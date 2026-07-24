Colombia

La Etnnia, Rxnde Akozta y Yoky Barrios lideran el Festival Internacional de Hip Hop en Bogotá

Tres días de conciertos reunirán en el Teatro Colsubsidio distintas generaciones y estilos del rap latinoamericano a partir de este viernes 24 de julio

Guardar
Google icon
El Festival Internacional de Hip Hop se realizará del 24 al 26 de julio de 2026 en el Teatro Colsubsidio de Bogotá con artistas de Colombia y Cuba.
El Festival Internacional de Hip Hop se realizará del 24 al 26 de julio de 2026 en el Teatro Colsubsidio de Bogotá con artistas de Colombia y Cuba.

El Festival Internacional de Hip Hop se realizará del 24 al 26 de julio de 2026 en el Teatro Colsubsidio de Bogotá con artistas de Colombia y Cuba, en una programación que incluye a La Etnnia, Rxnde Akozta y el cierre con Yoky Barrios junto a Juan Pablo Barragán, conocido como El Barragán.

El festival tendrá su apertura el viernes 24 con La Etnnia, continuará el sábado 25 con el rapero cubano Rxnde Akozta y cerrará el domingo 26 con Yoky Barrios y Juan Pablo Barragán. El encuentro estará dedicado al rap, la identidad urbana y voces que han marcado la historia del hip hop latinoamericano.

PUBLICIDAD

El evento tendrá carácter internacional y partirá del concepto “Latinoamérica es un solo barrio”, planteado por el teatro. La propuesta reunirá distintas generaciones, estilos y formas de entender el rap.

El festival se presenta además como una plataforma para reconocer el valor artístico, social y cultural del hip hop. La programación aborda historias, sonidos y realidades ligadas a una cultura que, según la presentación del evento, genera reflexión desde la música.

Programación del festival y artistas invitados

La apertura será el viernes 24 de julio con La Etnnia, grupo bogotano considerado la agrupación más influyente en la historia del rap colombiano.
La apertura será el viernes 24 de julio con La Etnnia, grupo bogotano considerado la agrupación más influyente en la historia del rap colombiano.

La apertura será el viernes 24 de julio con La Etnnia, grupo bogotano considerado la agrupación más influyente en la historia del rap colombiano. El sábado 25 subirá al escenario Rxnde Akozta, una de las voces del hip hop independiente en habla hispana.

PUBLICIDAD

El cierre será el domingo 26 de julio con Yoky Barrios y Juan Pablo Barragán, conocido en el mundo del hip hop como El Barragán. El programa presenta a ambos como una dupla del rap bogotano contemporáneo.

Quiénes encabezan el Festival Internacional de Hip Hop 2026

La Etnnia nació en el barrio Las Cruces de Bogotá y supera las tres décadas de trayectoria.
La Etnnia nació en el barrio Las Cruces de Bogotá y supera las tres décadas de trayectoria.

La Etnnia nació en el barrio Las Cruces de Bogotá y supera las tres décadas de trayectoria. El grupo surgió en 1984 bajo el nombre New Rapper Breaker y después adoptó su denominación actual.

El núcleo original está integrado por los hermanos Pimienta: Ata, Kaiser y Kany. Desde su álbum “El ataque del metano”, de 1995, la agrupación retrata la desigualdad, la violencia, la resistencia cultural y la identidad de la ciudad.

Rxnde Akozta, nombre artístico de Edgar Randy Acosta Cruz, inició su contacto con la música urbana a los 12 años en Marianao, La Habana
Rxnde Akozta, nombre artístico de Edgar Randy Acosta Cruz, inició su contacto con la música urbana a los 12 años en Marianao, La Habana

Rxnde Akozta, nombre artístico de Edgar Randy Acosta Cruz, inició su contacto con la música urbana a los 12 años en Marianao, La Habana. Su propuesta integra jazz, soul y electrónica, y sus canciones abordan migración, identidad y denuncia social.

Tras dejar Cuba, el rapero vivió en Finlandia, Venezuela y España. En Barcelona desarrolló su carrera como solista y colaboró con Canserbero, Al2 el Aldeano y Freeman.

Yoky Barrios inició su carrera a finales de los 90 y desde 2000 se consolidó como solista.
Yoky Barrios inició su carrera a finales de los 90 y desde 2000 se consolidó como solista.

Yoky Barrios inició su carrera a finales de los 90 y desde 2000 se consolidó como solista. Su estilo fusiona rap con cumbia, R&B, dancehall, música popular, afrobeat y otros sonidos latinoamericanos.

Juan Pablo Barragán, actor y músico nacido en Bogotá, participará en el festival como parte de esa dupla. Sus canciones exploran identidad, territorio y realidades sociales, con relatos que conectan con distintas generaciones.

