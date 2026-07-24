La Etnnia, Rxnde Akozta y Yoky Barrios lideran el Festival Internacional de Hip Hop en Bogotá

El Festival Internacional de Hip Hop se realizará del 24 al 26 de julio de 2026 en el Teatro Colsubsidio de Bogotá con artistas de Colombia y Cuba.

El Festival Internacional de Hip Hop se realizará del 24 al 26 de julio de 2026 en el Teatro Colsubsidio de Bogotá con artistas de Colombia y Cuba, en una programación que incluye a La Etnnia, Rxnde Akozta y el cierre con Yoky Barrios junto a Juan Pablo Barragán, conocido como El Barragán.

El festival tendrá su apertura el viernes 24 con La Etnnia, continuará el sábado 25 con el rapero cubano Rxnde Akozta y cerrará el domingo 26 con Yoky Barrios y Juan Pablo Barragán. El encuentro estará dedicado al rap, la identidad urbana y voces que han marcado la historia del hip hop latinoamericano.

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El evento tendrá carácter internacional y partirá del concepto “Latinoamérica es un solo barrio”, planteado por el teatro. La propuesta reunirá distintas generaciones, estilos y formas de entender el rap.

El festival se presenta además como una plataforma para reconocer el valor artístico, social y cultural del hip hop. La programación aborda historias, sonidos y realidades ligadas a una cultura que, según la presentación del evento, genera reflexión desde la música.

Programación del festival y artistas invitados

La apertura será el viernes 24 de julio con La Etnnia, grupo bogotano considerado la agrupación más influyente en la historia del rap colombiano.

La apertura será el viernes 24 de julio con La Etnnia, grupo bogotano considerado la agrupación más influyente en la historia del rap colombiano. El sábado 25 subirá al escenario Rxnde Akozta, una de las voces del hip hop independiente en habla hispana.

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El cierre será el domingo 26 de julio con Yoky Barrios y Juan Pablo Barragán, conocido en el mundo del hip hop como El Barragán. El programa presenta a ambos como una dupla del rap bogotano contemporáneo.

Quiénes encabezan el Festival Internacional de Hip Hop 2026

La Etnnia nació en el barrio Las Cruces de Bogotá y supera las tres décadas de trayectoria.

La Etnnia nació en el barrio Las Cruces de Bogotá y supera las tres décadas de trayectoria. El grupo surgió en 1984 bajo el nombre New Rapper Breaker y después adoptó su denominación actual.

El núcleo original está integrado por los hermanos Pimienta: Ata, Kaiser y Kany. Desde su álbum “El ataque del metano”, de 1995, la agrupación retrata la desigualdad, la violencia, la resistencia cultural y la identidad de la ciudad.

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Rxnde Akozta, nombre artístico de Edgar Randy Acosta Cruz, inició su contacto con la música urbana a los 12 años en Marianao, La Habana

Rxnde Akozta, nombre artístico de Edgar Randy Acosta Cruz, inició su contacto con la música urbana a los 12 años en Marianao, La Habana. Su propuesta integra jazz, soul y electrónica, y sus canciones abordan migración, identidad y denuncia social.

Tras dejar Cuba, el rapero vivió en Finlandia, Venezuela y España. En Barcelona desarrolló su carrera como solista y colaboró con Canserbero, Al2 el Aldeano y Freeman.

Yoky Barrios inició su carrera a finales de los 90 y desde 2000 se consolidó como solista.

Yoky Barrios inició su carrera a finales de los 90 y desde 2000 se consolidó como solista. Su estilo fusiona rap con cumbia, R&B, dancehall, música popular, afrobeat y otros sonidos latinoamericanos.

Juan Pablo Barragán, actor y músico nacido en Bogotá, participará en el festival como parte de esa dupla. Sus canciones exploran identidad, territorio y realidades sociales, con relatos que conectan con distintas generaciones.

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La apuesta cultural del Teatro Colsubsidio por el hip hop

Las canciones de Juan Pablo Barragán, actor y músico nacido en Bogotá, exploran temas como identidad, territorio y realidades sociales

El festival se plantea como una plataforma para reconocer el valor artístico, social y cultural del hip hop. El programa lo define como una narrativa viva que recoge voces de los barrios, las calles y las nuevas generaciones de artistas latinoamericanos.

La propuesta también parte de la idea de que el rap puede servir para la expresión, la reflexión y el diálogo. Las entradas están a la venta en tuboleta.com y en la taquilla del teatro.

Con esta edición, el Teatro Colsubsidio busca consolidar un espacio de encuentro en torno a una cultura ligada a la identidad, la memoria y el pensamiento crítico en América Latina. La programación reúne artistas que han hecho de la música una forma de narrar las realidades de sus comunidades.

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