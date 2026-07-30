Las noticias que más interesan a los colombianos en julio de 2026: así cambiaron las tendencias de búsqueda

El Mundial 2026 dominó las búsquedas de los colombianos en Google durante julio - crédito Europa Press

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Los intereses de los colombianos en internet cambiaron de manera significativa durante julio.

Mientras el Mundial de 2026 concentró la mayor parte de las búsquedas en Google, otros temas como Abelardo de la Espriella, James Rodríguez, las “Hermanas Guerrero” y el precio del dólar en Colombia también registraron aumentos puntuales en el volumen de consultas, reflejando cómo la actualidad deportiva, política, económica y del entretenimiento marcó la conversación digital en el país.

De acuerdo con las estadísticas de Google Trends, el campeonato mundial fue, con amplia diferencia, el tema que despertó mayor interés entre los usuarios colombianos.

En el gráfico de evolución temporal, las búsquedas relacionadas con el torneo de fútbol se mantuvieron por encima del resto durante prácticamente todo el mes, alcanzando picos cercanos al máximo valor de la plataforma en los primeros días de julio y registrando un nuevo repunte alrededor del 20 del mismo mes.

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Así cambiaron los intereses de los colombianos en internet, según Google Trends en julio - crédito Google Trends

El comportamiento confirma que el certamen deportivo dominó las consultas en internet, superando ampliamente a las demás tendencias analizadas.

De acuerdo con las consultas, los colombianos estuvieron enfocados en temas principalmente en el desempeño de las selecciones nacionales durante el torneo, pues entre las preguntas que registraron un “aumento puntual”, Google identificó búsquedas como:

“Hasta dónde llegó Colombia en el Mundial 2026”.

“Hasta dónde llegó Argentina en el Mundial 2026”.

“Hasta dónde llegó España en el Mundial 2026”.

“Hasta dónde llegó Inglaterra en el Mundial 2026”.

“Hasta dónde llegó Suiza en el Mundial 2026”.

Estas consultas reflejan que buena parte de los usuarios acudieron al buscador para conocer o confirmar los resultados obtenidos por las selecciones participantes una vez avanzó la competencia.

Además, el interés por el Mundial se mantuvo prácticamente en todas las regiones del país, convirtiéndose en la tendencia más homogénea durante el mes de julio.

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El interés por el Mundial 2026 se mantuvo en prácticamente todas las regiones de Colombia y fue la tendencia más homogénea del mes - crédito Google Trends

Abelardo de la Espriella fue el segundo tema con mayor crecimiento. Aunque muy por debajo del Mundial, el abogado y presidente electo de Colombia también concentró un importante volumen de búsquedas durante julio.

El análisis por subregiones mostró que departamentos como Quindío, Antioquia, Sucre, Bogotá y Caldas registraron algunos de los mayores niveles de interés por su nombre.

Las consultas asociadas estuvieron relacionadas con distintos temas de actualidad, entre ellos:

“Banco de talentos Abelardo de la Espriella”.

“Fuerza Pública de Colombia”.

“Honorio Henríquez”.

“Presidente de Guyana”.

“Pedro Arnulfo Sánchez”.

Todas estas búsquedas fueron clasificadas por Google con la etiqueta “Aumento puntual”, lo que indica un incremento significativo frente a periodos anteriores.

Abelardo de la Espriella fue el segundo tema con mayor crecimiento en Google, con altos niveles de interés en Quindío, Antioquia, Sucre, Bogotá y Caldas - crédito Google Trends

James Rodríguez volvió a despertar curiosidad

El capitán de la selección Colombia también apareció entre las tendencias del mes. Aunque las búsquedas relacionadas con James Rodríguez estuvieron lejos de alcanzar los niveles del Mundial, sí evidenciaron un crecimiento impulsado por diferentes temas deportivos y personales.

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Entre las consultas que más crecieron figuraron:

“Nuevo equipo de James Rodríguez”.

“Luisa Duque y James Rodríguez”.

“Cuándo cumple James Rodríguez”.

“Mbappé edad”.

“Cuartos de final”.

El comportamiento sugiere que los usuarios no solo buscaron información relacionada con el desempeño deportivo del futbolista, también detalles sobre su futuro profesional y aspectos de su vida personal.

James Rodríguez volvió a figurar entre las tendencias de julio por consultas sobre su nuevo equipo, su vida personal y los cuartos de final - crédito Google Trends

Las hermanas Guerrero también se ubicaron entre las principales tendencias

Otra de las búsquedas que registró un crecimiento importante fue la relacionada con las hermanas Guerrero, cuyo nombre despertó la curiosidad de miles de usuarios durante julio.

Las consultas en ascenso estuvieron orientadas principalmente a conocer quiénes son las integrantes del grupo y entre las preguntas más frecuentes aparecieron:

“Las Hermanas Guerrero”.

“Hermanas Guerrero quiénes son”.

“Juliana Guerrero”.

“Juliana Guerrero quién es”.

“Angie Rodríguez”.

Al igual que en las demás categorías, Google clasificó todas estas consultas como un “aumento puntual”, reflejando un incremento repentino del interés.

Las Hermanas Guerrero se ubicaron entre las principales tendencias de Google por el aumento de búsquedas sobre quiénes son sus integrantes, como Juliana Guerrero y Angie Rodríguez - crédito Google Trends

El dólar mantuvo su espacio entre las búsquedas

Los temas económicos tampoco estuvieron ausentes durante julio, pues las consultas relacionadas con el comportamiento del dólar en Colombia continuaron siendo una de las principales preocupaciones para los usuarios, especialmente en un contexto marcado por la volatilidad de los mercados internacionales.

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Entre las búsquedas que más crecieron se destacaron:

“Cómo está el dólar en Colombia”.

“Pronóstico del dólar en Colombia”.

“Cuánto está el dólar en Colombia”.

“Cotización del dólar hoy en Colombia”.

“Precio del gramo de oro en Colombia”.

Estas consultas evidencian que muchos colombianos recurrieron a Google para consultar tanto la tasa de cambio como otros indicadores económicos relacionados con el valor del dinero y los metales preciosos.