La apuesta cultural del Teatro Colsubsidio por el hip hop

Las canciones de Juan Pablo Barragán, actor y músico nacido en Bogotá, exploran temas como identidad, territorio y realidades sociales
Las canciones de Juan Pablo Barragán, actor y músico nacido en Bogotá, exploran temas como identidad, territorio y realidades sociales

El festival se plantea como una plataforma para reconocer el valor artístico, social y cultural del hip hop. El programa lo define como una narrativa viva que recoge voces de los barrios, las calles y las nuevas generaciones de artistas latinoamericanos.

La propuesta también parte de la idea de que el rap puede servir para la expresión, la reflexión y el diálogo. Las entradas están a la venta en tuboleta.com y en la taquilla del teatro.

Con esta edición, el Teatro Colsubsidio busca consolidar un espacio de encuentro en torno a una cultura ligada a la identidad, la memoria y el pensamiento crítico en América Latina. La programación reúne artistas que han hecho de la música una forma de narrar las realidades de sus comunidades.

Temas Relacionados

Festival Internacional de Hip HopBogotáCultura UrbanaTeatro Colsubsidio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Un juzgado de Medellín valida la primera condena por el escándalo de contratos con bomberos de Itagüí

Durante la investigación, se estableció que entre el 30 de noviembre de 2020 y el 30 de diciembre de 2022, Juan Alberto Cardona Henao suscribió esos 15 documentos con el fin de simular la prestación de servicios de transporte y justificar el desembolso de fondos

Un juzgado de Medellín valida la primera condena por el escándalo de contratos con bomberos de Itagüí

Karol G compartió detalles sobre cómo imagina su boda ideal y mencionó qué artista internacional quisiera que actuara durante la celebración

La cantante reveló en una reciente entrevista internacional detalles de su vida como soltera y cómo espera que sea el día en el que camine hacia el altar

Karol G compartió detalles sobre cómo imagina su boda ideal y mencionó qué artista internacional quisiera que actuara durante la celebración

Chontico Día resultados de hoy viernes 24 de julio, esta fue la jugada ganadora

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Chontico Día resultados de hoy viernes 24 de julio, esta fue la jugada ganadora

Aranceles de Trump a Colombia provocan críticas contra Abelardo de la Espriella: “Se comportan como borregos”

La decisión del presidente norteamericano abrió un debate político en Colombia, con cuestionamientos de sectores de oposición que señalaron la supuesta falta de resultados en el acercamiento con Estados Unidos

Aranceles de Trump a Colombia provocan críticas contra Abelardo de la Espriella: “Se comportan como borregos”

Medellín enfrenta una preocupante crisis de salud mental: esta es la alarmante cifra de suicidios durante el primer semestre de 2026

Entre enero y junio se reportó un aumento de fallecimientos por esta causa. La Personería Distrital advirtió que la población entre los 15 y los 24 años es la que concentra el mayor número de casos

Medellín enfrenta una preocupante crisis de salud mental: esta es la alarmante cifra de suicidios durante el primer semestre de 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Karol G compartió detalles sobre cómo imagina su boda ideal y mencionó qué artista internacional quisiera que actuara durante la celebración

Karol G compartió detalles sobre cómo imagina su boda ideal y mencionó qué artista internacional quisiera que actuara durante la celebración

Yaya Muñoz se fue contra la ‘influencer’ Samantha Correa tras afirmar que en ‘La casa de los famosos’ pagan mal: “No es famosa, no le van a pagar”

Aida Victoria Merlano reveló cómo se conoció con el streamer Escro y quién se acercó primero al otro: “Casi lo difamo”

Lina Tejeiro reveló lo que nunca haría por un hombre y lo que ya no negocia en el amor: “Me costó muchos años”

La mansión de Shakira en Barcelona ya tiene nuevo dueño: Lamine Yamal ahora vive en la propiedad de millones de euros

Deportes

Estos son los principales refuerzos a seguir en el regreso de la Liga BetPlay: Franco Armani y Nicolás Benedetti, los más destacados

Estos son los principales refuerzos a seguir en el regreso de la Liga BetPlay: Franco Armani y Nicolás Benedetti, los más destacados

El Comité Disciplinario de Dimayor retiró castigo a Diego Novoa: podrá jugar el partido entre Millonarios y Bucaramanga

Etapa 19 del Tour de Francia: Tadej Pogačar se llevó una nueva victoria y Harold Tejada entró en el top 10 de la jornada

Einer Rubio abandonó el Tour de Francia 2026 tras chocar con un carro del UAE Team Emirates, de Tadej Pogačar: qué pasó

Hugo Rodallega no se confía con Santa Fe, pese a la victoria ante Caracas por la Copa Sudamericana: “Nada está definido”