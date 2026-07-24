Colombia

Se acabó el Mundial 2026: esta es la tendencia que ahora domina las búsquedas de los colombianos en Google

En cuanto a los temas específicos que consultan los colombianos, predominan las preguntas sobre la diferencia entre el fenómeno de El Niño y La Niña, la definición del fenómeno, sus causas, representaciones gráficas y el motivo por el que recibe ese nombre

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Monitor de computadora muestra un gráfico de búsqueda "Fenómeno de El Niño", teclado, ratón, lupa, silueta de persona, y mapa mundial en acuarela.
Un gráfico en pantalla muestra el interés de búsqueda del fenómeno de El Niño, acompañado por una silueta de persona y un mapa terrestre en tonos rojos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de la finalización del Mundial de Fútbol 2026, las búsquedas relacionadas con el fenómeno de El Niño en Colombia aumentaron de manera significativa. Entre el 24 de junio y el 24 de julio de 2026, el interés por este tema mostró una tendencia ascendente, con algunas fluctuaciones al inicio del periodo y un crecimiento sostenido a partir de la segunda semana de julio, alcanzando los valores más altos hacia el 21 de julio.

El análisis por regiones indica que el mayor volumen de consultas proviene de Valle del Cauca, seguido por Caldas, Antioquia, Quindío y Putumayo. Estas subregiones concentran la mayor parte del interés nacional sobre El Niño.

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En cuanto a los temas específicos que consultan los colombianos, predominan las preguntas sobre la diferencia entre el fenómeno de El Niño y La Niña, la definición del fenómeno, sus causas, representaciones gráficas y el motivo por el que recibe ese nombre. Estas consultas reflejan una búsqueda de información básica y educativa sobre el tema tras el fin del evento deportivo más relevante del año.

Luego de la finalización del Mundial de Fútbol 2026, las búsquedas relacionadas con el Fenómeno del Niño en Colombia aumentaron de manera significativa - crédito Google Trends
Luego de la finalización del Mundial de Fútbol 2026, las búsquedas relacionadas con el Fenómeno del Niño en Colombia aumentaron de manera significativa - crédito Google Trends

La gráfica muestra la evolución del interés de búsqueda en Colombia sobre el término “Mundial 2026” durante las últimas 24 horas. El nivel de interés se ha mantenido alto y con variaciones a lo largo del día, con valores que en varios momentos se acercan al máximo de la escala (100).

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En comparación con las 24 horas anteriores, el interés ha aumentado un 20%. Además, si se compara con la misma hora de la semana anterior, el crecimiento es del 70%. Se observa una tendencia general de alta atención hacia el tema, con algunos descensos puntuales y rápidos repuntes, pero manteniendo el promedio de búsquedas elevado durante todo el periodo analizado.

La gráfica muestra la evolución del interés de búsqueda en Colombia sobre el término “mundial 2026” durante las últimas 24 horas - crédito Google Trends
La gráfica muestra la evolución del interés de búsqueda en Colombia sobre el término “mundial 2026” durante las últimas 24 horas - crédito Google Trends

Fenómeno de El Niño seguiría afectando a Colombia hasta comienzos de 2027

El impacto prolongado del fenómeno de El Niño en Colombia, con base en el pronóstico actualizado del Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI) de la Universidad de Columbia será prolongado. Este informe indica que El Niño se mantendrá activo, con una probabilidad del 100%, hasta al menos comienzos de 2027 y que el océano Pacífico ya evidenció un calentamiento anómalo de +2.1 °C en julio de 2026.

La persistencia de este evento climático anticipa menos lluvias, temperaturas elevadas y presiones sobre el abastecimiento de agua, la agricultura y la generación hidroeléctrica. Las regiones Caribe y Andina serían las más afectadas por la reducción en las precipitaciones, lo que incrementaría la sequía, disminuiría el nivel de los embalses y dificultaría las actividades agropecuarias y energéticas. Además, se prevé un aumento en el riesgo de incendios forestales y golpes de calor.

El informe no prevé un cambio hacia La Niña y destaca un consenso entre modelos dinámicos y estadísticos sobre la evolución de El Niño, lo que refuerza la confianza en los pronósticos. Ante este escenario, los expertos recomiendan fortalecer la prevención y la preparación en los sectores productivos y servicios públicos, especialmente en lo relacionado con el suministro de agua y la gestión de riesgos.

El impacto prolongado del fenómeno de El Niño en Colombia, con base en el pronóstico actualizado del Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI) de la Universidad de Columbia será prolongado - crédito Ministerio de Ambiente
El impacto prolongado del fenómeno de El Niño en Colombia, con base en el pronóstico actualizado del Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI) de la Universidad de Columbia será prolongado - crédito Ministerio de Ambiente

El contexto actual evidencia una transición en las prioridades de búsqueda de los colombianos, con un marcado interés por el Fenómeno del Niño tras el Mundial de Fútbol 2026. La persistencia de este fenómeno climático, confirmada por organismos internacionales, plantea desafíos directos para la disponibilidad de agua, la agricultura y la producción energética en el país.

Ante el consenso científico sobre la extensión de El Niño y la ausencia de señales de cambio hacia La Niña, la gestión preventiva y la preparación en sectores estratégicos se vuelven esenciales para mitigar los impactos previstos en las regiones más vulnerables.

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