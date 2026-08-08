Abelardo de la Espriella visitará Medellín el domingo 9 de agosto, asistirá al tradicional Desfile de Silleteros

Abelardo de la Espriella asistirá este domingo al Desfile de Silleteros durante el cierre de la Feria de las Flores en Medellín - crédito Imagen Ilustrativa Infoabe

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El presidente Abelardo de la Espriella visitará Medellín este domingo 9 de agosto para asistir al tradicional Desfile de Silleteros, uno de los eventos centrales de la Feria de las Flores. Será su primera presencia oficial en la capital antioqueña y en el departamento de Antioquia desde que asumió la Presidencia de Colombia para el período 2026-2030.

La asistencia del mandatario fue confirmada por Alejandro De Bedout, presidente del Concejo de Medellín, quien aseguró que el jefe de Estado estará presente en la tradicional celebración que reúne a cientos de silleteros y miles de espectadores en la ciudad.

“Nos confirmó que efectivamente va a estar el domingo en el desfile de silleteros ya como presidente”, señaló De Bedout, citado por Noticias Telemedellín.

De acuerdo con la información conocida sobre la agenda presidencial, De la Espriella tendrá una actividad durante la mañana en otro departamento y posteriormente se trasladará a Medellín durante la tarde para participar en el desfile.

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La Alcaldía de Medellín destinó $336 millones para renovar el vestuario de los silleteros y silleteritos por primera vez desde 2017 - crédito Alcaldía de Medellín

Su llegada a la capital antioqueña se producirá durante una de las jornadas con mayor concentración de público de la Feria de las Flores, cuya programación oficial concluirá precisamente con el Desfile de Silleteros.

Primera visita presidencial a Antioquia

La presencia de De la Espriella en Medellín tendrá un significado especial debido a que será su primer desplazamiento oficial al departamento desde que asumió la Presidencia.

El mandatario tomó posesión del cargo el viernes 7 de agosto durante una ceremonia realizada en Cali. Dos días después, su agenda lo llevará a Antioquia para acompañar una de las celebraciones culturales más importantes de la región.

La llegada del mandatario a Medellín se dará en medio de una de las jornadas más concurridas de la Feria de las Flores. Su participación en el Desfile de Silleteros será uno de los primeros actos públicos de su agenda presidencial fuera de Cali, luego de asumir el carg

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Alejandro De Bedout confirmó que el presidente Abelardo de la Espriella estará presente en el Desfile de Silleteros - crédito Concejo de Medellín

El evento también será la primera oportunidad para que De la Espriella tenga presencia institucional en Antioquia como jefe de Estado. Durante su permanencia en la ciudad, se espera que acompañe la tradicional celebración que reúne a los silleteros y que constituye uno de los símbolos culturales más reconocidos de Medellín.

La visita se producirá mientras avanza el inicio de su administración, después de que durante su discurso de posesión presentara las principales prioridades de su Gobierno en materia de seguridad, economía y política exterior.

De la posesión en Cali a Medellín

La visita a la capital antioqueña ocurrirá apenas 48 horas después de la ceremonia de posesión presidencial. Durante su primer discurso como jefe de Estado, De la Espriella presentó varias de las medidas que, según anunció, marcarán el comienzo de su administración.

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En materia de seguridad, el mandatario aseguró que su Gobierno trabajará en la recuperación del orden público y anunció la publicación de un listado de organizaciones que serán consideradas narcoterroristas.

También planteó la construcción de megacárceles para recluir a integrantes de organizaciones criminales y sostuvo que su administración tendrá una posición firme frente a los grupos armados y las estructuras dedicadas al narcotráfico.

Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia de Colombia el pasado 7 de agosto durante una ceremonia realizada en Cali - crédito Juan David Duque/Reuters

Durante su intervención, De la Espriella afirmó que la posibilidad de recurrir al diálogo había llegado a su límite. “La opción del diálogo está completamente agotada”, sostuvo.

En materia económica, el presidente manifestó que buscará promover la inversión y anunció una reforma al sistema tributario orientada a combatir la evasión fiscal.

Su discurso también incluyó referencias a la política exterior. En ese sentido, aseguró que Colombia mantendrá una posición crítica frente a los gobiernos y regímenes que considere contrarios a las libertades y principios democráticos.

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“Nuestro país será el primero en levantar su voz para condenar sin ambigüedades toda forma de totalitarismo, de dictadura, de opresión y de persecución política”, afirmó.