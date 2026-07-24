La mamá de María Camila Potosí habló del reporte forense tras el hallazgo de su hija sin su bebé: “Tuve una luz de esperanza”

El caso provocó la indignación de la ciudadanía no solo en Cali, sino en toda Colombia, en una semana en la que además de María Camila, también fueron asesinadas otras tres mujeres en el país - crédito La Victoria Noticias/Facebook

Alba Rubi Gómez, madre de María Camila Potosí ―la joven de 21 años hallada sin vida en Cali y que tenía ocho meses de embarazo― compartió un testimonio conmovedor sobre los días de angustia que vivió tras la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de su hija.

En entrevista con El País, y en medio de un homenaje que se realizó para exigir justicia y confirmar dónde estaría la bebé de ocho meses de gestación que esperaba, relató los momentos clave de la búsqueda, el dolor por la pérdida y la esperanza de que su nieta, a quien María Camila llevaba en el vientre, aún pueda estar con vida.

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“Madre, vas a ser abuela; estoy en embarazo, estoy feliz”, recordó Alba Rubi sobre el anuncio que le hizo María Camila seis meses atrás, cuando le confirmó que esperaba una niña a la que llamaría Alahia.

La noticia, que trajo alegría a la familia, se tornó en tragedia cuando la joven de 21 años desapareció el jueves 16 de julio de 2026 y fue encontrada muerta cinco días después, envuelta en una sábana a orillas del río Meléndez.

Alba Rubi describió la angustia de los momentos previos al reconocimiento del cuerpo.

Alba Rubi Gómez, madre de María Camila Potosí, guarda la esperanza de que su nieta pueda estar con vida - crédito captura de pantalla El País Cali / YouTube

“Cuando fuimos a reconocerla a donde me la habían dejado, tenía su vientre como si estuviera la bebé ahí, o sea, se veía el embarazo. Entonces, por eso pensamos y pensé que la bebé la tenía ahí”, relató la progenitora, al detallar que la familia mantuvo la esperanza de que, al menos, la bebé estuviera a salvo.

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Esa esperanza se renovó al recibir la noticia, por parte de Medicina Legal, de que la bebé de ocho meses de gestación no se encontraba en el vientre de María Camila cuando fue hallada.

“Yo tengo la esperanza y me siento feliz al mismo tiempo de saber que la bebé puede estar viva; no aseguro que la bebé esté viva, pero nos dio una luz de esperanza cuando dijeron que la bebé no la tenía mi hija dentro de su vientre”, dijo la mamá de María Camila.

Entre lágrimas, la madre narró cómo durante la búsqueda pedía a Dios que la persona hallada no fuera su hija.

Ahora, la familia centra sus esperanzas en que la menor pueda ser encontrada con vida. Las autoridades continúan investigando el caso y han abierto una línea de trabajo para determinar el paradero de la bebé, mientras la comunidad y los seres queridos de María Camila acompañan a Alba Rubi en medio del dolor y la incertidumbre.

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La mujer estaba esperando un bebé y tenia ocho meses de gestación - crédito TuBarco/Facebook | red social Facebook

Por su parte, y en entrevista con Noticias RCN, la secretaria de Bienestar Social de la Alcaldía de Cali, Nigeria Rentería, confirmó que la María Camila asisitía al programa Fami (Familia, Mujer e Infancia) del Icbf (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), además de la mujer que fue vista en un video transportando en una motocicleta a la joven.

“Efectivamente hacían parte de este programa, estaban siendo atendidas y sobre ello ahora a las demás madres gestantes les estamos haciendo precisamente acompañamiento psicosocial por este hecho tan lamentable”, detalló Rentería.

La funcionaria aseguró que desde la administración del alcalde Alejandro Eder “hay un repudio total y de todas maneras un gran impacto”.

Alejandro Eder, alcalde de Cali, confirmó que la recompensa por información para identificar y capturar a los responsables del crimen de María Camila Potosí - crédito @alejoeder/X

Al final, Rentería confirmó que se está brindando asesoría a la familia de María Camila, “también activando todo lo que es la atención psicosocial, o sea, ese acompañamiento para poder a ellos brindarle una forma de que pueda soslayar todo este momento tan difícil que están pasando”.

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Para cerrar, y para confirmar cómo fue que las autoridades desde la Alcaldía se enteraron del caso de María Camila, la funcionaria expresó que “el día que ya en medios se conoce (la desaparición de Potosí) se pudo establecer que iba camino a su última cita, pero no tuvimos más conocimiento”, cerró Rentería al añadir que por el momento todo es “materia de investigación” y a la espera de los resultados forenses por parte de Medicina Legal porque, como sentenció la funcionaria, “aquí debe haber y hay una investigación muy seria que posiblemente arrojara y por eso la Alcaldía se suma a este tema de la investigación”.