisiones centrales de este acercamiento es “el reconocimiento de la soberanía de Marruecos en el sur del país”. Añadió que el sábado 8 de agosto de 2026 habrá una declaración formal en la que Colombia “reconoce la soberanía de Marruecos sobre todo el territorio marroquí”.

El Gobierno vincula la decisión con comercio, inversiones y una nueva etapa bilateral

José Manuel Restrepo afirmó que Colombia y Marruecos buscarán “construir un nuevo comienzo en la relación bilateral” mediante un vínculo político y económico más estrecho. Ese plan incluye la posibilidad de negociar un Tratado de Libre Comercio y ampliar las inversiones del país magrebí.

Naser Bourita, por su parte, dijo que Rabat tiene la voluntad de “abrir una nueva página en la relación bilateral”. El canciller marroquí añadió: “La decisión de Colombia de retirar su reconocimiento a la República Saharaui Democrática y reconocer la soberanía de Marruecos sobre su Sáhara es una decisión histórica que dará un gran impulso a la relación bilateral”.

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En la reunión también participaron el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín; y la embajadora de Marruecos en Bogotá, Farida Loudaya.

De la Espriella anuncia cierre de catorce embajadas, entre ellas Cuba, Haití y Nicaragua

El presidente electo explicó las razones de la reestructuración de la red diplomática y anunció otros cambios en la política exterior que implementará a partir del 7 de agosto. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Previo a la posesión, Abelardo de la Espriella anunció que cerrará al menos 14 embajadas, entre ellas las de Cuba, Haití y Nicaragua, como parte de una reorganización de la red diplomática del país.

“En una primera etapa cerraré las embajadas de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumanía, Senegal, Sudáfrica”, dijo el nuevo mandatario de los colombianos en una alocución en sus redes sociales. Además de anunciar la suspensión de la apertura de la misión en Palestina, así como el cierre de cerca de 15 consulados.

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De la Espriella aseguró que estas medidas “no significan romper relaciones diplomáticas” con los países afectados, salvo con Cuba y Nicaragua, con los que dijo que “en mi Gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías”.