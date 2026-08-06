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Gobierno Petro aplazó por un año los nuevos reglamentos técnicos de EE. UU. para carros y motos: así se afecta la compra de autopartes

La disputa entre modelos regulatorios globales genera incertidumbre sobre el futuro del sector automotor nacional, mientras la industria y las autoridades buscan una solución que evite afectar la competitividad del mercado colombiano

Utilitarios y comerciales para pasajeros representaron el 55% del total de ventas de vehículos en julio - crédito Colprensa
Según el Runt, el parque automotor de automóviles, camperos y camionetas en Colombia cerró con un total de 7.585.011 vehículos activos - crédito Colprensa
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Colombia aplazó los reglamentos técnicos para carros y motos por un año, una decisión que mantiene vigente el reconocimiento de las normas estadounidenses reconocidas por la Federal Motor Vehicle Safety Standards (Fmvss) y postergó la entrada de nuevas exigencias previstas para el 28 de agosto.

Esto implica que durante un año más seguirán entrando a Colombia vehículos, motocicletas y autopartes fabricados bajo estándares estadounidenses sin restricciones adicionales. La prórroga también deja en suspenso el cambio hacia reglamentos de las Naciones Unidas mientras las autoridades definen cómo podrán convivir ambos sistemas en el mercado colombiano.

Precisamente, el Ministerio de Transporte expidió una resolución para aplazar la entrada en vigor de siete reglamentos técnicos para vehículos y motocicletas. Sin esa prórroga, las nuevas condiciones de certificación e importación habrían empezado a regir el 28 de agosto de 2026.

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La medida mantiene vigente el marco actual de certificación, que reconoce las Fmvss. Bajo ese esquema, los vehículos y las autopartes de origen estadounidense, y también los de otros países fabricados con esos estándares, pueden seguir importándose y comercializándose en Colombia sin restricciones adicionales.

Diana Morales Rojas, ministra de Comercio, Industria y Turismo, celebró el aplazamiento de la entrada en vigor de los nuevos reglamentos técnicos para los carros y motos - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Diana Morales Rojas, ministra de Comercio, Industria y Turismo, celebró el aplazamiento de la entrada en vigor de los nuevos reglamentos técnicos para los carros y motos - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Solicitud del aplazamiento

La solicitud partió de la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, que pidió a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aplazar la entrada en vigor de las nuevas reglas. La petición contó con respaldo del sector automotor.

Morales explicó que el ajuste respondía a una necesidad planteada por la industria automotriz. Según explicó, si entraban a operar las nuevas condiciones de Naciones Unidas, los automotores fabricados con estándares estadounidenses no podrían ingresar al país desde el 28 de agosto.

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“Solicitamos ese aplazamiento, junto con el sector productivo, mientras se termina un estudio que adelantan las autoridades que rigen la política de transporte en el país, el cual establecerá las condiciones bajo las cuales podrán convivir los dos sistemas regulatorios: el de Naciones Unidas y el de Estados Unidos”, dijo Morales.

Añadió que “de esta forma, damos un respiro a la industria que fabrica e importa carros y motos bajo los estándares americanos y libramos presión con socios comerciales relevantes para Colombia”.

Choque entre los estándares de Estados Unidos y los de Naciones Unidas

La discusión de fondo se centra en dos marcos regulatorios que hoy sirven de referencia para certificar la seguridad de un vehículo. Uno es el de Estados Unidos, identificado con la sigla Fmvss, y el otro es el de los reglamentos de Naciones Unidas agrupados bajo el Foro WP.29.

La venta de autos en julio de 2024 aumentó un 26% en comparación con el mismo mes del año anterior - crédito Colprensa
El sector automotor muestra una fuerte recuperación y aumento en las matrículas de unidades nuevas durante el año - crédito Colprensa

Ambos sistemas, de acuerdo con un análisis del portal El Carro Colombiano, persiguen el mismo objetivo en materia de seguridad de vehículos y componentes, pero aplican requisitos y procedimientos distintos. El paquete reglamentario aplazado avanzaba hacia el esquema de Naciones Unidas.

Colombia reconoce hoy las Fmvss, lo que permite importar y vender automotores fabricados bajo ese sistema sin trámites extra. Como todavía no está definida la convivencia entre ambos modelos, un cambio inmediato habría dejado por fuera a los vehículos de origen estadounidense.

Qué cambia para la industria y qué sigue igual para los compradores

Los siete reglamentos aplazados abarcan frentes como los sistemas de frenado para carros y motos, las llantas para vehículos y motocicletas, los vidrios de seguridad, los sistemas de retención, las cintas retrorreflectivas y las llantas para remolques y semirremolques.

Ese alcance afecta a:

  • Fabricantes.
  • Ensambladores.
  • Importadores.
  • Proveedores de autopartes.

También incide en:

  • Procesos de homologación.
  • Certificación y comercialización de vehículos y componentes.
El Runt registra más de 13,5 millones de motocicletas en Colombia en 2026 - crédito Alcaldía de Bogotá
El Runt registra más de 13,5 millones de motocicletas en Colombia en 2026 - crédito Alcaldía de Bogotá

Para los compradores, las reglas siguen iguales por ahora. Los vehículos continuarán certificándose y vendiéndose bajo las normas vigentes, y el aplazamiento no elimina controles técnicos ni rebaja las exigencias de seguridad.

Estudio pendiente e impacto sobre los socios comerciales

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv) y el Viceministerio de Transporte adelantan el análisis que debe establecer bajo qué condiciones convivirán los dos sistemas regulatorios. Con la prórroga, esas entidades tendrán un año adicional para completar esa definición técnica. De ese resultado dependen procesos del mercado automotor colombiano como la homologación, la certificación y la comercialización de vehículos y autopartes. La decisión también busca dar estabilidad jurídica al sector antes de adoptar una nueva reglamentación.

La medida tiene además un frente comercial. Según lo expuesto por Morales, el Gobierno busca evitar presión sobre socios estratégicos como la Unión Europea, Japón, Argentina, Brasil y Estados Unidos.

No es la primera vez que este paquete normativo se pospone. Las dificultades para armonizar estándares internacionales ya habían llevado antes a aplazar su entrada en vigor.

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