Judicializaron a ‘Sombra’, presunto cabecilla de las disidencias señalado de ordenar extorsiones y ataques contra la fuerza pública en Cauca

Capturan a alias Sombra y la Fiscalía lo señala de mover extorsiones y rutas del narcotráfico en Cauca - crédito Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación judicializó a John Heider Troches Mestizo, conocido con los alias de Iván o Sombra, señalado como presunto cabecilla de las milicias del frente Dagoberto Ramos Ortiz, de las disidencias de las Farc, una estructura armada con presencia en los municipios de Caloto y Toribío, en el departamento del Cauca.

De acuerdo con el ente investigador, el procesado habría desempeñado un papel clave dentro de la organización ilegal desde el 2021, coordinando actividades relacionadas con el cobro de extorsiones, el control de corredores utilizados para el narcotráfico y la planeación de acciones armadas dirigidas contra integrantes de la Fuerza Pública.

PUBLICIDAD

Durante la audiencia de imputación, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales expuso el rol que, presuntamente, desempeñaba alias Sombra dentro del grupo armado ilegal, asegurando que no solo participaba en actividades de financiación mediante rentas ilícitas, también impartía instrucciones operativas a otros integrantes de la estructura.

“También adelantó funciones como miliciano y tercer mando de milicias en este sector de Pajarito, bajo subordinaciones de alias Carlitos y Luis, encargado de recolectar dineros producto del impuesto a las cadenas del tráfico de estupefacientes, especialmente a cultivadores y transportadores de marihuana. Ejercía control sobre corredores utilizados para el narcotráfico en esta zona rural de Caloto. Supervisaba actividades relacionadas con el cobro de gramaje e impuestos a cultivos ilícitos. Adelantaba labores de inteligencia contra la Fuerza Pública, obteniendo y transmitiendo información sobre la presencia y movimientos del Ejército y la Policía Nacional en la zona”, explicó el delegado de la Fiscalía.

PUBLICIDAD

La Fiscalía dice que alias Sombra coordinaba cobros ilegales a cultivadores de marihuana en el norte del Cauca - crédito Fiscalía

El representante del ente acusador agregó que el hoy judicializado también habría recibido entrenamiento en el manejo de explosivos y participado directamente en acciones ofensivas ordenadas por las disidencias de las Farc para fortalecer su control territorial en esta región del norte del Cauca.

“Poseía entrenamiento de explosivos, participaba en la instalación de artefactos explosivos improvisados, hostigamientos armados y acciones ofensivas ordenadas por la estructura. Impartía instrucciones para movilizar integrantes de la organización, relevar personal armado, custodiar retenidos, realizar labores de inteligencia y ejecutar actividades ordenadas. Desarrollaba actividades coordinadas dentro de este grupo armado organizado, de manera estable y permanente, con distribución de funciones, jerarquía definida y con una finalidad orientada a afectar también a la Fuerza Pública”, sostuvo el fiscal durante la diligencia judicial.

PUBLICIDAD

Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía permitieron establecer que alias Sombra presuntamente coordinaba el cobro de rentas ilícitas a cultivadores y transportadores de marihuana, una de las principales fuentes de financiación de la estructura Dagoberto Ramos Ortiz, además de mantener vigilancia sobre rutas empleadas para el tráfico de estupefacientes en diferentes sectores rurales del Cauca.

Según la información recopilada por las autoridades, el procesado también habría consolidado un control permanente sobre puntos estratégicos utilizados por las disidencias para ejercer presión sobre las comunidades y garantizar el recaudo de recursos económicos destinados al fortalecimiento del grupo armado.

La Fiscalía judicializó a alias Sombra, señalado cabecilla de milicias de disidencias en el Cauca - crédito Fiscalía

Durante la audiencia, la Fiscalía detalló además la manera en la que el presunto cabecilla habría permanecido vinculado a la organización ilegal durante los últimos años.

PUBLICIDAD

“Usted, señor Jhon Jaider Troches Mestizo, conocido con el alias de Iván, habría integrado de manera permanente y voluntaria el grupo armado organizado residual Frente Dagoberto Ramos Ortiz, estructura armada ilegal perteneciente al Estado Mayor de las Farc, organización criminal dedicada a la ejecución de conductas relacionadas con narcotráfico, extorsión, secuestro, homicidio, terrorismo, tráfico de armas y control territorial, aproximadamente desde el año 2021 a la fecha. Usted desarrolló esta actividad principalmente en zonas rurales del municipio de Caloto y Toribío, en el departamento del Cauca”, indicó el delegado del ente acusador.

El funcionario añadió que uno de los lugares bajo el supuesto dominio del hoy procesado era un punto conocido como la bomba de Pajarito, utilizado, según la investigación, para recaudar los denominados impuestos ilegales derivados del narcotráfico.

PUBLICIDAD

Alias Sombra fue capturado por tropas del Ejército Nacional durante un operativo realizado en el corregimiento El Palo, jurisdicción del municipio de Caloto. En el procedimiento, las autoridades aseguraron haber encontrado en su poder armas de fuego, proveedores y munición sin los permisos legales correspondientes.

Alias Sombra fue capturado por el Ejército en El Palo, Caloto, con armas, munición y 7.800 gramos de marihuana, y quedó con medida de aseguramiento en cárcel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, durante la diligencia fueron incautados cerca de 7.800 gramos de marihuana, distribuidos en paquetes que, según las autoridades, estaban listos para su comercialización al menudeo.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos formulados en su contra.

PUBLICIDAD

Tras evaluar los elementos de prueba presentados por la Fiscalía, un juez de control de garantías ordenó imponer medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra.